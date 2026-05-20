デ・ゼルビ監督はシーズン最終戦を前に、プレミアリーグ残留は欧州タイトルより重要だと強調した。スパーズは1年前欧州の舞台に立っていたが、今は残留争いに巻き込まれている。

「日曜日はトッテナムにとっての決勝戦だ。昨シーズンのビルバオでのマンチェスター・ユナイテッド戦ではないが、これが最も重要な一戦だ」とイタリア人監督は語った。「我々はトロフィーよりも重要なもののために戦う。クラブの誇り、歴史、尊厳こそがトロフィーよりも重要だ。トロフィーは勝ち取ることができるが、最も重要なのは尊厳を守り、誇りを保つことだ」



