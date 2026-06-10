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Khaled Mahmoud

翻訳者：

ロベルト・デ・ゼルビ監督はトッテナム移籍で「多くの選手」を評価しているが、友人は元エバートンFWの獲得が難しいと説明している。

ロベルト・デ・ゼルビ
トッテナム
モイーズ・キーン
エミリアーノ・ヴィヴィアーノ
フィオレンティーナ
セリエ A
プレミアリーグ
移籍情報

ロベルト・デ・ゼルビ監督はトッテナムの再構築を目指し移籍市場で波紋を呼んでいる。しかし、モイゼ・ケアン獲得は報道ほど確実ではない。元エバートン所属の同選手がプレミアリーグに復帰するという噂がある一方、ゼルビ監督の友人はこの移籍の実現に疑問を呈している。

  • ヴィヴィアーノ、キーンのロンドン移籍説に疑問

    デ・ゼルビ監督が夏の補強候補にフィオレンティーナFWキーンを挙げているとの報道がある。しかし元イタリア代表GKヴィヴィアーノは、親しいスパーズ監督からキーンの名前は聞いていないとし、トッテナム移籍の可能性は低いと語った。

    ヴィヴィアーノはラジオ・フィレンツェ・ヴィオラに「キーンの去就や興味を示すクラブは不明だが、トッテナムへの移籍は信じない。デ・ゼルビとは親しく、彼は多くの選手について語ったが、キーンの名は一度も出なかった」と語った。

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  • Hellas Verona FC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images Sport

    スパーズのフロントラインは競争が激しい。

    デ・ゼルビ監督がイタリア代表を獲得しても、北ロンドンのクラブは現在フォワード過多。新ストライカー加入には、誰かを放出する必要がある。

    ヴィヴィアーノは「まずランダル・コロ・ムアニ、リシャルリソン、ドミニク・ソランケの誰かを放出する必要がある」と実務的な難しさを指摘した。 

    デ・ゼルビ監督には選択肢が豊富で、キーンがロンドンでレギュラーを確保するのは難しい。レンタル中のコロ・ムアニはPSGへ戻る見込みだ。

  • デ・ゼルビのイタリア代表選手への称賛

    デ・ゼルビ監督はキーンに強い関心を示している。スパーズの指揮官は多才なFWを高く評価する。キーンはセンターでもサイドでもプレーできる。今季セリエA26試合8得点と波があるが、前季は44試合25得点と高い実力を示した。

    今季は最終日に辛うじて降格を回避したが、総得点48と攻撃力不足は顕著。イタリア代表で26試合13得点を挙げるなど、周囲のサポートがあれば高いレベルで結果を出せるキーンは、スパーズの弱点を補う理想的な補強候補だ。

  • Goncalo Ramos PSGGetty Images

    代替案とラモス要因

    キーンが候補に挙げられているが、トッテナムは忙しい移籍市場に備え、他の選択肢も検討している。報道によると、パリ・サンジェルマンのFWゴンサロ・ラモスもオファーされており、フィオレンティーナ選手獲得が難航した場合の代替候補となっている。ポルトガル代表のラモスはPSGでチャンピオンズリーグ制覇を経験したが、より多くの出場機会を求めて移籍を希望しているという。