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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、2億3700万ポンドを投じた後も、トッテナムは移籍市場で「まだ終わっていない」と語った。
ロンドン北部の大規模再開発
トッテナムは3月にイゴール・トゥドールが退任した後、デ・ゼルビ監督の下で改革を進めている。17位でシーズンを終え、最終戦で降格を免れたクラブは、新監督を支持し、今夏2億3700万ポンドを投資した。
SpursPlayのインタビューでデ・ゼルビ監督は、チームが順調に機能していると語り、補強は継続中だと明かした。「重要な新戦力を迎え、歴史の新たな章を始動させている」と語った。
「就任前に多くの時間をかけクラブを理解し、オーナーの考えも把握した。エバートン戦前には計画が明確だった。私たちは今、そのプロジェクトの真っ只中にあり、強力なチームを築く構想に胸を躍らせている。移籍市場の入団・退団は未完了だが、現時点では非常に満足しており、誇りと前向きな気持ちだ。」
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トナリが、大物新加入選手リストのトップに名を連ねている。
今夏の目玉は、ニューカッスルから加入したサンドロ・トナリだ。移籍金はクラブ最高額で、最終的には1億ポンドに達する見込み。 さらにウェストハムから8500万ポンドでマテウス・フェルナンデス、ブライトンから5200万ポンドでDFヤン・ポール・ファン・ヘッケが加入。GKマルティン・ドゥブラフカ、SBアンディ・ロバートソン、CBマルコス・セネシをフリーで獲得し、布陣はさらに厚みを増した。
一方で、デ・ゼルビ監督は退団選手にも対応。若手のウィル・ランクシェアとルカ・ヴスコヴィッチは、ミドルズブラとブライトンへ合計7000万ポンドで移籍した。
新たなアイデンティティと魂を築く
デ・ゼルビ監督にとって、巨額の投資は才能ある選手を集めること以上に、チームに独自の文化とメンタリティを植え付けることが目的だ。二度と降格争いに巻き込まれないよう、彼はチームのキャラクターを再構築している。このイタリア人監督は選手たちに完全な献身を求め、「トッテナムの選手であることは、トレーニング場を超えたフルタイムの心構えだ」と主張する。
「確かな資質だけでなく、魂と情熱、私たちの価値観を備えた新しいチームを築きたい」とデ・ゼルビは語る。「現代のサッカーはピッチやボールだけではない。私生活を含め、1日のうち何時間仕事に打ち込むかが大切だ。選手たちはトッテナムに所属することを喜び、誇りに思わなければならない。」
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今シーズンの目標
トッテナムはエンフィールドの練習場でMKドンズとプレシーズン初戦を控える。多額の資金的支援を受けたデ・ゼルビ監督への期待は高い。同監督はプレミアリーグの厳しさを認識しつつも、自身の指導法に自信を示す。
「トッテナムはプレミアリーグの頂点を争うにふさわしいチームだ。プレミアリーグが非常に厳しいリーグであることは承知しているが、選手たちが強いモチベーションを持ち、ピッチ内外で組織力が整えば、機能し、最終的には目標を達成できると信じている」とデ・ゼルビ監督は語った。
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