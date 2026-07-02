サッカー以外の面では、トナリはイングランド北東部で3年間過ごした後、家族の状況の変化が自身の決断に重要な役割を果たしたと明かした。「これは家族との人生における選択でした。ここ3年間はニューカッスルに住んでいましたが、昨年、子供が生まれたことで私たちの生活が一変したからです」と彼は説明した。

そこで生活を一新しようと考え、デ・ゼルビ監督の存在が大きな決め手になりました。彼はブレシア出身の友人ですが、豊富な実績と献身的な姿勢を示し、自分の役割を非常にうまく果たしてくれました。」



