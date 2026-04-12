ロベルト・デ・ゼルビ、ようこそ『ミッション：インポッシブル』へ。地獄のシーズンでも、トッテナムが降格を避ける道とは。

フランクは2月に解任された。その数カ月前、世間は彼の力量では荷が重いと感じていた。後任のイゴール・トゥドールはプレミアリーグ未体験ながら、危機を救った実績があった。しかし指揮した5試合で勝利できず、合意で退任した。

金曜のウェストハム対ウルブズ戦でウェストハムが勝ったため、北ロンドンのクラブは降格圏に落ちた。

イタリア人監督の就任は、亀裂のあるサポーター層に波紋を広げた。今後も対立は深まる恐れがある。彼は難しい状況を受け入れ、クラブを救えるか注目される。