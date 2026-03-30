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ロベルト・デ・ゼルビは、トッテナムの経営陣が自身の評判を「台無しにする」可能性があると警告した。一方、リオ・ファーディナンドは、イゴール・トゥドルの後任選びに伴うリスクを指摘している。
フェルディナンドがトッテナムの首脳陣に疑問を呈する
フェルディナンドは、トッテナムの内部体制について深刻な懸念を表明し、それがデ・ゼルビのような著名な監督にどのような影響を与えるかについて言及した。デ・ゼルビは、最近解任されたトゥドールの後任として最有力候補に浮上している。
同クラブの世界クラスのインフラを認めつつも、この解説者は問題がピッチ上の問題よりもはるかに根深いものであると示唆し、その矛先を直接的に経営陣に向けた。ヨーロッパリーグ王者である同クラブは、ノッティンガム・フォレストに0-3と惨敗した結果、現在降格圏からわずか1ポイント上という位置に留まっている。
フェルディナンドは次のように述べた。「聞いてくれ、今のところ、俺は組織体制の方をもっと心配している。そこを調べてみるつもりだ。 なぜこれほど多くの選手にとって、状況がこれほどまでに悪化したのか？ビッグネームもいれば、新戦力も加わったのに……なぜこのクラブは前進できないのか？私には理解できない。必要なものはすべて揃っているはずなのに……彼ら［クラブの首脳陣］は、裏で私［トッテナムの次期監督］の足を引っ張るつもりなのか？今さら私の評判をさらに傷つけるつもりなのか？一体、ここはどうなっているんだ？」
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急成長中の管理職としてのキャリアにおけるリスク
トッテナムは降格の危機から脱却させるため、デ・ゼルビを最優先の候補に据えているが、フェルディナンドはクラブの環境が彼の創造性を阻害するのではないかと懸念している。同監督は5年契約をめぐり最終段階の交渉に入っていると報じられているが、元イングランド代表のフェルディナンドは、現在降格圏に迫っている状況や、トーマス・フランクやトゥドールら監督が相次いで失敗に終わっていることを踏まえ、この移籍が賢明な判断であるとは確信が持てないようだ。
フェルディナンドは次のように付け加えた。「私は以前からデ・ゼルビを高く評価しており、彼は素晴らしい監督だと思う。彼は思考型の監督で、チームを構築するために常に新しく革新的な方法を模索している。今が彼を獲得する絶好のタイミングかもしれないが、スパーズは彼にとって適切な環境と言えるだろうか？正直に言えば、今の私ならスパーズには行かないだろう。 ただ、あのクラブは現状があまりにも深刻だし、これまで失敗した監督があまりにも多すぎると思うからだ。」
デ・ゼルビがトッテナムの最優先候補に浮上
デ・ゼルビは、革新的な戦術家として高い評価を確立している。先月マルセイユを去るまで、46歳の彼は2025-26シーズンに33試合を指揮し、18勝を挙げた。 マルセイユでの指揮を執った69試合では、チームを39勝に導いた。これに先立ち、ブライトンでは89試合を指揮して38勝を挙げ、シャフタール・ドネツクではわずか30試合で20勝という素晴らしい成績を残している。トッテナムは、サッスオーロやベネヴェントでの指揮経験も含む彼の豊富な監督としての実績が、今シーズンの立て直しにつながることを期待している。
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トッテナムは今後どうなるのか
クラブは現在、プレミアリーグの順位表で17位につけ、31試合を終えて勝ち点30にとどまるという危うい状況にある。降格圏内のウェストハムとはわずか1ポイント差で辛うじて上回っているものの、バーンリー（勝ち点20）やウルブズ（勝ち点17）には大きく引き離されている。
残留を確実にするため、トッテナムは7試合という過酷な連戦に臨むことになる。この重要な戦いは4月12日のサンダーランド戦（アウェイ）から始まり、4月25日には最下位のウルブズとの大一番が控えている。5月9日には15位のリーズ・ユナイテッドをホームに迎え、さらにアストン・ヴィラやチェルシーとの難敵との対戦を乗り越え、5月24日のエバートン戦をもって今シーズンの戦いを締めくくることになる。