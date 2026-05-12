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ロベルト・デ・ゼルビ監督は「冷静さを欠いた」審判に怒り、リーズ戦の引き分けにおけるVAR判定を疑問視した。
テルはヒーローから悪役に転じる。
ハーフタイム直後、マティス・テルが20ヤードの見事なカーブシュートで先制。トッテナムは18位ウェストハムに4点差をつけかけた。しかしテルは自陣エリア内で無謀なオーバーヘッドキックを試み、イーサン・アンパドゥに接触。VAR判定でPKが宣告された。 ドミニク・カルバート＝ルーウィンがPKを沈めリーズに1点を献上。終盤はGKアントニン・キンスキーの好守がチームを救った。
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デ・ゼルビが審判団に異議
デ・ゼルビ監督は、試合終盤にジェームズ・マディソンに対するペナルティ主張がVARチェック後も認められなかったことに苛立っていた。審判のパフォーマンスについて、イタリア人監督はBBC『マッチ・オブ・ザ・デイ』にこう語った。「ウェストハム対アーセナル戦のVAR判定はファウルだった。今日は正直見ていなかった。 マディソンのPKは見ていない。あったかもしれないし、なかったかもしれない。アシスタントの意見は聞いたが、論争には巻き込まれたくない。今日の主審は落ち着きがなかった。昨日のプレッシャーを感じていたのかもしれない。人間だからそういうこともあるが、問題ない。ピッチ上での判断は良かった。我々は次の2試合に向けて準備を進める」
生存性能に焦点を当てる
この結果、トッテナムは降格圏から2ポイント差のままで、ウェストハムがアーセナル戦で喫した敗戦を活かせなかった。試合内容と残留争いについて、デ・ゼルビ監督は「結果だけでなく内容も見るべきだ」と語った。 良い試合をし、勝ち点を積み上げた。直近4試合で8ポイントだ。リーズは素晴らしい試合をした。最終戦でも同じように戦うだろう」
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ロンドン・ダービー、残留をかけた一戦
トッテナムは5月19日、アウェイでチェルシーと対戦する。ここで勝ち点を落とすと、他の結果次第で降格圏内に入る可能性がある。プレシーズンに膝を怪我したマディソンは復帰戦で好パフォーマンスを見せチームに活力を与えたが、テルのミスが示すとおり守備の規律はまだ不安だ。残り2試合となり、北ロンドンのクラブはチャンピオンシップ降格を避けるため、安定した戦いが必要だ。