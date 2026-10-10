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ロベルト・デ・ゼルビ監督、トッテナムの悲惨なシーズンを立て直すため急きょマルベーリャでのトレーニングキャンプを命令
勝利なしのスタートを受けた思い切った措置
トッテナムは今週土曜日にオールド・トラッフォードで行われるマンチェスター・ユナイテッドとの重要なプレミアリーグ戦の直後、温暖な気候のマルベーリャでのトレーニングキャンプに出発する見込みだ。『BBC Sport』が報じている。今回の決定は、トップリーグの順位表で北ロンドンのクラブを最下位に沈ませている衝撃的な不振に歯止めをかけようと、デ・ゼルビが動く中で下されたものだ。可能な15ポイントのうち獲得はわずか2ポイントにとどまっており、イタリア人指揮官には状況を迅速に好転させることが強く求められている。
この遠征のタイミングは、秋としてはかなり早く、主要な代表ウィークの直後でもあるため、特に異例と言える。しかし、ユナイテッド戦からその次の昇格組コベントリーとのホームゲームまで9日間空くことから、デ・ゼルビはそこに好機を見いだした。
- AFP
数百万ポンド規模の刷新を進める中で
今回の戦術的撤退は、スパーズのサポーターにとって悪夢になりつつあるシーズンを立て直すために必要な介入として位置づけられている。チームはピッチ上でリズムを見いだせずに苦しんでおり、デ・ゼルビは環境の変化が降格圏脱出に必要な競争心に火をつけることを期待している。
マルベーリャ行きの主な目的は、夏の移籍市場で大規模な変革を経験したチーム内の連係を深めることにある。トッテナムは新たに10人を迎え入れるため、2億5000万ポンド超という巨額の支出を承認したが、その投資は即効性のある結果につながっていない。才能ある選手たちの流入はちぐはぐな力学を生み出しており、デ・ゼルビはロンドンの雑音から離れた場所で、より多くの社交的・戦術的な交流を通じてこれを修正したい考えだ。
移籍市場最終週に複数の大型補強が遅れて加わったことで、融合のプロセスはさらに複雑になった。サビオ、トシン・アダラビオヨ、ミハイロ・ムドリク、オマル・マルムーシュといった選手たちは、デ・ゼルビ特有の要求や新たなチームメートのプレースタイルに適応する時間が限られていた。過密な国内日程に加え、代表活動による中断も重なり、チーム全体がトレーニングピッチで質の高い時間をともに過ごせた量は制限されている。
スペインの太陽の下で結束を求めている
クラブ首脳陣はデ・ゼルビのプランを支持しており、新たな顔ぶれのスカッドが結束した集団になるには、まとまった関係構築の期間が必要だと認識している。この遠征は、選手たちが指揮官の哲学と足並みをそろえるための「リセット」の機会と見なされている。『BBC Sport』の報道によれば、連係を深める機会の不足が、チームが試合を支配した時間帯を勝ち点3につなげられない主因の一つと特定されている。
悲惨なスタートにもかかわらず、内部の期待値は依然として高く、関係性が築かれればスカッド内のクオリティーはいずれ発揮されるとの見方がある。マルベーリャは、プレミアリーグ残留争いと欧州カップ戦出場圏への巻き返しに向け、スカッドが率直な対話を行い、必要な信頼関係を築くために求められるプライバシーと気候を提供する場所だ。
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目前に迫る重大な転換点
スペインでのキャンプ後に行われる次節コヴェントリー戦は、いまやデ・ゼルビ監督にとって必勝の一戦とみなされている。昇格組を相手に勝利を確保できなければ、このプロジェクトにおける指揮官の長期的な適性をめぐる憶測はさらに強まることになる。今夏には取締役会が多額の資金援助を行っており、この即席のトレーニング介入の後も結果が劇的に改善しなければ、忍耐には限界があるだろう。
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