現在の苦境に対しては現実的な姿勢を見せつつも、このイタリア人監督は、チームがトランジション局面でどのように機能すべきかについて、その一端を垣間見せた。ピッチの両端で全力を尽くすことを求め、チームの全体的な働きぶりに対する期待を次のように詳しく語った。 「私はボールをキープするのが好きだ。ポゼッションが好きだし、決定的な得点チャンスも大好きだ。しかし同時に、ボールを持っていない時は11人のディフェンダーがいる状態も好む。今のサッカーでは、ゴールキーパーも含めて11人で攻撃し、ボールを持っていない時は11人で守らなければならないからだ。」

チームの持つ能力を信頼しつつ、彼は次のように述べた。「現時点では、さらなる戦術原則を練る時間はないが、ピッチ上で何をすべきかは理解していなければならない。 ボールを持っている時も、持っていない時も、組織力をしっかり保たなければならない。選手たちの資質を考慮に入れなければならない。我々は幸運だ――私も幸運だ――なぜなら、才能豊かな素晴らしい選手たちが揃っているからだ。私の仕事は、選手たちがその資質を発揮できるよう手助けすることだ。」