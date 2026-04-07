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ロベルト・デ・ゼルビはトッテナムにとって「適任」ではないかもしれない。テディ・シェリンガムは、降格争いにおいて彼の「ラテン系の気性」が足を引っ張るのではないかと懸念している。
気質が分かれ目になるかもしれない
このイタリア人監督は最近、イゴール・トゥドールの後任として就任し、シーズン終盤の数週間でこの北ロンドンのクラブをプレミアリーグの降格圏から脱却させる任務を任された。
デ・ゼルビを起用するというトッテナムの決断には賛否両論があり、クラブのレジェンドであるシェリンガムは、このイタリア人監督の荒っぽい性格が、今のクラブに必要なものなのか疑問を呈している。
BestBettingSitesの取材に対し、元イングランド代表のシェリンガムは、同監督の爆発的な性格がロッカールームにおける潜在的な障害となり得ると指摘した。
「まず第一に、私は彼が好きだ。正直に言えば、監督としての彼も気に入っている」とシェリンガムは語った。「彼がトッテナムにふさわしいかどうかは分からない。彼は非常に率直で、ラテン系の気質が強く、時にはかなり短気だ。自分の気持ちをありのままに語り、選手たちに何を求めているかをはっきり言う。 長期的に見て、彼が指揮を執るのにふさわしい人物かどうかは分からないが、彼がもたらすものにはワクワクさせられる。」
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戦術の天才か、それとも危険な賭けか？
デ・ゼルビの人物像については懸念を抱いているものの、シェリンガムは、同監督がブライトン時代に称賛を浴びた戦術的な革新性については依然として高く評価している。彼は特に、このイタリア人監督がトップクラスの相手を恐れを知らないアプローチで打ち破った様子を思い出し、選手たちが彼の哲学を素早く受け入れさえすれば、苦戦中のトッテナムに活力を吹き込むことができるだろうと語った。
「ペップ・グアルディオラも数年前に彼を大いに称賛していた」とシェリンガムは付け加えた。「彼がブライトンを率いてアーセナルと対戦した時のことを覚えている。ピッチの至る所でマンツーマンで対峙し、中盤では全員にプレスをかけ続けた。それはまさに『うわっ、これいいね』という感じだった。そしてその日はそれが功を奏した。つまり彼は明らかに、自分が何を求めているかを知り、それを実現する方法も心得ている監督だ。 彼と共にこの挑戦に挑む覚悟はできている」
ポステコグルー監督の退任にまだ傷心している
トッテナム・ホットスパー・スタジアムで起きている混乱は、アンジェ・ポステコグルー監督の下で安定していたと見られていた時期の後に生じたものだ。昨夏のヨーロッパリーグ制覇直後に彼が解任されたことは、シェリンガムにとって今なお不可解な出来事である。この元ストライカーは、タイトルをもたらしたにもかかわらず、このオーストラリア人監督が不当な扱いを受けたと考えており、その後就任したフランクとトゥドールは、チームがパフォーマンスを発揮するために必要だった明確なリーダーシップを発揮できなかったと指摘している。
「アンジェの下ではそれが実現した。今でも彼のために悔しい思いをしているよ。彼はクラブに来て、タイトルを取ると宣言し、実際にタイトルを獲得した。 ところがシーズン終了と同時に解任されてしまった」とシェリンガムは説明した。「彼はきっとこう思っていたに違いない。『一体何が起きたんだ？』と。俺は『2年でタイトルを取る』と約束し、神のみぞ知るほど長い間待たされた末に初めてタイトルを獲ったのに、解任されたんだ。順位が9位だろうが17位だろうが、俺にはどうでもよかった。タイトルを獲ること、それだけが重要なんだ。」
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トッテナムは今後どうなるのか？
トッテナムは来週の日曜日、サンダーランドのスタジアム・オブ・ライトへ遠征し、厳しい一戦に臨む。プレミアリーグの順位を上げて降格の危機から脱するため、勝利を目指す。現在、チームは勝ち点30で17位につけており、チャンピオンシップへの降格の危機に瀕しているウェストハムをわずか1ポイント差で上回っている。