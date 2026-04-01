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ロベルト・デ・ゼルビが「宝」と称する元ブライトンの教え子が、新監督率いるトッテナムのプレミアリーグ残留の可能性について率直な見解を述べた
デ・ゼルビが指揮を執る
トッテナムは火曜日、デ・ゼルビ氏の就任を正式に発表した。チャンピオンシップへの降格という最悪の事態を回避すべく奮闘する中、クラブは元ブライトン監督に長期契約を提示した。イタリア人監督が就任するクラブは現在、深刻な不振により降格圏からわずか1ポイント上という危機的状況にある。多額の報酬が絡むこと、また契約に降格条項が含まれていないにもかかわらず、今回の就任はクラブの強い決意を示すものとして受け止められている。
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ララーナの残留の行方
talkSPORT Breakfastのインタビューで、ララーナはデ・ゼルビこそがトッテナムを降格の危機から救うのにふさわしい人物だと確信していると語り、スパーズの選手たちがすでにデ・ゼルビの指導法について彼に内情を尋ねていることを明かした。
元ブライトンMFは、デ・ゼルビがスパーズの残留を導けるかとの問いにこう答えた。「間違いなく。疑いの余地はない。彼らは本当に、本当に幸運だと思うよ。正直、少し羨ましいくらいだ。先日、スパーズの選手から彼について詳しく聞かれたんだ。これからジェットコースターのような展開になるだろうけど、それは素晴らしいものになるはずだ」
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クロップとの比較がなされた
リヴァプールでユルゲン・クロップ監督の下でプレーした豊富な経験をもとに、ララーナは、戦術的な哲学は対照的であるにもかかわらず、クロップとデ・ゼルビの気質には驚くほどの類似点があると指摘した。ララーナは次のように語った。「実のところ、僕はいつも彼をユルゲンと比較していたんだ。おそらく、二人ともサッカーに対して抱いている情熱という点だろう。 戦術面や試合の運び方に関しては、二人は全く異なると思う。だが、サッカーへの愛と情熱という点では、全く同じだ。
「ロベルトは極めて賢い人物だ。特定のやり方やスタイルでプレーする時間がないことを彼は理解している。それを理解できないような高慢な態度をとることはない。彼は現場に入り、選手たちを鼓舞しなければならないことを知っている。 ロベルトにとって幸いなことに、彼自身は自覚していないかもしれないが、私の意見では、彼は最も人々を鼓舞できる監督の一人だ。彼がブライトンに加入した際、最初のミーティングで彼が話し始めて5分も経たないうちに、私は彼に心酔していた。彼がトッテナムでも同じことを成し遂げられると、私は疑いようがない。」
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ウェアサイドでの厳しい開幕戦
デ・ゼルビ監督は、4月12日にスタジアム・オブ・ライトでサンダーランドと対戦する際、指揮官としての存続をかけた早々の試練に直面する。その後、このイタリア人監督は6日間を待って、ロンドン北部でのホームデビュー戦を迎えることになる。そこでは古巣のブライトンとの一戦が待ち受けており、プレミアリーグの終盤戦という重要な局面において、彼のチームを鼓舞する手腕がさらに試されることになるだろう。