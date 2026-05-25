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ロベルト・デ・ゼルビ監督は「苦しみの多かった」今季を振り返り、残留に値するトッテナム選手の人数を容赦なく明かした。
トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの危機一髪
最終節でトッテナムはエバートンを1-0で下し、18位ウェストハムに2点差でプレミアリーグ残留を決めた。前半終了間際にジョアン・パリニャのゴールが決勝点となり、ホームファンに安堵をもたらした。
デ・ゼルビ監督には祝勝ムードに浸る時間はない。元ブライトン監督は容赦ない再建に着手し、来季も同じ苦境を繰り返さないため、現状の戦力では不十分と断言している。
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デ・ゼルビによる容赦ないチーム評価
エバートン戦勝利直後の会見で、デ・ゼルビ監督は戦力不足を率直に認め、今夏にメンバーの半分以上が退団する可能性を示唆した。
「今夜から組織を立て直し、新しいチームを作らなければならない」とデ・ゼルビ監督は記者団に語った。「多くの選手を入れ替える必要がある。残留に値するのは10人、11人、12人だ。彼らは実力も人間性も十分だ。その上で、トップレベルの選手で補強しなければならない」
「こんな苦しみは耐えられない」
このイタリア人監督は、クラブが再び降格危機に陥らないよう断固として行動する。シーズン後半は下位で苦戦したが、デ・ゼルビ監督はチームを再建するため、経営陣とスカウト部門に「トップクラス」の補強を求める。
「トップクラスの選手が必要だ。私たちはあまりに苦しんだ」と監督は続けた。「私だけでなく、ファンもクラブも理事会も選手も皆、苦しんだ。私たちはトッテナムだ。残留をかけた最終戦の最後まで苦しむわけにはいかない。私はもっと強くなる。必ず強くなる」
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全面的な見直しに向けた協調的な取り組み
デ・ゼルビ監督は、クラブを根本から変えるには自分一人ではできないと認める。移籍市場を成功させ、プレシーズンまでに「夢の」チームを作るため、首脳陣との連携が不可欠だと強調した。
「サッカーはスポーツディレクターやスカウト、CEOなど組織全体で進めるもの。だから私は一人で決めたくない。まずは残留が目標だ」とデ・ゼルビは話した。「その上で、理想のチームでプレシーズンを迎えたい」