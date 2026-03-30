ロベルト・デ・ゼルビは、トッテナムの経営陣が自身の評判を「台無しにする」可能性があると警告した。一方、リオ・ファーディナンドは、イゴール・トゥドルの後任選びに伴うリスクを指摘している。

フェルディナンドは、トッテナムの内部体制について深刻な懸念を表明し、それがデ・ゼルビのような著名な監督にどのような影響を与えるかについて言及した。デ・ゼルビは、最近解任されたトゥドールの後任として最有力候補に浮上している。

同クラブの世界クラスのインフラを認めつつも、この解説者は問題がピッチ上の問題よりもはるかに根深いものであると示唆し、その矛先を直接的に経営陣に向けた。ヨーロッパリーグ王者である同クラブは、ノッティンガム・フォレストに0-3と惨敗した結果、現在降格圏からわずか1ポイント上という位置に留まっている。

フェルディナンドは次のように述べた。「聞いてくれ、今のところ、俺は組織体制の方をもっと心配している。そこを調べてみるつもりだ。 なぜこれほど多くの選手にとって、状況がこれほどまでに悪化したのか？ビッグネームもいれば、新戦力も加わったのに……なぜこのクラブは前進できないのか？私には理解できない。必要なものはすべて揃っているはずなのに……彼ら［クラブの首脳陣］は、裏で私［トッテナムの次期監督］の足を引っ張るつもりなのか？今さら私の評判をさらに傷つけるつもりなのか？一体、ここはどうなっているんだ？」