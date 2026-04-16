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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、降格圏に沈むトッテナムの選手たちを豪華な食事で励ました。
メイフェアで現実逃避
英紙『テレグラフ』によると、デ・ゼルビ監督は順位表で低迷するトッテナムを鼓舞するため、メイフェアの有名レストラン「バッカナリア」でチームを招き、豪華食事会を自ら手配した。 就任初戦でサンダーランドに1-0で敗れ、17年ぶりに降格圏に入った直後の食事会だった。年明けからリーグ未勝利のチームにとって、同店が謳う「現実逃避の場」はまさにふさわしい。
- AFP
戦術より精神力
サンダーランド戦敗退後、デ・ゼルビ監督は戦術より選手たちの精神面の回復を優先すると述べた。今シーズン残り6試合は、サッカーだけでなく精神面の戦いだと語った。 「私の仕事は、ボールの有無に関わらず特定のスタイルを教えることではなく、選手たちがメンタル面で必要としているものを与えることだ」とイタリア人監督は語った。
チームの一体感強化を目的に豪華夕食会を開いたが、一部ファンは懐疑的だ。 前暫定監督のイゴール・トゥドールも、アーセナルに1-4で大敗する直前にマスウェル・ヒルのレストラン「オウシア」で結束を図ったが、44日で解任された。ただ、現時点の報道では、デ・ゼルビは苛烈なスタイルで選手たちの心をつかめなかった前任者より、すでにロッカールームで好印象を与えているという。
怪我の状況とコンディション向上の報告
主将クリスティアン・ロメロの負傷離脱で残留争いはさらに厳しさを増した。膝の怪我で今季絶望となり、無失点試合の少ない守備陣に大きな穴が開いた。一方で、1月からハムストリングの怪我で離脱していたロドリゴ・ベンタンクールがフルトレーニングに復帰し、光明が見えた。
シーズン終盤の過密日程を乗り切る上で、彼の復帰は大きい。今週末はブライトン戦、その後アストン・ヴィラとチェルシーへのアウェイ戦が待つ。長期にわたる不振と監督交代で自信を喪失したチームには、ますますプレッシャーがかかっている。
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イタリア人監督に逃げ道はない
降格しても、デ・ゼルビ監督の立場はすぐには揺らがない。彼の契約にはチャンピオンシップ降格での解約条項がなく、首脳陣は来季のディビジョンに関わらず長期プロジェクトを計画している。 それでもクラブが降格を回避できなければ、メイフェアでの豪華な食事など現在の贅沢は、まもなく質素な生活へと一変するだろう。