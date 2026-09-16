トッテナムの2026-27シーズン序盤の苦戦は、水曜夜に新たなどん底を迎えた。カラバオカップでリヴァプールに敗れ、敗退を喫したためだ。デ・ゼルビ監督はタッチライン際で目に見えて苛立ちを募らせており、アレクシス・マク・アリスター、コーディ・ガクポ、ドミニク・ショボスライのゴールによって、アンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールが危なげなく勝ち上がりを決めた。その結果、スパーズは低迷するプレミアリーグでの戦いに専念することになった。

試合後に語ったデ・ゼルビ監督は、この結果について率直な評価を下し、自分たちがかけたプレッシャーを踏まえれば、チームはこの一戦でもっと報われるべきだったとの見方を示した。元ブライトン指揮官は報道陣に「もっと多くシュートを打たなければならないし、もっと良いシュートを打たなければならない」と認めた。「明白なチャンスをもっとしっかり決めなければならない。だが、この結果は残念だし、失望しているし、この結果にフラストレーションを感じている。アンフェアだと思うが、受け入れなければならないし、この不運な時期よりも強くならなければならない。なぜなら私は正直だからだ。自分自身にも、あなたたちにも正直だ」