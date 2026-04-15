デ・ゼルビ監督は、先週末のスタジアム・オブ・ライトでの敗戦前、28歳の選手は遠征に帯同できる状態ではないと説明した。

金曜の記者会見では「ベンタンクールは部分的に合流しているが、まだ万全ではない。それでも戦える」と語った。

リーグ戦8試合で7敗目を喫したトッテナムだが、同MFは水曜午後にようやく全体練習に合流。ホームでのブライトン戦への出場が期待される。