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ロベルト・デ・ゼルビ、トッテナムのデヤン・クルゼフスキの負傷を巡る大きな朗報を認める一方、新たな2つの痛手を明かす
クルゼフスキ、感慨深い復帰へ準備万端
デ・ゼルビ監督は、クルゼフスキがようやく月曜日のコヴェントリー戦でメンバーに復帰する見通しだと明かした。スウェーデン代表の同選手は、膝蓋骨の複雑な問題により、公式戦に18カ月近く出場できず、長く戦列を離れていた。代表ウィーク中に11対11の練習を無事にこなし、ウインガーはベンチ入りする準備が整った。
イタリア人指揮官は、トッテナム・ホットスパー・スタジアムに重要な選手を迎えられる喜びを隠さなかった。試合前に報道陣に対し、今回の復帰がクラブ全体にもたらす精神的な後押しを強調した。「そうだ。メディカルスタッフから許可が出た。おそらくエヴァートン戦以来、最大の朗報だ」とデ・ゼルビ監督は語った。復帰に伴う感慨については、「彼はあまりにも苦しんできた。昨日、本人に伝えたら、満面の笑みを浮かべていた」と付け加えた。
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サヴィオに新たな負傷の懸念
クルゼフスキに関するニュースが非常に明るい一方、北ロンドンのクラブには、夏に加入したサヴィオの負傷という大きな痛手が生じた。加入後、随所で才能を見せてきたブラジル人ウインガーは、シーズン中断期間中に筋肉を負傷し、しばらく治療に専念することになる。攻撃陣の全選手を起用できると期待していたデ・ゼルビ監督にとって、特に痛いタイミングでの離脱だ。
負傷が起きたのは、チームがマルベーリャでのトレーニングキャンプに向けて準備を進めていた時期だった。コーチングスタッフは今後数週間の戦術を練り直すことを余儀なくされた。デ・ゼルビ監督は「サヴィオはいない。残念ながら、サヴィオはマルベーリャへ出発する前の火曜日に筋肉に問題を感じ、数週間離脱することになった」と語った。
ベリヴァルとポロが戦列離脱
負傷者はサヴィオだけにとどまらず、10代の逸材ルーカス・ベリヴァルもしばらく戦列を離れることになる。ベリヴァルは、オールド・トラッフォードで行われたマンチェスター・ユナイテッドとの直近の引き分けに終わった試合で、負傷した模様だ。序盤に痛めながらもプレーを続けたが、メディカルスタッフは、MFの状態をさらに悪化させないためには一定期間の休養が必要だと判断した。
トッテナムの指揮官は「ルーカス・ベリヴァルもだ。マンチェスターでの試合の序盤、ドミニク・ソランケに最初のチャンスを作った際に問題が起きた。膝に痛みを感じたが、本人は大丈夫だと感じていた。日曜日には練習場に来たが、2週間離脱することになる」と説明した。
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守備陣の選手層には依然として不安が残る
選手起用をさらに難しくしているのが、スペイン人サイドバック、ペドロ・ポロの欠場が続いていることだ。ハムストリングの負傷に苦しむポロについては、月曜夜のキックオフに間に合うとの期待もあったが、結局この試合には間に合わなかった。そのためトッテナムは、昇格組との対戦で右サイドバックに代役を起用する可能性が高く、チームの選手層がさらに試されることになる。主力3人が欠場し、もう1人もベンチに復帰したばかりの中、デ・ゼルビ監督はプレミアリーグでの勢いを維持するため、難しいやりくりを迫られている。
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