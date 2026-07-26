トッテナムは今夏、2億ポンド超を投じてヤン・ポール・ファン・ヘッケ、マテウス・フェルナンデス、サンドロ・トナリを獲得し、昨季の降格争いを繰り返さない体制を整えている。

このほどオークランドFCとのプレシーズンマッチを2－0で制したデ・ゼルビ監督は、補強がまだ完了していないと明言した。

同監督は、攻撃陣の補強が必要だと強調し、今後数週間もチーム強化を続ける意向を示した。「夏の移籍市場はまだ終わっていない」と語った。