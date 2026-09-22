トッテナムはこの夏の移籍市場で大規模な投資を行い、10人の新戦力獲得に総額約3億8000万ポンドを投じた。この巨額の資金投入は、前季にプレミアリーグ降格を辛うじて回避したチームを立て直すためのものだった。しかし、期待された巻き返しは見事なまでに実現していない。

新シーズンが始まって1カ月、トッテナムはいまだリーグ戦で勝利を挙げていない。デ・ゼルビ監督のチームは5試合を終えて勝ち点2にとどまり、0-0の引き分け2試合しか記録していない。さらに苦境に拍車をかけたのが、直近のアストン・ヴィラ戦での2-3の敗戦だ。この結果により、北ロンドンのクラブは最下位に転落した。

国内カップ戦も苦戦するイタリア人指揮官に救いをもたらしておらず、トッテナムはカラバオカップ3回戦でリヴァプールに1-3で敗れてあっけなく敗退。ベンチにかかるプレッシャーは一段と強まっている。



