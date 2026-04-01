ロベルト・デ・ゼルビ監督に現実を突きつける事態！トッテナムの新監督、サンダーランドとの大一番を控えて深刻な負傷者続出

ベンチに新たに加わった指揮官にとって、これ以上の重圧はないだろう。トッテナムは、プレミアリーグの降格圏からわずか1ポイント差という危うい状況にある中、降格を回避するため、デ・ゼルビ監督との5年契約を正式に発表した。就任にあたり、デ・ゼルビ監督はチームの厳しい状況にもかかわらず、この挑戦に対する意欲を語った。彼は次のように述べた。 「世界最大かつ最も名門なクラブの一つである、この素晴らしいサッカークラブに加われることを大変嬉しく思います。クラブの首脳陣とのあらゆる話し合いの中で、彼らの将来への野心は明確でした。それは、偉大な成果を成し遂げられるチームを築き上げ、サポーターを興奮させ、鼓舞するようなサッカーのスタイルでそれを実現することです。」

しかし、その高邁な野心を実現させることは、すでに困難を極めている。戦術の刷新に注力する代わりに、このイタリア人監督の当面の関心は、深刻な戦力不足を補うことに急きょ向けられることになった。