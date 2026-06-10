Getty Images Sport
翻訳者：
ロベルト・デ・ゼルビ監督はトッテナム移籍で「多くの選手」を評価しているが、友人は元エバートンFWの獲得が難しいと説明している。
ヴィヴィアーノ、キーンのロンドン移籍説に疑問
デ・ゼルビ監督が夏の補強候補にフィオレンティーナFWキーンを挙げているとの報道がある。しかし元イタリア代表GKヴィヴィアーノは、親しいスパーズ監督からキーンの名前は聞いていないとし、トッテナム移籍の可能性は低いと語った。
ヴィヴィアーノはラジオ・フィレンツェ・ヴィオラに「キーンの去就や興味を示すクラブは不明だが、トッテナムへの移籍は信じない。デ・ゼルビとは親しく、彼は多くの選手について語ったが、キーンの名は一度も出なかった」と語った。
- Getty Images Sport
スパーズのフロントラインは競争が激しい。
デ・ゼルビ監督がイタリア代表を獲得しても、北ロンドンのクラブは現在フォワード過多。新ストライカー加入には、誰かを放出する必要がある。
ヴィヴィアーノは「まずランダル・コロ・ムアニ、リシャルリソン、ドミニク・ソランケの誰かを放出する必要がある」と実務的な難しさを指摘した。
デ・ゼルビ監督には選択肢が豊富で、キーンがロンドンでレギュラーを確保するのは難しい。レンタル中のコロ・ムアニはPSGへ戻る見込みだ。
デ・ゼルビのイタリア代表選手への称賛
デ・ゼルビ監督はキーンに強い関心を示している。スパーズの指揮官は多才なFWを高く評価する。キーンはセンターでもサイドでもプレーできる。今季セリエA26試合8得点と波があるが、前季は44試合25得点と高い実力を示した。
今季は最終日に辛うじて降格を回避したが、総得点48と攻撃力不足は顕著。イタリア代表で26試合13得点を挙げるなど、周囲のサポートがあれば高いレベルで結果を出せるキーンは、スパーズの弱点を補う理想的な補強候補だ。
- Getty Images
代替案とラモス要因
キーンが候補に挙げられているが、トッテナムは忙しい移籍市場に備え、他の選択肢も検討している。報道によると、パリ・サンジェルマンのFWゴンサロ・ラモスもオファーされており、フィオレンティーナ選手獲得が難航した場合の代替候補となっている。ポルトガル代表のラモスはPSGでチャンピオンズリーグ制覇を経験したが、より多くの出場機会を求めて移籍を希望しているという。