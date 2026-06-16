ロベルト・デ・ゼルビ監督のチーム再建が続く中、トッテナムはサンドロ・トナリの獲得でマンチェスター・ユナイテッドと競争すると見られる。

2025-26シーズンの苦戦を受けたトッテナムは、デ・ゼルビ監督の下で再構築を進めている。プレミアリーグ残留争いを経て、クラブはすでに移籍市場で動き、中盤の補強を急ぐ。

すでにアンディ・ロバートソンとマルコス・セネシをフリーで獲得し、サヴィーニョ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ジョアン・パリニャの加入も進める。トナリが加われば、デ・ゼルビ体制の明確な意思表示となる。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムは現在もニューカッスルのMF争奪戦に参加中。欧州カップ戦出場を逃したニューカッスルには、複数のプレミア強豪がトナリに注目している。







