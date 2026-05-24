ロベルト・デ・ゼルビ監督は、トッテナムがプレミアリーグから降格しても残留すると明言した。

2部降格の危機が迫る中、デ・ゼルビ監督は早期退任の憶測を否定した。元ブライトン監督は、暫定監督トゥドール氏の後任として5年契約を結んでおり、順位に関係なく契約を全うする意向を示した。

試合前会見では「降格しても残留するか」と問われ、彼はこう語った。「はい、すべてを受け入れます。トッテナムの監督を務めるのは依然として名誉です。日曜に降格争いの試合をしても問題ありません。私はサッカーを、順位や試合のレベル以上のものだと考えています。」