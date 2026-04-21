SpursPlayのインタビューで、イタリア人監督は、シモンズの現在の役割が自身選手時代の役割と似ていると説明した。その共通点が2人の間に特別な絆を生み出していると語った。

「彼にとって幸運なのは、私が優秀だからではなく、私がかつて10番だったからだ」とデ・ゼルビは語った。「彼が今考えていることは、私が20年前に考えていたことだ。だから私たちには特別な絆がある。私は指導したすべての10番と絆を感じている。 僕は10番が大好きだ。10番は、単に人当たりが良いプレーをするだけでなく、ゴールを決め、アシストをしなければならないということを理解しなければならない。ゴールとアシストだ。」