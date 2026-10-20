トッテナムの今季の苦しいスタートは、月曜夜にコヴェントリーを3-1で下したことで転機を迎えたようだ。ノースロンドンのクラブが順位表の最下位に低迷した厳しい時期を経て、デ・ゼルビ監督は心理面での取り組み方に変化があったと指摘した。マンチェスター・ユナイテッドとの敵地での粘り強い1-1の引き分けに先立ち、選手たちと率直に話し合うミーティングを開いたことが、最近の調子と士気の向上につながったと明かしている。

デ・ゼルビ監督は、戦術の微調整よりも、ロッカールームでの選手たちの姿勢が重要だったと強調した。「重要なことだ。結果も重要だが、最も重要なのは2つある。まず、プレミアリーグのほかのチームと同じように、自分たちも試合に勝てると気づけること。2つ目は、この2週間やってきたように、自分たち自身から何かを注ぎ込めるかどうかだ。オールド・トラッフォードでの試合の前日、大きなミーティングを開いて現状について話した。責任を認めなければ、現状を受け入れることも、前に進むこともできない」とトッテナムの指揮官は明かした。