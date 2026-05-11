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ロベルト・デ・ゼルビ監督が、デヤン・クルセフスキのワールドカップ出場について分析。一方、トッテナム監督はリシャルリソンの負傷につながった「ミス」を認めた。
クルセフスキのワールドカップ出場の夢が危ぶまれている
クルセフスキは膝蓋骨の怪我で2025年5月から戦線離脱しており、回復が遅れている。今夏、グラハム・ポッター監督率いるスウェーデン代表に合流できるかは時間との戦いだ。このウインガーは過酷なリハビリを経て、最近軽微な追加処置を受けた。
デ・ゼルビ監督は「詳しい状況は把握していない。 今シーズン1試合も出ていない彼がワールドカップでプレーできるとは考えにくい。それでもアストン・ヴィラ戦後に彼にメッセージを送った。彼は来週にもホットスパー・ウェイに戻りリハビリを続けるつもりだ。素晴らしい選手なので最終戦での合流を願っている」
スウェーデン代表ウイングの力強いメッセージ
監督が慎重派でも、クルセフスキは北米行き代表を強く希望している。スウェーデンは2022年の大会に出場できず、元ユヴェントス星は世界舞台で母国を率いたい。
「1年間プレーしていない。チャンスがどれほどあるかは分かっている」とクルセフスキは以前、Viaplayに語った。「だが、もしこの世にそれを成し遂げられる人間が一人いるとすれば、私は自分自身に賭ける。そして、我々はただ参加するためだけにそこに行くわけではない。 スウェーデンはトップチームになる。ピッチに立てばどんな強豪にも引かない。ブラジルだろうがフランスだろうが関係がない。私が存在する理由は、同胞に信念と愛を届けるためだ。」
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リシャルリソンの怪我への懸念
クルセフスキが長期離脱中である一方、水曜日の練習にリシャルリソンが参加せず、懸念が高まっている。元エバートン所属のリシャルリソンは、先日のアストン・ヴィラ戦（2-1で勝利）で前半に得点を挙げたが、終盤に交代し、新たな故障が懸念された。
デ・ゼルビ監督は「彼はハードにプレーしたため休ませただけで、けがではない」と説明した。 「試合終了前に彼を交代させなかったのは私のミスだ。しかしリシャルリソンは非常に良いプレーをし、セットプレーでも重要な役割を果たした。ただ疲労によるものだ」
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スパーズ、終盤戦での巻き返しを狙う
トッテナムはアストン・ヴィラに勝利し、プレミアリーグの降格圏を脱出した。苦戦が続く今シーズン、久々の余裕だ。シーズン終盤に向け、医療スタッフは選手たちのコンディション管理に注力。デ・ゼルビ監督はできるだけ多くの選択肢を確保したい考えだ。
スパーズは月曜の夜にリーズと対戦し、その後チェルシーとエバートン戦で今シーズンを終える。