デ・ゼルビ監督は、クルゼフスキがようやく月曜日のコヴェントリー戦でメンバーに復帰する見通しだと明かした。スウェーデン代表の同選手は、膝蓋骨の複雑な問題により、公式戦に18カ月近く出場できず、長く戦列を離れていた。代表ウィーク中に11対11の練習を無事にこなし、ウインガーはベンチ入りする準備が整った。

イタリア人指揮官は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムに重要な選手を迎えられる喜びを隠さなかった。試合前に報道陣に対し、今回の復帰がクラブ全体にもたらす精神的な後押しを強調した。「そうだ。メディカルスタッフから許可が出た。おそらくエヴァートン戦以来、最大の朗報だ」とデ・ゼルビ監督は語った。復帰に伴う感慨については、「彼はあまりにも苦しんできた。昨日、本人に伝えたら、満面の笑みを浮かべていた」と付け加えた。