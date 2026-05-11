クルセフスキは膝蓋骨の怪我で2025年5月から戦線離脱しており、回復が遅れている。今夏、グラハム・ポッター監督率いるスウェーデン代表に合流できるかは時間との戦いだ。このウインガーは過酷なリハビリを経て、最近軽微な追加処置を受けた。

デ・ゼルビ監督は「詳しい状況は把握していない。 今シーズン1試合も出ていない彼がワールドカップでプレーできるとは考えにくい。それでもアストン・ヴィラ戦後に彼にメッセージを送った。彼は来週にもホットスパー・ウェイに戻りリハビリを続けるつもりだ。素晴らしい選手なので最終戦での合流を願っている」