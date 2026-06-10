デ・ゼルビ監督が夏の補強候補にフィオレンティーナFWキーンを挙げているとの報道がある。しかし元イタリア代表GKヴィヴィアーノは、親しいスパーズ監督からキーンの名前は聞いていないとし、トッテナム移籍の可能性は低いと語った。

ヴィヴィアーノはラジオ・フィレンツェ・ヴィオラに「キーンの去就や興味を示すクラブは不明だが、トッテナムへの移籍は信じない。デ・ゼルビとは親しく、彼は多くの選手について語ったが、キーンの名は一度も出なかった」と語った。