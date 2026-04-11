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ロベルト・デ・ゼルビは、トッテナムの主力にアンジェ・ポステコグルー監督時代のようなプレーを指示。新監督は「長く在籍する」と誓った。
「アンゲボール」がトッテナムに復帰か？
デ・ゼルビはイゴール・トゥドールの後任としてトッテナムの監督に就任した。就任後初の記者会見で彼は「クラブの未来の鍵は過去にある」と語り、周囲を驚かせた。プレミアリーグ下位に沈む現状でも、元ブライトン、マルセイユ監督は「アンゲボール」の哲学が正しい道だと断言している。
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ポステコグルー時代を再現する
デ・ゼルビは、ポステコグルー監督初期のスタイル、つまりボール支配と攻撃的創造性を重視するサッカーを理想とする。彼は「ボールを保持したい。ポステコグルー時代のトッテナムを再び見たい」と語った。 「私がブライトンで2年目を迎えたとき、ポステコグルー監督率いるこのチームは最高峰のサッカーをしていた。ポロ、ウドギー、ファン・デ・ヴェン、ロメロがいたあのサッカーを、もう一度見たい。このクラブのDNAは、ゴールを狙い、得点を挙げることだ！」
「私は長期的に在籍したいと考えています。今はタイトルについて語る時期ではありませんが、プレミアリーグで確固たる地位を築きたい。そのために必要な要素は、すべてここにあるからです」
降格の危機を乗り切る
長期ビジョンではトップリーグでの支配を目指すトッテナムだが、現状は厳しい。プレミアリーグで13試合未勝利と低迷し、順位も急落している。監督交代について問われたイタリア人監督は、前任者を尊重しつつ、今は任務に集中すると語った。 「私はトーマス・フランクやイゴール・トゥドールより優れているとは思っていません。彼らは優れた監督です」と彼は認めた。「私は自分のスタイルと情熱を持ち込み、まず選手たちが力を発揮できるよう支援します。そして目標を達成したい。今は働くときです。勝ち点が必要です」
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イタリア人には逃げ道がない。
デ・ゼルビ監督の5年契約には降格時の解除条項がない。来季どのディビジョンでもチームを率いる覚悟だ。まずは日曜のサンダーランド戦から始まる残留争いに集中する。シーズン残り7試合で降格圏に沈むファンに誇りを取り戻したい。