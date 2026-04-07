このイタリア人監督は最近、イゴール・トゥドールの後任として就任し、シーズン終盤の数週間でこの北ロンドンのクラブをプレミアリーグの降格圏から脱却させる任務を任された。

デ・ゼルビを起用するというトッテナムの決断には賛否両論があり、クラブのレジェンドであるシェリンガムは、このイタリア人監督の荒っぽい性格が、今のクラブに必要なものなのか疑問を呈している。

BestBettingSitesの取材に対し、元イングランド代表のシェリンガムは、同監督の爆発的な性格がロッカールームにおける潜在的な障害となり得ると指摘した。

「まず第一に、私は彼が好きだ。正直に言えば、監督としての彼も気に入っている」とシェリンガムは語った。「彼がトッテナムにふさわしいかどうかは分からない。彼は非常に率直で、ラテン系の気質が強く、時にはかなり短気だ。自分の気持ちをありのままに語り、選手たちに何を求めているかをはっきり言う。 長期的に見て、彼が指揮を執るのにふさわしい人物かどうかは分からないが、彼がもたらすものにはワクワクさせられる。」