最終節でトッテナムはエバートンを1-0で下し、18位ウェストハムに2点差でプレミアリーグ残留を決めた。前半終了間際にジョアン・パリニャのゴールが決勝点となり、ホームファンに安堵をもたらした。

デ・ゼルビ監督には祝勝ムードに浸る時間はない。元ブライトン監督は容赦ない再建に着手し、来季も同じ苦境を繰り返さないため、現状の戦力では不十分と断言している。