ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナムにレンタル移籍中の「頼りになる」選手との完全移籍を熱望している。

コナー・ギャラガー、ロドリゴ・ベンタンクール、パルヒニャの中盤トリオは、デ・ゼルビ監督の構想を体現している。1月にアトレティコ・マドリードから加入したギャラガーも、クラブの肉体的・精神的な要求に順応しつつある。スパーズの指揮官は、中盤が機能すればチームは別次元のプレーができると確信している。

「彼が今のコンディションと自信でプレーする姿は嬉しい。試合後にも言ったが、ギャラガーが調子が良いと、チームは相手より1人多いように見える」とデ・ゼルビ監督は語った。