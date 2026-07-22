ロベルト・デ・ゼルビ監督は、2億3700万ポンドを投じた後も、トッテナムは移籍市場で「まだ終わっていない」と語った。

トッテナムは3月にイゴール・トゥドールが退任した後、デ・ゼルビ監督の下で改革を進めている。17位でシーズンを終え、最終戦で降格を免れたクラブは、新監督を支持し、今夏2億3700万ポンドを投資した。

SpursPlayのインタビューでデ・ゼルビ監督は、チームが順調に機能していると語り、補強は継続中だと明かした。「重要な新戦力を迎え、歴史の新たな章を始動させている」と語った。

「就任前に多くの時間をかけクラブを理解し、オーナーの考えも把握した。エバートン戦前には計画が明確だった。私たちは今、そのプロジェクトの真っ只中にあり、強力なチームを築く構想に胸を躍らせている。移籍市場の入団・退団は未完了だが、現時点では非常に満足しており、誇りと前向きな気持ちだ。」







