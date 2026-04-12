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ロベルト・デ・ゼルビ監督就任後初戦のサンダーランド戦で、トッテナムは敗北。クリスティアン・ロメロはアントニン・キンスキーとの激しい衝突で涙を流し、ピッチを去った。
衝突事故が深刻な懸念を引き起こしている
サンダーランドがノルディ・ムキエレのシュートで先制した直後、ロメロはこぼれ球を追いかけていたところ、フォワードのブライアン・ブロビーに軽く押され、バランスを崩してゴールキーパーのアントニン・キンスキーと衝突した。
衝撃の大きさはすぐに明らかになり、動けない2人を見てサンダーランドMFノア・サディキが医療スタッフを呼ぶよう合図した。数分間治療が続く間、スタジアムは静寂に包まれ、控えGKブランドン・オースティンが交代準備をした。
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ロメロは感極まった
キンスキーは頭に包帯を巻いて続行したが、ロメロの状況は深刻だった。ワールドカップ優勝経験のあるアルゼンチン代表は動揺し、助けられて立ち上がったものの試合に戻れず、タッチラインへ向かう際、絶望感を隠せなかった。
普段は妥協を知らないDFが涙を流し、遠征組のサポーターの心に響いた。先月、アトレティコ・マドリードとの重要なCL試合で脳震盪により途中交代したのに続き、ロメロにとっては数週間で2度目の大きな怪我の懸念となった。
VARをめぐる論争が、スパーズの苦境に拍車をかける
アウェイチームにとってさらに悪いことに、デ・ゼルビ監督のデビュー戦は、VARの苛立たしい判定で台無しにされた。
その前にランダル・コロ・ムアニがオマル・アルデレテとルーク・オニエンに倒されたとして主審ロブ・ジョーンズがPKを宣告し、トッテナムに一瞬の希望が生まれた。
しかしピッチサイドモニターで映像を確認した結果、ジョーンズ主審は判定を覆し、スパーズのベンチは激怒した。
- AFP
スパーズは降格圏に沈んでいる
61分、ムキエレのシュートが大きくコースを変えてキンスキーを破り、決勝点となった。この結果、トッテナムは18位に沈み、ロメロの長期離脱が現実になれば降格の危機が高まる。
安全圏まで2ポイント差となり、土曜にホームでデ・ゼルビ前監督率いるブライトンを迎える一戦は必須の勝利だ。