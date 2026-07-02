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「ロベルト・デ・ゼルビ監督の存在が決め手だった」――サンドロ・トナリは、ニューカッスルからの1億ポンド移籍が正式に決まる前に、マンチェスター・シティではなくトッテナムを選んだ理由をこう説明した。
デ・ゼルビの影響
トナリはニューカッスルとの移籍条件に合意。移籍金は最大1億ポンドと報じられている。デ・ゼルビ監督の説得が最終的な決め手となり、トッテナムへの移籍が決まった。
スカイ・スポーツの取材に応じたトナリは、なぜこのタイミングでトッテナムを選んだかを明快に語った。「ロベルト・デ・ゼルビ監督の存在が決め手でした」とトナリ。「彼の仕事を長く追っており、サッカー観に強く共感しました。直接話したとき、ここが自分の居場所だと確信しました。」
- AFP
家族への配慮が、人生を変える決断を左右する
サッカー以外の面では、トナリはイングランド北東部で3年間過ごした後、家族の状況の変化が自身の決断に重要な役割を果たしたと明かした。「これは家族との人生における選択でした。ここ3年間はニューカッスルに住んでいましたが、昨年、子供が生まれたことで私たちの生活が一変したからです」と彼は説明した。
そこで生活を一新しようと考え、デ・ゼルビ監督の存在が大きな決め手になりました。彼はブレシア出身の友人ですが、豊富な実績と献身的な姿勢を示し、自分の役割を非常にうまく果たしてくれました。」
ニューカッスル、巨額の利益を計上へ
ESPNによると、スパーズは移籍金9250万ポンド＋達成条件付きボーナス750万ポンドで合意。総額は約1億ポンドになる見込みだ。ニューカッスルは2023年にACミランから5500万ポンドで獲得したトナリを放出し、約4500万ポンドの利益を見込む。
トナリは新天地で週給27万5000ポンド以上を受け取り、ロンドンでメディカルチェック後に移籍手続きを完了させる。彼は「ニューカッスルは私のために最善を尽くしてくれた。私もクラブのために良い条件を望んでいた。全員が満足しているし、新たな挑戦への準備はできている」と語った。
- Getty Images Sport
スパーズにとって忙しい移籍期間
トナリとの合意後、トッテナムはマルティン・ドゥブラフカ、マルコス・セネシ、アンディ・ロバートソン、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、マテウス・フェルナンデスを獲得。それでも補強を続け、移籍市場で活発に動いている。
現在、ボーンマスのエリ・ジュニア・クロウピの獲得を狙っている。彼はストライカーと左ウイングをこなす汎用性が魅力だ。検討対象は彼だけではない。ACミランのラファエル・レオとマンチェスター・シティのサヴィーニョも候補に挙げられており、リシャルリソンとドミニク・ソランケのライバルとなるセンターフォワードの補強も検討されている。