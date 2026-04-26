ロベルト・デ・ゼルビ監督は、ウルブズ戦勝利後、途中交代したトッテナムのシャビ・シモンズとドミニク・ソランケの負傷状況を報告した。

モリーニョックスで最も懸念された場面は、63分にサイモンズが担架で運び出された瞬間だった。このMFは膝を痛め、一度はプレーを続けようとしたが再びピッチに倒れ込んだ。その後、ルーカス・ベルグヴァルと交代した。デ・ゼルビ監督は「膝に問題がある。今後数日で様子を見る」と語った。 シャビについてはもっと詳しく知りたい。膝の怪我については既報通りだ。彼は痛みを感じていたが、今話したところ、負傷時よりは調子が良くなっているようだ」