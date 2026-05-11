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Tottenham Hotspur FC v Nottingham Forest FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki

翻訳者：

ロベルト・デ・ゼルビ監督が、デヤン・クルセフスキのワールドカップ出場について分析。一方、トッテナム監督はリシャルリソンの負傷につながった「ミス」を認めた。

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トッテナムのロベルト・デ・ゼルビ監督は、デヤン・クルセフスキがワールドカップでスウェーデン代表としてプレーできるかについて強い懸念を示した。このウイング選手は長期の膝の怪我から回復を目指しているが、監督は長い離脱期間を考慮すると出場は難しいと認めた。また、デ・ゼルビ監督はリーズ戦を控えたリシャルリソンのコンディションについても最新情報を明かした。

  • クルセフスキのワールドカップ出場の夢が危ぶまれている

    クルセフスキは膝蓋骨の怪我で2025年5月から戦線離脱しており、回復が遅れている。今夏、グラハム・ポッター監督率いるスウェーデン代表に合流できるかは時間との戦いだ。このウインガーは過酷なリハビリを経て、最近軽微な追加処置を受けた。

    デ・ゼルビ監督は「詳しい状況は把握していない。 今シーズン1試合も出ていない彼がワールドカップでプレーできるとは考えにくい。それでもアストン・ヴィラ戦後に彼にメッセージを送った。彼は来週にもホットスパー・ウェイに戻りリハビリを続けるつもりだ。素晴らしい選手なので最終戦での合流を願っている」

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  • スウェーデン代表ウイングの力強いメッセージ

    監督が慎重派でも、クルセフスキは北米行き代表を強く希望している。スウェーデンは2022年の大会に出場できず、元ユヴェントス星は世界舞台で母国を率いたい。

    「1年間プレーしていない。チャンスがどれほどあるかは分かっている」とクルセフスキは以前、Viaplayに語った。「だが、もしこの世にそれを成し遂げられる人間が一人いるとすれば、私は自分自身に賭ける。そして、我々はただ参加するためだけにそこに行くわけではない。 スウェーデンはトップチームになる。ピッチに立てばどんな強豪にも引かない。ブラジルだろうがフランスだろうが関係がない。私が存在する理由は、同胞に信念と愛を届けるためだ。」

  • Liverpool v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    リシャルリソンの怪我への懸念

    クルセフスキが長期離脱中である一方、水曜日の練習にリシャルリソンが参加せず、懸念が高まっている。元エバートン所属のリシャルリソンは、先日のアストン・ヴィラ戦（2-1で勝利）で前半に得点を挙げたが、終盤に交代し、新たな故障が懸念された。

    デ・ゼルビ監督は「彼はハードにプレーしたため休ませただけで、けがではない」と説明した。 「試合終了前に彼を交代させなかったのは私のミスだ。しかしリシャルリソンは非常に良いプレーをし、セットプレーでも重要な役割を果たした。ただ疲労によるものだ」

  • Wolverhampton Wanderers v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    スパーズ、終盤戦での巻き返しを狙う

    トッテナムはアストン・ヴィラに勝利し、プレミアリーグの降格圏を脱出した。苦戦が続く今シーズン、久々の余裕だ。シーズン終盤に向け、医療スタッフは選手たちのコンディション管理に注力。デ・ゼルビ監督はできるだけ多くの選択肢を確保したい考えだ。

    スパーズは月曜の夜にリーズと対戦し、その後チェルシーとエバートン戦で今シーズンを終える。

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