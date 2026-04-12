サンダーランドがノルディ・ムキエレのシュートで先制した直後、ロメロはこぼれ球を追いかけていたところ、フォワードのブライアン・ブロビーに軽く押され、バランスを崩してゴールキーパーのアントニン・キンスキーと衝突した。

衝撃の大きさはすぐに明らかになり、動けない2人を見てサンダーランドMFノア・サディキが医療スタッフを呼ぶよう合図した。数分間治療が続く間、スタジアムは静寂に包まれ、控えGKブランドン・オースティンが交代準備をした。



