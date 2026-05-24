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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナムがプレミアリーグから降格しても残留すると明言した。
デ・ゼルビ監督、トッテナムで長期プロジェクトにコミット
2部降格の危機が迫る中、デ・ゼルビ監督は早期退任の憶測を否定した。元ブライトン監督は、暫定監督トゥドール氏の後任として5年契約を結んでおり、順位に関係なく契約を全うする意向を示した。
試合前会見では「降格しても残留するか」と問われ、彼はこう語った。「はい、すべてを受け入れます。トッテナムの監督を務めるのは依然として名誉です。日曜に降格争いの試合をしても問題ありません。私はサッカーを、順位や試合のレベル以上のものだと考えています。」
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サバイバルミッションが佳境を迎える
シーズン佳境のN17（トッテナム）は危うい。スパーズは降格圏の2ポイント上。エバートンに勝てば残留が決まる。引き分け以下ならウェストハムに17位を奪われ、トップリーグの長い歴史に幕が下りる。
3月下旬に就任したデ・ゼルビ監督は、この困難な状況にも驚いていない。「私は中位チームにやって来たわけではない。試合数は多かったが状況は変わらなかった。目標を達成できる条件と選手があると確信したからだ」
デ・ゼルビは順位表だけを見ていない
このイタリア人監督は、リーグの格よりプロジェクトへの絆を重視する。「サッカーは順位表以上のもの」と語り、混乱期を経て安定を求めるサポーターの心情に寄り添う。欧州で高評価を得る監督としては大胆な姿勢だ。
プレミアリーグでもチャンピオンシップでも、成績や順位が自分の決意を変えることはないと言い切る。5年契約を結んだ際、「何があっても来シーズンも残留する」と明言したと改めて強調した。
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エバートンとの決戦に集中する
トッテナムがホームでエバートンを迎えるにあたり、イタリア人監督は選手に集中を求め、「残留をかけたこの試合のプレッシャーは欧州の決勝より大きい」と語った。1年前にビルバオでヨーロッパリーグを制したチームにとって、現在の状況は対照的だ。
「ヨーロッパリーグの決勝より、トッテナム対エバートンの試合のほうが100％難しい。プレッシャーの質は違うが、勝てば別の誇りと感動が待っている」とデ・ゼルビ監督は語った。