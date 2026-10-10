今回の戦術的撤退は、スパーズのサポーターにとって悪夢になりつつあるシーズンを立て直すために必要な介入として位置づけられている。チームはピッチ上でリズムを見いだせずに苦しんでおり、デ・ゼルビは環境の変化が降格圏脱出に必要な競争心に火をつけることを期待している。

マルベーリャ行きの主な目的は、夏の移籍市場で大規模な変革を経験したチーム内の連係を深めることにある。トッテナムは新たに10人を迎え入れるため、2億5000万ポンド超という巨額の支出を承認したが、その投資は即効性のある結果につながっていない。才能ある選手たちの流入はちぐはぐな力学を生み出しており、デ・ゼルビはロンドンの雑音から離れた場所で、より多くの社交的・戦術的な交流を通じてこれを修正したい考えだ。

移籍市場最終週に複数の大型補強が遅れて加わったことで、融合のプロセスはさらに複雑になった。サビオ、トシン・アダラビオヨ、ミハイロ・ムドリク、オマル・マルムーシュといった選手たちは、デ・ゼルビ特有の要求や新たなチームメートのプレースタイルに適応する時間が限られていた。過密な国内日程に加え、代表活動による中断も重なり、チーム全体がトレーニングピッチで質の高い時間をともに過ごせた量は制限されている。