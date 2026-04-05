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ロベルト・デ・ゼルビはチャンピオンシップでトッテナムの監督を務めるだろうか？ プレミアリーグの残留争いの最中、新監督が放った大胆な発言
プレミアリーグを超えた取り組み
トッテナムの公式サイトでの初インタビューで、デ・ゼルビ監督はクラブでの長期的な将来について断固としたメッセージを発した。スパーズがシーズン残り7試合で必死の残留争いに臨む中、同監督は最悪のシナリオについても言及した。 極めて困難な状況下での就任となったにもかかわらず、彼はこのプロジェクトに対する絶対的な忠誠心を強調し、退団条項を行使するかもしれないという憶測を事実上払拭した。降格の可能性について明確に言及し、彼は次のように宣言した。「私は5年契約を結んだ。なぜなら、私にとってこれは大きな挑戦であり、何があっても来シーズンもトッテナムの監督を務めるつもりだからだ。」
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勝ち点のために戦術的なアイデンティティを犠牲にした
ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンに革命をもたらした緻密なスタイルで知られる新監督だが、降格争いという厳しい現実の前では、自身の美学的なアプローチは二の次にならざるを得ないと主張している。4月12日に迫るサンダーランドとの重要なアウェイ戦を控え、焦点は完全に結果へと移っている。彼は、現時点では残留こそが、美しいビルドアップよりも優先されることを認めた。 「今、私のサッカー哲学について語るべき時ではない」と彼は説明した。「今、私がシーズン終盤にここにいるのは、試合に勝たなければならないからだ。サッカーにおいて、プレースタイルや戦術的な布陣は重要だ。そこにはメンタリティがあり、私は選手たちが示せる最高のメンタリティに到達できるよう手助けしたいと思っている。」
バックラインから構築し、選手の能力を最大限に引き出す
現在の苦境に対しては現実的な姿勢を見せつつも、このイタリア人監督は、チームがトランジション局面でどのように機能すべきかについて、その一端を垣間見せた。ピッチの両端で全力を尽くすことを求め、チームの全体的な働きぶりに対する期待を次のように詳しく語った。 「私はボールをキープするのが好きだ。ポゼッションが好きだし、決定的な得点チャンスも大好きだ。しかし同時に、ボールを持っていない時は11人のディフェンダーがいる状態も好む。今のサッカーでは、ゴールキーパーも含めて11人で攻撃し、ボールを持っていない時は11人で守らなければならないからだ。」
チームの持つ能力を信頼しつつ、彼は次のように述べた。「現時点では、さらなる戦術原則を練る時間はないが、ピッチ上で何をすべきかは理解していなければならない。 ボールを持っている時も、持っていない時も、組織力をしっかり保たなければならない。選手たちの資質を考慮に入れなければならない。我々は幸運だ――私も幸運だ――なぜなら、才能豊かな素晴らしい選手たちが揃っているからだ。私の仕事は、選手たちがその資質を発揮できるよう手助けすることだ。」
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トッテナムは今後どうなるのか？
トッテナムの現状は厳しい。クラブはプレミアリーグの順位表で勝ち点30の17位に位置しており、降格圏内のウェストハム・ユナイテッドをわずか1ポイント上回る危うい状況にある。デ・ゼルビ監督の指揮は、4月12日のサンダーランド戦から始まり、続いて古巣ブライトンとのホーム戦が控えている。 残り日程には、4月25日の最下位ウォルバーハンプトン・ワンダラーズ戦や、5月11日の15位リーズ・ユナイテッド戦といった、絶対に勝たなければならない試合が含まれている。しかし、スパーズは5月24日のエバートン戦（ホーム）でシーズンを締めくくる前に、好調のアストン・ヴィラやチェルシーとの厳しいアウェイ戦も乗り切らなければならない。トップリーグ残留がかかった一戦一戦において、1ポイントの獲得が極めて重要となる。