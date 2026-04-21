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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、ブライトン戦で好パフォーマンスを見せたトッテナムのシャビ・シモンズとの「特別な絆」を語った。
- AFP
背番号10との戦術的連携
デ・ゼルビ監督は、創造性豊かなMFだった経験がシモンズとすぐに息を合わせた要因だと語る。22歳のシモンズはブライトン戦で先制アシストと77分の鮮やかゴールで2－2の引き分けに貢献した。
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「私と一緒に働けてラッキーだよ」
SpursPlayのインタビューで、イタリア人監督は、シモンズの現在の役割が自身選手時代の役割と似ていると説明した。その共通点が2人の間に特別な絆を生み出していると語った。
「彼にとって幸運なのは、私が優秀だからではなく、私がかつて10番だったからだ」とデ・ゼルビは語った。「彼が今考えていることは、私が20年前に考えていたことだ。だから私たちには特別な絆がある。私は指導したすべての10番と絆を感じている。 僕は10番が大好きだ。10番は、単に人当たりが良いプレーをするだけでなく、ゴールを決め、アシストをしなければならないということを理解しなければならない。ゴールとアシストだ。」
オランダ人選手への期待が高まっている
昨夏RBライプツィヒから推定5200万ポンドで移籍したシモンズは、プレミアリーグ27試合で2ゴール5アシストを記録している。デ・ゼルビ監督は彼の近況に手応えを感じつつも、オランダ代表として先発の座を守るには毎試合結果を出す必要があると高い基準を課している。
「彼はよくやった。素晴らしい試合だった」とデ・ゼルビ監督は続けた。「さらに上達できる。背番号10には監督の信頼が必要だ。私が与える。私もかつて10番を背負ったから、彼の気持ちがわかる」 彼のような10番の選手には、私が監督として彼の気持ちを最も理解できるだろう。」
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モリーヌックスでの必須勝利の一戦
2026年に入りプレミアリーグ未勝利のトッテナムは、土曜に最下位ウルブズをモリーニューで戦う。95分に同点弾を許し18位に沈むチームは、残留へ守備の安定を取り戻す必要がある。
ミッドランド遠征後、上位チームとの連戦が待っている。デ・ゼルビ監督の下、残留へ向け今節の3ポイントはほぼ必須だ。