トッテナムは5月19日、アウェイでチェルシーと対戦する。ここで勝ち点を落とすと、他の結果次第で降格圏内に入る可能性がある。プレシーズンに膝を怪我したマディソンは復帰戦で好パフォーマンスを見せチームに活力を与えたが、テルのミスが示すとおり守備の規律はまだ不安だ。残り2試合となり、北ロンドンのクラブはチャンピオンシップ降格を避けるため、安定した戦いが必要だ。