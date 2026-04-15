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ロベルト・デ・ゼルビ監督がブライトンと再戦する前に、主力選手が練習に復帰し、トッテナムに朗報。
ベンタンクール、ブライトン戦前に練習復帰
『イブニング・スタンダード』紙によると、ベンタンクールはホームで行われるブライトン戦（残留争いの重要試合）に備え練習に復帰した。ウルグアイ代表はリハビリを強化し、残り6試合を迎えるスパーズにとって待望の戦力となる見込みだ。デ・ゼルビ監督は、サンダーランド戦（初陣・0-1敗北）前に彼の回復を前向きに報告していた。
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MFのコンディションに関する監督からの最新情報
デ・ゼルビ監督は、先週末のスタジアム・オブ・ライトでの敗戦前、28歳の選手は遠征に帯同できる状態ではないと説明した。
金曜の記者会見では「ベンタンクールは部分的に合流しているが、まだ万全ではない。それでも戦える」と語った。
リーグ戦8試合で7敗目を喫したトッテナムだが、同MFは水曜午後にようやく全体練習に合流。ホームでのブライトン戦への出場が期待される。
ヴィカリオの出場が絶望的となり、ゴールキーパー不足が深刻化している。
中盤は改善したが、GK状況は依然として複雑だ。代表戦期間中にヘルニア手術を受けたヴィカリオはブライトン戦での復帰が期待されていた。今週早々の復帰も噂されたが、直近の練習には参加しなかった。
デ・ゼルビ監督は「ビカリオの出場は難しい。来週の復帰を願っているが、まだ不明だ」と語った。そのため、苦戦中のチームではアントニン・キンスキーが引き続きゴールを守る見込みだ。
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苦戦中のスパーズ、厳しい道のりが続く
残留まであと2ポイントのトッテナムは、厳しい戦いが続く。ロメロとクドゥスが欠場し、復帰組には結果が求められる。ブライトン戦の勝利は、最終盤を前に残留へ重要な一歩となる。