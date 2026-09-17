デ・ゼルビは、今から11月中旬の次のインターナショナルブレークまでの間に状況がすぐに改善しなければ、進退問題に発展するのだろうか。この質問を受けた元トッテナムFWのザモラは、BetWrightのプレミアリーグのベッティングに関連して、GOALにこう語った。「彼は昨季に引き継いだが、それは成功だった。それは成功だ。その部分については、チェック済み、完了と見ている。

「夏が来て、多くの選手が加わり、多くの変化があった。それは彼が望んでいたものだし、それを実行する機会も与えられた。そこは新鮮だと思う。正直に言って、もしダニエル・レヴィがいたら、まったく違う状況になっていたと思う。でも彼には、自分が欲しい選手を獲得し、必要ない選手を放出する自由が、ある程度与えられている。

「ロベルトがブライトンに来た当初のことを覚えているが、軌道に乗るまで5、6試合かかった。昨季は別のものとして考えている。昨季は勘定に入れていない。彼が対処しなければならなかった問題の種類が違ったからだ。

「スパーズは彼とともに大丈夫だと思うし、やがて勢いに乗り始めるはずだ。ただ、現時点ではファンにとって心配な状況だ。私は本当に、彼らは近いうちに流れを変えると信じている。ブライトンで彼が来た時も、まさに同じだった。みんな少し不安で、『うまくいっていない』という感じだった。でも、その後にすべてのピースがかみ合った。

「この前の試合［カラバオカップのリヴァプール戦］では悪くなかったと思う。驚異的というほどではなかったが、彼が何をやろうとしているのかは見えてきた。それでも、やはり彼らには軸となるストライカーが欠けていると思う。そこが不足している重要なポイントの一つだ。リシャルリソンの件全体で何が起きているのか、私にはよく分からない。

「ロベルトは、かなり好き嫌いが分かれるタイプだと思う。選手としては、彼を心から気に入るか、彼の伝え方や情熱の示し方を心から嫌うか、そのどちらかだと思う。そこは、ある種のキャラクターには違って受け取られ得る。

「彼の情熱は、勝ちたい、成功したいということにある。でも、あのタッチライン際で見せるエネルギーや、どれだけ感情を表に出すかという部分は、本当はただ成功したい、そして自分の選手たちにうまくやってほしいと願っているだけなのに、誤って受け取られることがある。そう受け取られれば、当然ながら悪い方向に進み、そこに反応してしまうこともある。そして彼は、時折目にするそうした反応を好まない。」