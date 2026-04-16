ロベルト・デ・ゼルビ監督は、降格圏に沈むトッテナムの選手たちを豪華な食事で励ました。

サンダーランド戦敗退後、デ・ゼルビ監督は戦術より選手たちの精神面の回復を優先すると述べた。今シーズン残り6試合は、サッカーだけでなく精神面の戦いだと語った。 「私の仕事は、ボールの有無に関わらず特定のスタイルを教えることではなく、選手たちがメンタル面で必要としているものを与えることだ」とイタリア人監督は語った。

チームの一体感強化を目的に豪華夕食会を開いたが、一部ファンは懐疑的だ。 前暫定監督のイゴール・トゥドールも、アーセナルに1-4で大敗する直前にマスウェル・ヒルのレストラン「オウシア」で結束を図ったが、44日で解任された。ただ、現時点の報道では、デ・ゼルビは苛烈なスタイルで選手たちの心をつかめなかった前任者より、すでにロッカールームで好印象を与えているという。