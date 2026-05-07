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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナムにレンタル移籍中の「頼りになる」選手との完全移籍を熱望している。
デ・ゼルビ監督、パルヒニャの去就を明言
デ・ゼルビ監督は、来シーズンもパルヒニャをトッテナムに残留させたいと「100パーセント」確信していると明言した。ポルトガル代表MFは昨夏、バイエルン・ミュンヘンから2600万ポンドの買い取りオプション付きでレンタル移籍。その活躍ぶりに、監督はオプションを行使すべきだと確信している。
英紙『ザ・スタンダード』によると、デ・ゼルビ監督は木曜、パルヒニャを「100％残留させたい」と明言。その理由として「信頼できる人間であり、優れた選手だからだ」と絶賛した。 私は同じ情熱と姿勢を持つ選手をチームに迎えたい。彼のような選手がいることは幸運だ」
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降格争いに大きな影響
元フラムの中盤選手は今シーズン批判を受けたが、ウルブズ戦アウェイでの決勝ゴールなど重要な得点を挙げてきた。このゴールでトッテナムは118日ぶりのリーグ戦勝利を収めた。先週末のアストン・ヴィラ戦（2-1勝利）でも、彼の粘り強さと闘志が中盤の安定に貢献した。
ギャラガーも高い評価を得ている
コナー・ギャラガー、ロドリゴ・ベンタンクール、パルヒニャの中盤トリオは、デ・ゼルビ監督の構想を体現している。1月にアトレティコ・マドリードから加入したギャラガーも、クラブの肉体的・精神的な要求に順応しつつある。スパーズの指揮官は、中盤が機能すればチームは別次元のプレーができると確信している。
「彼が今のコンディションと自信でプレーする姿は嬉しい。試合後にも言ったが、ギャラガーが調子が良いと、チームは相手より1人多いように見える」とデ・ゼルビ監督は語った。
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次は何が待っているのでしょうか？
トッテナムは現在プレミアリーグ17位で、残り3試合時点で降格圏まで1ポイント差。ホームでリーズ、アウェーでチェルシーとエバートンという難敵と戦い、残留をかけた接戦が続く。