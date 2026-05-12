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Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ロベルト・デ・ゼルビ監督は「冷静さを欠いた」審判に怒り、リーズ戦の引き分けにおけるVAR判定を疑問視した。

ロベルト・デ・ゼルビ
トッテナム
トッテナム 対 リーズ
リーズ
プレミアリーグ

トッテナム・ホットスパーはリーズ・ユナイテッドと1－1で引き分け、プレミアリーグの降格圏脱出の好機を逃した。見事なゴールと物議を醸したVARが相次いだ試合後、ロベルト・デ・ゼルビ監督は残留争いの重要性が判定に影響した可能性を示唆した。

  • テルはヒーローから悪役に転じる。

    ハーフタイム直後、マティス・テルが20ヤードの見事なカーブシュートで先制。トッテナムは18位ウェストハムに4点差をつけかけた。しかしテルは自陣エリア内で無謀なオーバーヘッドキックを試み、イーサン・アンパドゥに接触。VAR判定でPKが宣告された。 ドミニク・カルバート＝ルーウィンがPKを沈めリーズに1点を献上。終盤はGKアントニン・キンスキーの好守がチームを救った。

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    デ・ゼルビが審判団に異議

    デ・ゼルビ監督は、試合終盤にジェームズ・マディソンに対するペナルティ主張がVARチェック後も認められなかったことに苛立っていた。審判のパフォーマンスについて、イタリア人監督はBBCマッチ・オブ・ザ・デイ』にこう語った。「ウェストハム対アーセナル戦のVAR判定はファウルだった。今日は正直見ていなかった。 マディソンのPKは見ていない。あったかもしれないし、なかったかもしれない。アシスタントの意見は聞いたが、論争には巻き込まれたくない。今日の主審は落ち着きがなかった。昨日のプレッシャーを感じていたのかもしれない。人間だからそういうこともあるが、問題ない。ピッチ上での判断は良かった。我々は次の2試合に向けて準備を進める」

  • 生存性能に焦点を当てる

    この結果、トッテナムは降格圏から2ポイント差のままで、ウェストハムがアーセナル戦で喫した敗戦を活かせなかった。試合内容と残留争いについて、デ・ゼルビ監督は「結果だけでなく内容も見るべきだ」と語った。 良い試合をし、勝ち点を積み上げた。直近4試合で8ポイントだ。リーズは素晴らしい試合をした。最終戦でも同じように戦うだろう」

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    ロンドン・ダービー、残留をかけた一戦

    トッテナムは5月19日、アウェイでチェルシーと対戦する。ここで勝ち点を落とすと、他の結果次第で降格圏内に入る可能性がある。プレシーズンに膝を怪我したマディソンは復帰戦で好パフォーマンスを見せチームに活力を与えたが、テルのミスが示すとおり守備の規律はまだ不安だ。残り2試合となり、北ロンドンのクラブはチャンピオンシップ降格を避けるため、安定した戦いが必要だ。

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