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ロベルト・デ・ゼルビ監督、「大きな挑戦」を引き受けた後、トッテナムのファンに残留を誓う
下落の可能性があっても、長期的な取り組みを続ける
デ・ゼルビ監督は、自身のキャリアにおける「最も重要な挑戦」と表現する5年契約を結んだ後、トッテナムがチャンピオンシップに降格した場合でも残留することを明らかにした。元ブライトンおよびマルセイユの指揮官である彼は、残り7試合を残して降格圏からわずか1ポイント差という、制御不能に陥ったシーズンを立て直すために招へいされた。
サポーターに向けた初の公式メッセージの中で、このイタリア人監督は自身の決意を力強く語った。デ・ゼルビはクラブのメディアチャンネルに対し、「5年契約を結んだのは、私にとってこれが大きな挑戦だからだ。何があっても、来シーズンもトッテナムの監督を務めるつもりだ」と述べた。
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現在のチームへの信頼
リーグでの順位は不安定だが、デ・ゼルビ監督は現在のチームに世界クラスの才能が揃っていると断言している。46歳の同監督は、自身の主な任務は戦術面と同様に心理面にもあると示唆した。
「私は選手たちを信じている。我々が何者であるか、そして選手たちが何者であるかを忘れてはならない。なぜなら、我々のチームには非常に優れた選手たちがいるからだ。そして、彼らと彼らの資質を信じて取り組まなければならない。選手たちは、自分たちが本来持つプレーを見せなければならない」とデ・ゼルビは説明した。「私は多くの試合を見てきた。特にここ最近の試合は。選手たちのことはよく分かっている。私はサッカーが大好きだから、週に何試合も観戦している。 すべて把握している。トッテナムにとって厳しい時期であることも承知している。だが、それが厳しい時期であることはよく分かっている。トッテナムの関係者全員にとって困難な時期だ。我々は、この状況を乗り越えるための適切な資質を備えていると思う。」
戦術哲学について
ハイリスク・ハイリターンのポゼッションサッカーで知られるデ・ゼルビ監督は、降格の危機に直面している状況下で、すぐに自身のスタイルをチームに浸透させるつもりなのかと問われた。
彼は次のように答えた。「今、私のサッカー哲学について語るべき時ではないと思う。私は今、シーズン終盤というこのタイミングでここにいる。なぜなら、我々は試合に勝たなければならないからだ。サッカーにおいて、プレースタイルや戦術的な布陣は重要だ。しかし、それはメンタリティの問題であり、私は選手たちが最高のメンタリティを発揮できるよう手助けしたい。」
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残り7試合に向けた決起の呼びかけ
サンダーランドとの重要なアウェイ戦を控える中、デ・ゼルビ監督はピッチとスタンドの結束を呼びかけた。彼はクラブを取り巻くプレッシャーを十分に認識しているが、シーズン最終月を乗り切るには、皆が力を合わせるしかないとしている。
「残り7試合、特に今のこの瞬間において、ファンの存在は極めて重要だ」と彼は語った。「我々は団結しなければならない。ファンは選手たちと距離を縮め、選手たちは正しいメンタリティと姿勢を持って、ファンに満足感と、ピッチ上で見たいものを返さなければならない。なぜなら、今シーズンのこの局面を乗り越えれば、将来的に我々は偉大なチームになれると信じているからだ」