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Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

ロベルト・デ・ゼルビ監督就任後初戦のサンダーランド戦で、トッテナムは敗北。クリスティアン・ロメロはアントニン・キンスキーとの激しい衝突で涙を流し、ピッチを去った。

クリスティアン・ロメロ
トッテナム
プレミアリーグ
ロベルト・デ・ゼルビ
サンダーランド

日曜日のプレミアリーグ、サンダーランド戦で、トッテナムのDFクリスティアン・ロメロがチームメイトのアントニン・キンスキーと衝突し、涙を流しながらピッチを退いた。ロベルト・デ・ゼルビ監督の就任初戦となったこの試合では、スパーズはスタジアム・オブ・ライトで1-0で敗れ、ロメロの負傷が痛手となった。

  • 衝突事故が深刻な懸念を引き起こしている

    サンダーランドがノルディ・ムキエレのシュートで先制した直後、ロメロはこぼれ球を追いかけていたところ、フォワードのブライアン・ブロビーに軽く押され、バランスを崩してゴールキーパーのアントニン・キンスキーと衝突した。

    衝撃の大きさはすぐに明らかになり、動けない2人を見てサンダーランドMFノア・サディキが医療スタッフを呼ぶよう合図した。数分間治療が続く間、スタジアムは静寂に包まれ、控えGKブランドン・オースティンが交代準備をした。


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  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    ロメロは感極まった

    キンスキーは頭に包帯を巻いて続行したが、ロメロの状況は深刻だった。ワールドカップ優勝経験のあるアルゼンチン代表は動揺し、助けられて立ち上がったものの試合に戻れず、タッチラインへ向かう際、絶望感を隠せなかった。

    普段は妥協を知らないDFが涙を流し、遠征組のサポーターの心に響いた。先月、アトレティコ・マドリードとの重要なCL試合で脳震盪により途中交代したのに続き、ロメロにとっては数週間で2度目の大きな怪我の懸念となった。


  • VARをめぐる論争が、スパーズの苦境に拍車をかける

    アウェイチームにとってさらに悪いことに、デ・ゼルビ監督のデビュー戦は、VARの苛立たしい判定で台無しにされた。

    その前にランダル・コロ・ムアニがオマル・アルデレテとルーク・オニエンに倒されたとして主審ロブ・ジョーンズがPKを宣告し、トッテナムに一瞬の希望が生まれた。

    しかしピッチサイドモニターで映像を確認した結果、ジョーンズ主審は判定を覆し、スパーズのベンチは激怒した。


  • FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-TOTTENHAMAFP

    スパーズは降格圏に沈んでいる

    61分、ムキエレのシュートが大きくコースを変えてキンスキーを破り、決勝点となった。この結果、トッテナムは18位に沈み、ロメロの長期離脱が現実になれば降格の危機が高まる。

    安全圏まで2ポイント差となり、土曜にホームでデ・ゼルビ前監督率いるブライトンを迎える一戦は必須の勝利だ。

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