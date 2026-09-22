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ロベルト・デ・ゼルビ解任が目前か？ トッテナム、悪夢のようなスタートを受けて後任候補として元プレミアリーグ指揮官のサプライズ人事を検討へ
低調なスタートでデ・ゼルビ監督は崖っぷちに立たされる
トッテナムはこの夏の移籍市場で大規模な投資を行い、10人の新戦力獲得に総額約3億8000万ポンドを投じた。この巨額の資金投入は、前季にプレミアリーグ降格を辛うじて回避したチームを立て直すためのものだった。しかし、期待された巻き返しは見事なまでに実現していない。
新シーズンが始まって1カ月、トッテナムはいまだリーグ戦で勝利を挙げていない。デ・ゼルビ監督のチームは5試合を終えて勝ち点2にとどまり、0-0の引き分け2試合しか記録していない。さらに苦境に拍車をかけたのが、直近のアストン・ヴィラ戦での2-3の敗戦だ。この結果により、北ロンドンのクラブは最下位に転落した。
国内カップ戦も苦戦するイタリア人指揮官に救いをもたらしておらず、トッテナムはカラバオカップ3回戦でリヴァプールに1-3で敗れてあっけなく敗退。ベンチにかかるプレッシャーは一段と強まっている。
- AFP
トッテナム首脳陣、監督人事の代替案を検討へ
スペインメディア『Fichajes』によると、トッテナム首脳陣はすでに不測の事態に備えたプランを探っているという。クラブ首脳部は状況が急速に悪化していることを強く認識しており、監督交代の代替案を積極的に検討している。現行の3週間にわたるインターナショナルブレーク中に解任が行われる見込みはないものの、この期間は後任候補の評価に充てられていると報じられている。
デ・ゼルビと袂を分かつかどうかの判断は、同監督の現在の契約状況によって複雑になっている。イタリア人指揮官は2031年まで北ロンドンのクラブと契約を結んでおり、その長期契約には注目すべきことに解除条項が存在しない。そのため、たとえクラブが降格したとしても、トッテナムが同監督をその職から外すには1000万ポンドを大きく上回る補償金を支払わなければならない。
その天文学的な退職金額を抑える手段としては、双方合意による契約解除が理論上はあり得る。ただ、シーズン序盤のこの段階では円満な別れは極めて可能性が低いとみられており、取締役会は監督交代に伴う財政的コストを慎重に計算せざるを得ない状況だ。
ハウ監督が監督就任レースをリードする
トッテナムが更迭に踏み切る場合、すでにプレミアリーグで見慣れた顔が後任候補として浮上している。元スパーズ指揮官のマウリシオ・ポチェッティーノは依然としてロマンをかき立てる存在だが、現在はアメリカ男子代表のヘッドコーチを務めており、早期復帰は難しい。その代わりに、エディ・ハウがこの職の圧倒的な第一候補として浮上している。
ハウは、今季開幕直前にニューカッスル・ユナイテッドを退任して以降、目立った動きを見せていない。48歳のイングランド人指揮官は直近の実績が充実しており、セント・ジェームズ・パークでの約5年間でニューカッスルを2度のチャンピオンズリーグ出場とカラバオカップ制覇に導いた。
フリーであることは、安定を切望するトッテナム首脳陣にとって極めて魅力的な条件だ。イングランド1部で結果を残してきた実績は、迷走したシーズンを立て直すためにスパーズが緊急に必要としているものと完全に一致する。ただ、ハウがそのオファーを受け入れるかどうかは、まだ分からない。
- Getty
イタリア代表にとって今後数週間が極めて重要となる
デ・ゼルビは、インターナショナルウインドーによって一時的に猶予を与えられた。この3週間の中断期間で、チームの目立つ戦術的欠陥と悲惨な国内での成績に早急に対処しなければならない。クラブサッカーが再開すれば、このイタリア人指揮官には、多額の資金を投じて編成された自身のスカッドを降格圏の泥沼から引き上げ、取締役会が完全に忍耐を失う前に自身の職を守るという極めて困難な任務が待ち受けている。
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