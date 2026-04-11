ロベルト・デ・ゼルビは、トッテナムの主力にアンジェ・ポステコグルー監督時代のようなプレーを指示。新監督は「長く在籍する」と誓った。

デ・ゼルビは、ポステコグルー監督初期のスタイル、つまりボール支配と攻撃的創造性を重視するサッカーを理想とする。彼は「ボールを保持したい。ポステコグルー時代のトッテナムを再び見たい」と語った。 「私がブライトンで2年目を迎えたとき、ポステコグルー監督率いるこのチームは最高峰のサッカーをしていた。ポロ、ウドギー、ファン・デ・ヴェン、ロメロがいたあのサッカーを、もう一度見たい。このクラブのDNAは、ゴールを狙い、得点を挙げることだ！」

「私は長期的に在籍したいと考えています。今はタイトルについて語る時期ではありませんが、プレミアリーグで確固たる地位を築きたい。そのために必要な要素は、すべてここにあるからです」