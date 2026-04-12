ロベルト・デ・ゼルビ、ようこそ『ミッション：インポッシブル』へ。地獄のシーズンでも、トッテナムが降格を避ける道とは。

フランクは2月に解任された。その数カ月前、世間は彼の力量では荷が重いと感じていた。後任のイゴール・トゥドールはプレミアリーグ未体験ながら、危機を救った実績があった。しかし指揮した5試合で勝利できず、合意で退任した。
金曜のウェストハム対ウルブズ戦でウェストハムが勝ったため、北ロンドンのクラブは降格圏に落ちた。
イタリア人監督の就任は、亀裂のあるサポーター層に波紋を広げた。今後も対立は深まる恐れがある。彼は難しい状況を受け入れ、クラブを救えるか注目される。
フランクは2月に解任された。その数カ月前、世間は彼の力量では荷が重いと感じていた。後任のイゴール・トゥドールはプレミアリーグ未体験ながら、危機を救った実績があった。しかし指揮した5試合で勝利できず、合意で退任した。
金曜のウェストハム対ウルブズ戦でウェストハムが勝ったため、北ロンドンのクラブは降格圏に落ちた。
イタリア人監督の就任は、亀裂のあるサポーター層に波紋を広げた。今後も対立は深まる恐れがある。彼は難しい状況を受け入れ、クラブを救えるか注目される。
クラブ公式チャンネルでの初インタビューで、デ・ゼルビ監督は自身の「哲学」を語るよう求められた。彼が率いたチームはいつも魅力的なサッカーで知られ、トッテナムもまた、時に素朴ながら楽しいスタイルで知られる。しかし、イタリア人監督はこの質問をかわした。
「今は哲学を語る時ではない。シーズン終盤にここにいるのは、勝つためだ。スタイルや戦術も大切だが、今はメンタリティが最も重要だ。選手たちが最高の精神状態に達できるよう助けたい」と語った。
残り7試合すべてが完璧になるとは限らないと認め、今はメンタル面でチームを再構築する時期だとNBCスポーツのインタビューで語った。
「トッテナムの選手たちは通常非常に優れているが、今は厳しい状況だ。残り7試合と時間がない中、多くの指示は出さない。今季3人目の監督として、新しいメンタリティを築きたい」
「この状況を打破する力はチームにある。だが、何よりもメンタルが重要だ」
2月にトッテナム監督に就任したテューダーは「こんな状況は初めてだ」と語った。デ・ゼルビも就任初日、同じ気持ちだったはずだ。今週、ブライトン時代に獲得を狙ったモハメド・クドゥスが負傷で今季絶望と分かり、その思いは強まっただろう。
「スタートから運に恵まれなかったな！」とデ・ゼルビは声を張り上げた。「クドゥスは、特にそのポジションで私にとって極めて重要な選手だった。だが、前を向かなければならない。我々には優れた攻撃陣が数多くいる。」
ロドリゴ・ベンタンクールは全体練習に合流したものの、プレミアリーグの試合出場にはまだ時間がかかる。ジェームズ・マディソンは前十字靭帯（ACL）の負傷から回復中で、トゥドール監督は今季中の復帰を期待している。
スウェーデン代表キャプテンのデヤン・クルセフスキは原因不明の膝の故障で離脱中。ウィルソン・オドバートも前十字靭帯（ACL）の負傷で2026年中の復帰は難しい。さらに、ベテランのベン・デイヴィスはクラブでの最後の試合を終えた可能性が高い。
それでもデ・ゼルビは金曜、「戦う力はある。勝ち点を奪う」と選手を鼓舞した。
ロンドン北部のホットスパー・ウェイ練習場はこの2年、暗い空気が漂っていた。昨季はポステコグルー監督の下でヨーロッパリーグを制したが、プレミアリーグでは17位に沈み、チームは沈滞していた。
そんな中、『インディペンデント』紙が、デ・ゼルビ監督のトレーニングを多くの選手が「気に入っている」と早くも報じた。ペップ・グアルディオラら名将が彼を評価する理由が分かるという。
クラブが密かに期待した好影響がすでに表れている。次は練習の成果が試合結果に結びつくことが不可欠だ。パフォーマンスと満足度は密接にリンクするため、この変化は明るい兆しである。
トッテナムの守備を安定させるには、正センターバックのクリスティアン・ロメロとミッキー・ファン・デ・ヴェンが怪我なくプレーし続ければ十分だという見方がある。しかし今シーズン、2人ともほとんどの試合に出場しているにもかかわらず、守備の穴はむしろ拡大している。
特にフランク監督の下では、このコンビが限界まで酷使されたことも要因だ。2人は深く引いてペナルティエリアを守るより、ハイラインでボールを保持するスタイルに慣れている。
この「ボールを恐れる」文化はデータに表れている。『The Athletic』によると、スパーズはミスから39本（リーグ最多）のシュートを許したが、ロメロとファン・デ・ヴェンは主な原因者ではなかった。
デ・ゼルビのスタイルはフランクと正反対だが、ミスが生じるとしても、クラブが明確なビジョンを示せば、最終的には前後でまとまりのあるチームになるはずだ。
ヘルニア手術でグリエルモ・ヴィカリオが離脱するため、控えGKアントニン・キンスキーが先発復帰する見込みだ。彼はアトレティコ・マドリード戦で17分間出場したデビュー戦以来、初めての出場機会を迎える。
理論上、彼はヴィカリオより足元の技術が高く、状態の良いピッチならデ・ゼルビの哲学に合う。だが何よりも、デ・ゼルビが彼の自信を取り戻せるかが鍵だ。
現在も将来も期待できる守備的MFはトッテナムに3人いる。
アーチー・グレイはクラブの年間最優秀選手賞候補で、逆境ほど力を発揮する。
トゥドール監督は、グレイがパペ・マタル・サールと組む中盤の軸として機能すると見出した。サールは137試合に出場し、来季24歳になるが、すでにベテランの域にある。 トップチームで3シーズンプレーした結果、サールが先発するとチームは攻守に安定し、特に最終ラインからのビルドアップで違いを示した。
負傷から復帰したルーカス・ベルグヴァルも好材料だ。彼もサール同様、ドリブルで複数選手をかわす能力を持つ。前監督はこれを攻撃的特質と捉えたが、デ・ゼルビはより深い位置で起用するだろう。
金曜の会見でデ・ゼルビ監督は1月に加入したギャラガーを称え、「チェルシー時代のように活躍してほしい」と語った。
デ・ゼルビが本当に頼るべきは、契約満了が迫るイヴ・ビソウマとレンタル中のジョアン・パリニャだけだろう。2人は前述の選手たちほどではなく、長期的な戦力でもない。
デ・ゼルビの招聘は、クラブが守備だけでなく攻撃にも問題があると認識し始めた兆しだ。フランク体制ではほとんど脅威がなく、トゥドール体制でもアトレティコ戦の3-2勝利とリヴァプール戦の1-1引き分け以外には活気が見られなかった。
「守備優先」の枷を解くことが、チームの潜在能力を引き出す鍵だ。シャビ・シモンズは芽が出始めた途端にベンチ外となったが、マティス・テルはついに定位置を掴んだ。デ・ゼルビは両選手との連携を強調しており、テルはマルセイユ時代にも獲得を狙った縁がある。
前線には短期間で得点を量産できるプレミアリーグのストライカー、ドミニク・ソランケとリシャルリソンがいる。クドゥスが欠場するため右ウイングはランダル・コロ・ムアニが有力だが、トゥドルは右SBペドロ・ポロを高い位置で起用しクロスを活かす戦術で一定の成果を挙げていた。
トッテナムは、流れに身を任せるのではなく、主人公として戦う必要があると気づいた。デ・ゼルビは、残り7試合で感情をコントロールし、激昂を繰り返さないことが求められる。このチームは降格圏にふさわしくない。本来の力を出せば残留できる。
日曜のアウェイ・サンダーランド戦から始まる7試合、自滅しなければいい。難しいか？トッテナム、見せてくれ。