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ロベルト・デ・ゼルビ、わだかまりを解く話し合いとマルベーリャでの親睦旅行がトッテナムの貴重なプレミアリーグ初勝利につながった経緯を明かす
率直な話し合いがトッテナム復調のきっかけに
トッテナムの今季の苦しいスタートは、月曜夜にコヴェントリーを3-1で下したことで転機を迎えたようだ。ノースロンドンのクラブが順位表の最下位に低迷した厳しい時期を経て、デ・ゼルビ監督は心理面での取り組み方に変化があったと指摘した。マンチェスター・ユナイテッドとの敵地での粘り強い1-1の引き分けに先立ち、選手たちと率直に話し合うミーティングを開いたことが、最近の調子と士気の向上につながったと明かしている。
デ・ゼルビ監督は、戦術の微調整よりも、ロッカールームでの選手たちの姿勢が重要だったと強調した。「重要なことだ。結果も重要だが、最も重要なのは2つある。まず、プレミアリーグのほかのチームと同じように、自分たちも試合に勝てると気づけること。2つ目は、この2週間やってきたように、自分たち自身から何かを注ぎ込めるかどうかだ。オールド・トラッフォードでの試合の前日、大きなミーティングを開いて現状について話した。責任を認めなければ、現状を受け入れることも、前に進むこともできない」とトッテナムの指揮官は明かした。
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ロボット的な思考からの脱却
デ・ゼルビ監督は先週、チームを率いてマルベーリャで温暖な気候の下でのトレーニングキャンプを行った。日々の活動に伴うプレッシャーから離れ、チームの結束を強めることが狙いだった。同監督は、選手たちがピッチ外で充実した時間を共に過ごすことで、家族のように固い絆で結ばれた集団になれると説明。大会中に困難に直面した際には、そうした心のつながりが欠かせないと考えている。
「今週は重要だった。一緒に時間を過ごし、家族のような存在になりたいと思っているからだ。試合中に問題が起き、厳しい状況になったときには、ピッチ上の11人がロボットのようにプレーするのではなく、仲間や兄弟のためにプレーしなければならない」と語った。
リーダーたちの復帰がもたらす影響
トッテナムの復調を支える大きな要因となっているのが、長期離脱していた主力選手たちの復帰だ。ジェームズ・マディソンは536日ぶりに公式戦で先発し、見事な先制ゴールを記録。ホームのファンに自身の創造性を改めて示した。この夜をさらに特別なものにしたのは、デヤン・クルゼフスキの感動的な復帰だ。2025年5月に深刻な膝の負傷を負って以来、初めてピッチに立った。
デ・ゼルビ監督は、マディソンとクルゼフスキがチームのほかの選手たちに与える影響をすぐさま称賛した。両者はボールを扱う技術に優れるだけでなく、チーム内ではリーダーでもある。「彼らは違う選手だ。才能も経験も性格も違う。彼らがロッカールームにいると、雰囲気が変わる」と監督は語った。
- AFP
ロンドン・ダービーを前に大きな安心材料
この勝利でトッテナムは16位に浮上し、過密日程を戦う中で必要としていた余裕を得た。実力ある選手たちが先発に復帰したことで、デ・ゼルビ監督はようやく攻撃的なプレースタイルを実践するための戦力を手にした。チームは今、この勢いを維持し、監督が舞台裏で育んできた家族のような強い結束を、ピッチ上での安定したパフォーマンスにつなげることに集中している。その決意は今週土曜日、トッテナムがロンドン市内を移動し、スタンフォード・ブリッジで同じロンドンのライバル、チェルシーと対戦する一戦で、早くも厳しく試される。
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