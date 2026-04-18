ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナム選手たちに、ブライトンに勝てば「毎週」夕食をおごると約束した。

プレミアリーグで下位3チームに沈む現在、デ・ゼルビ監督はチームディナーが好転のきっかけになると語る。結果が出れば今後も費用を負担すると表明し、順位に関係なくチームへの信頼は揺るぎないとした。

「食事のために勝てるかは分からない。でも料理は最高だった。勝てば毎週私が食事代を払う用意がある。前向きに、戦う覚悟だ。残留を信じ、先週の言葉にも自信がある。今は1勝に集中している」

「順位のためだけでなく、1勝の価値を再び感じたい。選手たちの質には全く疑いがない。」