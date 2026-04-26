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ロベルト・デ・ゼルビ監督は、ウルブズ戦勝利後、途中交代したトッテナムのシャビ・シモンズとドミニク・ソランケの負傷状況を報告した。
重要な勝利を収めたにもかかわらず、降格の懸念は高まっている。
トッテナムはウォルヴァーハンプトン戦で貴重なアウェーでの1-0勝利を収めた。しかしデ・ゼルビ監督は、降格への不安がチームに大きな影響を与えていると認めた。 勝ち点は34で18位のまま。17位ウェストハムとは2点差だ。待望の勝利も、2人の主力が負傷したことで喜びは半減した。残るはアストン・ヴィラ、リーズ・ユナイテッド、チェルシー、エヴァートンの4戦。降格を避けるには、スタメンの離脱は致命傷になる。
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サイモンズが膝の怪我で担架で運び出された
モリーニョックスで最も懸念された場面は、63分にサイモンズが担架で運び出された瞬間だった。このMFは膝を痛め、一度はプレーを続けようとしたが再びピッチに倒れ込んだ。その後、ルーカス・ベルグヴァルと交代した。デ・ゼルビ監督は「膝に問題がある。今後数日で様子を見る」と語った。 シャビについてはもっと詳しく知りたい。膝の怪我については既報通りだ。彼は痛みを感じていたが、今話したところ、負傷時よりは調子が良くなっているようだ」
ソランケがスパーズの攻撃陣の苦境に拍車をかける
スパーズは前半終了前、ソランケを故障で失った。足首の怪我を繰り返してきた28歳のフォワードは、ボールから離れたところで倒れた。デ・ゼルビ監督は「筋肉の怪我で、復帰時期は不明だが、以前の故障ほど深刻ではない」と語った。 「何試合欠場するかは分からない」と語った。
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重要な医学的評価の結果を待っている
医療スタッフが両選手の検査を行うため、トッテナムは今後数日間、不安な日々を過ごす。来週日曜には5位アストン・ヴィラとの厳しいアウェイ戦が控えており、チームは降格回避へ検査結果の良好を切に願っている。