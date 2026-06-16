Getty Images Sport
翻訳者：
ロベルト・デ・ゼルビ監督のチーム再建が続く中、トッテナムはサンドロ・トナリの獲得でマンチェスター・ユナイテッドと競争すると見られる。
トッテナム、ニューカッスルのMF獲得へ動きを加速
2025-26シーズンの苦戦を受けたトッテナムは、デ・ゼルビ監督の下で再構築を進めている。プレミアリーグ残留争いを経て、クラブはすでに移籍市場で動き、中盤の補強を急ぐ。
すでにアンディ・ロバートソンとマルコス・セネシをフリーで獲得し、サヴィーニョ、ヤン・ポール・ファン・ヘッケ、ジョアン・パリニャの加入も進める。トナリが加われば、デ・ゼルビ体制の明確な意思表示となる。ファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムは現在もニューカッスルのMF争奪戦に参加中。欧州カップ戦出場を逃したニューカッスルには、複数のプレミア強豪がトナリに注目している。
- Getty
ロマーノがトナリに関する最新情報を伝える
ロマーノ氏によると、トッテナムはトナーリ獲得に興味を示しており、デ・ゼルビ監督は彼を中盤の要とみなしている。同氏は「【独占】トッテナムがサンドロ・トナーリ獲得レースに参戦。デ・ゼルビ監督はトナーリを新たな中盤のスターとして希望し、#THFC のレベルアップに最適だ。スパーズは野心的なプロジェクトを示すため、マンチェスター・シティやアーセナルとの争いに挑む準備ができている」と報告した。
ロマーノはさらに、マンチェスター・ユナイテッドが現在積極的に獲得を目指していないとも指摘した。 自身のYouTubeチャンネルでは「現時点でマンチェスター・ユナイテッドはトナリ獲得を目指していない。移籍金が法外だと判断した」と説明した。
トナリはデ・ゼルビ監督の長期構想に合う
トナリ獲得は、デ・ゼルビ監督がより強力で技術的な中盤を構築する一環と報じられている。降格圏脱出のため招聘された同監督は、現在チーム再建を指揮している。彼の加入は、上位争いに戻るために大幅な改善が必要なチームを強化するだろう。 マンチェスター・ユナイテッドは争奪戦から撤退した模様で、トッテナムの獲得可能性は高まった。それでもアーセナルとマンチェスター・シティとの競争は続いている。
- Getty Images Sport
スパーズ、移籍争いで重大な試練に直面
トッテナムは現在、トナーリにクラブの長期プロジェクトが彼の将来に最適だと説得しなければならない。デ・ゼルビ監督は彼の獲得を最優先しているが、ニューカッスルから引き抜くには多額の資金が必要だ。新シーズンに向け補強を進めるスパーズにとって、今後数週間がチーム再建の行方を左右する。