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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、2億ポンド規模の大型補強後も、トッテナムでさらに移籍強化を約束した。
スパーズは夏の補強をさらに計画している。
トッテナムは今夏、2億ポンド超を投じてヤン・ポール・ファン・ヘッケ、マテウス・フェルナンデス、サンドロ・トナリを獲得し、昨季の降格争いを繰り返さない体制を整えている。
このほどオークランドFCとのプレシーズンマッチを2－0で制したデ・ゼルビ監督は、補強がまだ完了していないと明言した。
同監督は、攻撃陣の補強が必要だと強調し、今後数週間もチーム強化を続ける意向を示した。「夏の移籍市場はまだ終わっていない」と語った。
- (C)Getty Images
強固な基盤を築く
デ・ゼルビ監督は、移籍市場が終了すればトッテナムはさらに良い状況になると見込んでいる。クラブ首脳陣と全体ビジョンについて協議中だと強調した。
「移籍市場が終わる頃には、我々はもっと満足できる状態になっていると思う。オーナーや取締役会とも何度も話し合った。彼らは今シーズンに向けて強いチームを作りたいのはもちろん、将来に向けてクラブの基盤を築きたいと考えている」とデ・ゼルビ監督は説明した。
さらに、2026-27シーズンに向けては、チーム全体のフィジカル向上と新戦力の早期適応が不可欠だと強調した。
アカデミーの有望選手を評価する
新戦力の補強に加え、トッテナムはアカデミー所属の若手選手たちを綿密に評価している。マイキー・ムーアは昨季レンジャーズへレンタル移籍し、プレシーズンでは好印象を残した。しかしデ・ゼルビ監督は、この18歳が再びレンタル移籍するかどうかをまだ決定していない。「様子を見なければならない」と彼は語った。
「移籍市場の終盤の動きを分析し、ウインガーを獲得したうえで、本人や代理人、クラブと話し合い、全員にとって最善の解決策を見出したい」
さらにルカ・ウィリアムズ＝バーネットとマラキ・ハーディも注目されている。デ・ゼルビ監督は「ルカは若いながら確かな才能がある。マラキも将来を担う選手だ」と語った。
- (C)Getty Images
スパーズは今後どうなるのか？
トッテナムはデ・ゼルビ監督の下、新加入選手のチームへの融合と戦力調整を進めながらプレシーズン準備を続ける。移籍期限までに攻撃陣の補強を狙う一方、ムーアやウィリアムズ＝バーネットといった若手有望株の去就も慎重に管理する見込みだ。
新シーズンが迫る中、クラブは財務規制を踏まえ、トップチームの補強とアカデミー育成のバランスを模索する。
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