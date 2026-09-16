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ロベルト・デ・ゼルビ監督が「不公平」な結果を非難、トッテナムはリヴァプール戦敗退でカラバオカップ敗退
デ・ゼルビ、アンフィールドでの敗戦を「不当」と表現
トッテナムの2026-27シーズン序盤の苦戦は、水曜夜に新たなどん底を迎えた。カラバオカップでリヴァプールに敗れ、敗退を喫したためだ。デ・ゼルビ監督はタッチライン際で目に見えて苛立ちを募らせており、アレクシス・マク・アリスター、コーディ・ガクポ、ドミニク・ショボスライのゴールによって、アンドニ・イラオラ監督率いるリヴァプールが危なげなく勝ち上がりを決めた。その結果、スパーズは低迷するプレミアリーグでの戦いに専念することになった。
試合後に語ったデ・ゼルビ監督は、この結果について率直な評価を下し、自分たちがかけたプレッシャーを踏まえれば、チームはこの一戦でもっと報われるべきだったとの見方を示した。元ブライトン指揮官は報道陣に「もっと多くシュートを打たなければならないし、もっと良いシュートを打たなければならない」と認めた。「明白なチャンスをもっとしっかり決めなければならない。だが、この結果は残念だし、失望しているし、この結果にフラストレーションを感じている。アンフェアだと思うが、受け入れなければならないし、この不運な時期よりも強くならなければならない。なぜなら私は正直だからだ。自分自身にも、あなたたちにも正直だ」
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ゴール前での苦戦は続く
この試合のスタッツは、主導権を握りながらも最高レベルで必要とされる決定力を欠いたという実情を物語っている。トッテナムはリヴァプールゴールに対して17本のシュートを放ったが、その成果はコナー・ギャラガーのヘディングによる1点だけだった。敵陣深くでの冷静さの欠如は、デ・ゼルビ率いるチームにとって繰り返される課題となっており、今季ここまでプレミアリーグではいまだゴールネットを揺らせていない。
デ・ゼルビは、シーズン序盤の数週間を通して自分たちを悩ませてきたと考える不運が続いていると指摘した。直近の結果を振り返りながら、スパーズ指揮官は、自分の選手たちにとってスコアが厳しすぎたと感じた複数の試合を挙げた。「この5、6試合では、間違いなく運がなかったと思う。ニューカッスル戦、エヴァートン戦、ノッティンガム戦、そして今夜もそうだ」とデ・ゼルビは説明した。
守備の綻びが高くついた
しばしば一方のゴール不足に注目が集まる一方で、デ・ゼルビは、自軍が決定力の高いリヴァプール攻撃陣に対して失点を許した形についても同様に厳しく批判した。リヴァプールはチャンスが訪れるたびに容赦なく仕留め、トッテナムの最終ラインの隙を突いて、アウェーの指揮官を憤らせた。デ・ゼルビは、自身が求める守備の構造が重要な局面で欠けていたと指摘し、とりわけリヴァプールの中盤と攻撃陣の質が最終的に自身の選手たちを圧倒した切り替えの局面を問題視した。
指揮官は喫した失点について具体的に批判し、リヴァプールに試合の主導権を握らせた個人、そして組織としてのミスを挙げた。「改善しなければならないことはたくさんある。なぜなら、最初の失点は正しい形で守れなかったし、2点目はガクポにもっと寄せることができた」とデ・ゼルビは語った。
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重要な巻き返しを見据えて
カラバオカップ敗退により、次のトップリーグの一戦を前に、デ・ゼルビにはチーム内の深刻な問題を修正するよう、さらに大きな重圧がかかっている。決定力不足に加え、守備面での集中力の欠如が重なり、北ロンドンのクラブは最悪の状況に陥っており、サポーターと識者の双方から厳しい目を向けられている。イタリア人指揮官は、チームには質があるとの考えを崩していない一方で、この「不運な」時期を乗り越えてシーズンを立て直すには、選手たちがより強いメンタリティーを身につけなければならないと強調した。「難しい時期だが、次の試合に向けてベストの準備をするためにも、もっと強くならなければならない」と同監督は語った。
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