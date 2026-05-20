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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナムとの降格決定戦が「誇り」をかけ、ヨーロッパリーグ決勝より「重要」と語った。
生き残りが欧州での栄光より大切だ
デ・ゼルビ監督はシーズン最終戦を前に、プレミアリーグ残留は欧州タイトルより重要だと強調した。スパーズは1年前欧州の舞台に立っていたが、今は残留争いに巻き込まれている。
「日曜日はトッテナムにとっての決勝戦だ。昨シーズンのビルバオでのマンチェスター・ユナイテッド戦ではないが、これが最も重要な一戦だ」とイタリア人監督は語った。「我々はトロフィーよりも重要なもののために戦う。クラブの誇り、歴史、尊厳こそがトロフィーよりも重要だ。トロフィーは勝ち取ることができるが、最も重要なのは尊厳を守り、誇りを保つことだ」
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スタンフォード・ブリッジでの敗戦で、終盤は接戦に
火曜日の夜、スタンフォード・ブリッジでのチェルシー戦を1-2で落としたトッテナム。ライバル・アーセナルが22年ぶりの優勝を祝う中、北ロンドンの“白”は緊張感が高まる。エンツォ・フェルナンデスのミドル、アンドレイ・サントスの後半弾で沈み、終盤のリシャルリソンの1点では残留確定ならず。
この結果、最終節を前に18位ウェストハムとの差は2ポイントに縮まった。得失点差では優るものの、ホームでエバートン戦を迎えるトッテナムには心理的圧力が掛かる。ウェストハムは最終節でリーズと対戦する。デ・ゼルビ監督は「この45日間、一つのことだけを考えてきた」と語った。 選手一人ひとりがその目標に集中し、週を通してさらに努力している。私たち全員が目標を達成したいと願っている」
マディソンのフィットネスと審判をめぐる騒動
ジェームズ・マディソンは途中出場し好プレーを見せたが、デ・ゼルビ監督は「前十字靭帯（ACL）を怪我したばかりで、まだ20分程度しか出場できない」と説明した。それでも終盤、マディソンのパスからミッキー・ファン・デ・ヴェンがマルク・ククレラにペナルティエリア内でファウルを受けたように見えた。
スパーズの選手たちが激しく抗議したが、主審のスチュアート・アットウェルは「接触時にボールがプレー中ではなかった」と判定。デ・ゼルビ監督は「PKの話をしても集中力とエネルギーを消耗するだけだ。 私の焦点は、ベスト11を選び、彼らを最高の状態で準備させることだ。今日は我々にとって重要な日だ」と語り、遠征してきたサポーターの「素晴らしい」声援を称えた。
- AFP
チェルシー、ウェンブリーでの悔しい敗戦から立ち直る
トッテナムが降格危機に揺れる中、チェルシーの暫定監督カルム・マクファーレンはFAカップ決勝敗退からの立ち直りを強調した。リース・ジェームズやレヴィ・コルウィルを温存しても、ブルーズはロンドン・ダービーで優位に立ち、ライバルを降格圏に追い込んだ。
マクファーレンは「勝利できて良かった。FAカップ決勝の消耗で序盤からエネルギーが不足していたが、2-0のリードは妥当だった。終盤は準備期間が長かったスパーズに勢いがあったが、我々は粘り強く戦い、結果を残した」と語った。