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ロベルト・デ・ゼルビ監督、トッテナム・ファンからの反発を受け、メイソン・グリーンウッドに関する発言について謝罪
デ・ゼルビが過去の物議について言及
デ・ゼルビ監督は、グリーンウッドに関する発言について謝罪し、トッテナムのサポーターとの溝を埋める動きを見せている。この騒動は、デ・ゼルビ監督がリーグ・アンで指揮を執っていた時期に、元マンチェスター・ユナイテッドのFWと密接に仕事をしたことに端を発している。 北ロンドンでイゴール・トゥドールの後任として就任した際、様々なサポーター団体が懸念を表明し、トッテナム・ホットスパー・サポーターズ・トラストは、チームを支えるために団結が不可欠なこの時期に、デ・ゼルビの過去の発言が「サポーター間の分断を招く恐れがある」と指摘していた。スパーズの監督として初の公式インタビューで、デ・ゼルビは自身の立場を明確にし、サポーターに与えた不快感を悔やむ意向を示した。
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「女性に対する暴力という問題を軽視しようとしたことは一度もない」
デ・ゼルビは、自身の以前の発言が深刻な社会問題を軽視する意図ではなかったことを強く強調した。「私は、女性に対する暴力、あるいはより広く誰かに対する暴力という問題を軽視しようとしたことは一度もない」と、元ブライトン監督は説明した。「私はこれまでの人生において、常に、より弱い立場にある人々、より傷つきやすい人々のために立ち上がってきた。最も危険にさらされている人々の味方となるべく、一貫して戦い、立場を貫いてきた。
「私をよく知る人なら、私がより多くの試合に勝つため、あるいはもう1つのタイトルを獲得するために妥協するような人間ではないことをご存じだろう。この件で誰かの感情を害してしまったなら申し訳ない。私には娘がおり、こうした問題には非常に敏感だ。そして、それは昔から変わらない。時が経つにつれ、人々が私をもっとよく理解し、あの時、私が意図的に立場を表明しようとしたわけではないことを理解してくれることを願っている。」
グリーンウッドの法的トラブル
デ・ゼルビ監督は以前、マルセイユでグリーンウッドと共に働いていた際、彼を「良い奴」と評し、マンチェスター・ユナイテッド在籍中に起きた法的トラブルの際にも、その人柄を擁護していた。グリーンウッドは2022年1月31日、強姦および暴行の容疑で逮捕された。 同年10月、彼は強姦未遂1件、支配的・強制的行為1件、および身体的危害を伴う暴行1件の容疑で起訴された。グリーンウッドは一貫して容疑を否認していたが、2023年2月、「主要な証人の証言撤回と新たに明らかになった証拠により、有罪判決の見込みがなくなった」ことを理由に、起訴は取り下げられた。
グリーンウッドは2024年夏にマンチェスター・ユナイテッドからマルセイユに移籍後、デ・ゼルビ監督の下で68試合に出場した。デ・ゼルビ監督は、オレンジ・ヴェロドロームでの在籍中にグリーンウッドの過去の刑事事件について問われると、次のように述べた。「彼は良い人間だ。あの出来事に対して、彼は重い代償を払った。非常に重い代償だ。彼は自分に合った環境を見つけた。 我々は彼に手を差し伸べ、愛情を注いできた。彼は少し内向的だが、私は彼と彼の家族のことを知っている。」
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デ・ゼルビ、サンダーランド戦を見据える
グリーンウッドのマルセイユ移籍が正式に決まる前、デ・ゼルビ監督は次のように述べていた。「メイソンは世界クラスの選手だが、我々はまだ彼を獲得していない。何が起きたのかは分からないが、私は選手の私生活に干渉する習慣はない。もし彼がここに来るなら、私がすべての選手を自分の息子のように扱っていることを知っておいてほしい。」
デ・ゼルビ監督は今後、プレミアリーグからの降格を回避を目指すトッテナムでの初戦に向けた準備に注力することになる。4月12日にはサンダーランドとのアウェイ戦が控えている。