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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナムへの憎しみが、プレミアリーグ残留を争うスター選手たちの原動力になると語った。
スパーズ、残留懸け重要な一戦
トッテナムは降格圏の2ポイント上、シーズン終盤に差し掛かった。1試合少ないウェストハムとは得失点差で大きく上回る。デ・ゼルビ監督率いるチームは、残るチェルシー戦かエバートン戦で1ポイント取れば残留が決まる。次は敵地スタンフォード・ブリッジ。ホームサポーターの圧が予想される。 だがデ・ゼルビ監督は、敵地での敵意をむしろ受け入れるよう選手たちに求めている。
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デ・ゼルビは外部からの敵意をむしろ楽しんでいる
重要なロンドン・ダービーを前にした取材で、デ・ゼルビ監督は、トッテナムの降格を願うライバルサポーターの憎悪がチームのモチベーションになると語った。元ブライトン監督は、このプレッシャーを前向きに受け止め、「誰もが降格を望むなら、それは大きな原動力だ。選手たちもそう感じてほしい」と話した。 ライバルがいるからサッカーは面白い。敵地で勝って喜ぶ姿を想像するのは最高だ。それがサッカーを魅力的にしている」
プライドこそが最大の原動力となる
デ・ゼルビ監督就任後、スパーズは前半1失点のみと守備が堅い。監督は選手たちに敵意を不屈のプレーへ転換するよう求め、「挑戦が厳しいほど、新たなモチベーションが生まれる。試合を通じて団結しよう」と話した。
「誇りは大きな原動力だ。誰もがトッテナムの降格を望んでいるなら、選手もファンもクラブスタッフも、みんなにとって誇りが最大のモチベーションになる。」
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スタンフォード・ブリッジでの不運を打ち破る
トッテナムはスタンフォード・ブリッジでの苦戦を克服する必要がある。過去35回のチェルシー戦アウェー戦で勝利は1度だけだ。引き分けでも十分だが、デ・ゼルビ監督は火曜日の試合で引き分けを狙うプレーをしてはならないと選手に厳しく警告し、こう語った。「引き分けを狙ってはいけない。勝利を目指して準備し、ミーティングでも勝利を話し合っている。 残留したいという思いは皆同じ。その上で初めて次の話をしよう」