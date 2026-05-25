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Donny Afroni

翻訳者：

ロベルト・デ・ゼルビ監督は「苦しみの多かった」今季を振り返り、残留に値するトッテナム選手の人数を容赦なく明かした。

ロベルト・デ・ゼルビ
トッテナム
プレミアリーグ

ロベルト・デ・ゼルビ監督は、最終戦でプレミアリーグ残留を決めた直後、今シーズンの惨憺たる戦いを厳しく総括した。このイタリア人指揮官は、チームにはクラブのレベルに達しているのは一部の主力だけだと痛烈に評価した。

  • トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの危機一髪

    最終節でトッテナムはエバートンを1-0で下し、18位ウェストハムに2点差でプレミアリーグ残留を決めた。前半終了間際にジョアン・パリニャのゴールが決勝点となり、ホームファンに安堵をもたらした。

    デ・ゼルビ監督には祝勝ムードに浸る時間はない。元ブライトン監督は容赦ない再建に着手し、来季も同じ苦境を繰り返さないため、現状の戦力では不十分と断言している。

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  • Tottenham Hotspur v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    デ・ゼルビによる容赦ないチーム評価

    エバートン戦勝利直後の会見で、デ・ゼルビ監督は戦力不足を率直に認め、今夏にメンバーの半分以上が退団する可能性を示唆した。

    「今夜から組織を立て直し、新しいチームを作らなければならない」とデ・ゼルビ監督は記者団に語った。「多くの選手を入れ替える必要がある。残留に値するのは10人、11人、12人だ。彼らは実力も人間性も十分だ。その上で、トップレベルの選手で補強しなければならない」

  • 「こんな苦しみは耐えられない」

    このイタリア人監督は、クラブが再び降格危機に陥らないよう断固として行動する。シーズン後半は下位で苦戦したが、デ・ゼルビ監督はチームを再建するため、経営陣とスカウト部門に「トップクラス」の補強を求める。

    「トップクラスの選手が必要だ。私たちはあまりに苦しんだ」と監督は続けた。「私だけでなく、ファンもクラブも理事会も選手も皆、苦しんだ。私たちはトッテナムだ。残留をかけた最終戦の最後まで苦しむわけにはいかない。私はもっと強くなる。必ず強くなる」

  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    全面的な見直しに向けた協調的な取り組み

    デ・ゼルビ監督は、クラブを根本から変えるには自分一人ではできないと認める。移籍市場を成功させ、プレシーズンまでに「夢の」チームを作るため、首脳陣との連携が不可欠だと強調した。

    「サッカーはスポーツディレクターやスカウト、CEOなど組織全体で進めるもの。だから私は一人で決めたくない。まずは残留が目標だ」とデ・ゼルビは話した。「その上で、理想のチームでプレシーズンを迎えたい」