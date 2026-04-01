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ロベルト・デ・ゼルビ監督に現実を突きつける事態！トッテナムの新監督、サンダーランドとの大一番を控えて深刻な負傷者続出
ロンドン北部での試練
ベンチに新たに加わった指揮官にとって、これ以上の重圧はないだろう。トッテナムは、プレミアリーグの降格圏からわずか1ポイント差という危うい状況にある中、降格を回避するため、デ・ゼルビ監督との5年契約を正式に発表した。就任にあたり、デ・ゼルビ監督はチームの厳しい状況にもかかわらず、この挑戦に対する意欲を語った。彼は次のように述べた。 「世界最大かつ最も名門なクラブの一つである、この素晴らしいサッカークラブに加われることを大変嬉しく思います。クラブの首脳陣とのあらゆる話し合いの中で、彼らの将来への野心は明確でした。それは、偉大な成果を成し遂げられるチームを築き上げ、サポーターを興奮させ、鼓舞するようなサッカーのスタイルでそれを実現することです。」
しかし、その高邁な野心を実現させることは、すでに困難を極めている。戦術の刷新に注力する代わりに、このイタリア人監督の当面の関心は、深刻な戦力不足を補うことに急きょ向けられることになった。
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中盤のスター選手が、増え続ける欠場選手リストに加わった
今週、治療室が選手で溢れかえっているという現実が、痛々しいほど明らかになった。ミッドフィールダーのパペ・サールが新たな負傷者となった。報道によると、セネガル代表のサールは代表招集中に肩を負傷したという。サールは先日のセネガル対ガンビアの親善試合に出場できず、すでに限界まで逼迫している中盤において、デ・ゼルビ監督は頼れる戦力を一人失うことになった。
長期離脱者が相次ぐチームを引き継いだ元ブライトン監督にとって、これ以上のタイミングの悪さはなかった。デ・ゼルビ監督が練習場に到着すると、ググリエルモ・ヴィカリオ、ロドリゴ・ベンタンクール、ジェームズ・マディソン、デヤン・クルセフスキといった主力選手たちが、負傷離脱中か、あるいは現在出場できない状態にあることが判明した。 さらにマティス・テルとモハメド・クドゥスも負傷したため、4月12日のサンダーランド戦という重要なアウェイ戦を控えるイタリア人監督は、選手起用において悪夢のような状況に直面している。
支持者たちは深刻な倫理的懸念を表明している
負傷者のニュースは戦術的な打撃である一方、デ・ゼルビ監督は分裂したサポーター層の支持を取り戻すためにも奮闘している。トッテナム・ホットスパー・サポーターズ・トラストは、主にフランスで共に過ごした時期にメイソン・グリーンウッドを擁護した過去を理由に、今回の就任に関して「深刻かつ広範な懸念」をすでに表明している。グリーンウッドは2022年、強姦未遂、支配的・強制的行為、および身体的危害を伴う暴行の容疑で起訴された。 これらの容疑は2023年1月に取り下げられた。プロウド・リリーホワイトやスパーズ・リーチといったファングループは、この就任に不快感を示しており、試合が始まる前から摩擦の気配が漂っている。
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降格時の契約解除条項なし
2026年に入ってからリーグ戦での勝利がまだ1度もないスパーズにとって、デ・ゼルビに徐々に慣れる余裕はない。間近に迫ったサンダーランド戦は、まさに命運を分けるデビュー戦となる。長期契約に降格時の解任条項が含まれていないことは、クラブ首脳陣がこの危機を乗り切る彼の能力に全力を賭けていることを示唆している。しかし、サールや他の主力選手数名が不在であるため、その任務は格段に困難なものとなっている。