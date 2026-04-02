ロベルト・デ・ゼルビ監督、「大きな挑戦」を引き受けた後、トッテナムのファンに残留を誓う

リーグでの順位は不安定だが、デ・ゼルビ監督は現在のチームに世界クラスの才能が揃っていると断言している。46歳の同監督は、自身の主な任務は戦術面と同様に心理面にもあると示唆した。

「私は選手たちを信じている。我々が何者であるか、そして選手たちが何者であるかを忘れてはならない。なぜなら、我々のチームには非常に優れた選手たちがいるからだ。そして、彼らと彼らの資質を信じて取り組まなければならない。選手たちは、自分たちが本来持つプレーを見せなければならない」とデ・ゼルビは説明した。「私は多くの試合を見てきた。特にここ最近の試合は。選手たちのことはよく分かっている。私はサッカーが大好きだから、週に何試合も観戦している。 すべて把握している。トッテナムにとって厳しい時期であることも承知している。だが、それが厳しい時期であることはよく分かっている。トッテナムの関係者全員にとって困難な時期だ。我々は、この状況を乗り越えるための適切な資質を備えていると思う。」