デ・ゼルビ監督就任後、スパーズは前半1失点のみと守備が堅い。監督は選手たちに敵意を不屈のプレーへ転換するよう求め、「挑戦が厳しいほど、新たなモチベーションが生まれる。試合を通じて団結しよう」と話した。

「誇りは大きな原動力だ。誰もがトッテナムの降格を望んでいるなら、選手もファンもクラブスタッフも、みんなにとって誇りが最大のモチベーションになる。」