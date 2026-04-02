デ・ゼルビは、自身の以前の発言が深刻な社会問題を軽視する意図ではなかったことを強く強調した。「私は、女性に対する暴力、あるいはより広く誰かに対する暴力という問題を軽視しようとしたことは一度もない」と、元ブライトン監督は説明した。「私はこれまでの人生において、常に、より弱い立場にある人々、より傷つきやすい人々のために立ち上がってきた。最も危険にさらされている人々の味方となるべく、一貫して戦い、立場を貫いてきた。

「私をよく知る人なら、私がより多くの試合に勝つため、あるいはもう1つのタイトルを獲得するために妥協するような人間ではないことをご存じだろう。この件で誰かの感情を害してしまったなら申し訳ない。私には娘がおり、こうした問題には非常に敏感だ。そして、それは昔から変わらない。時が経つにつれ、人々が私をもっとよく理解し、あの時、私が意図的に立場を表明しようとしたわけではないことを理解してくれることを願っている。」