ロベルト・デ・ゼルビが「宝」と称する元ブライトンの教え子が、新監督率いるトッテナムのプレミアリーグ残留の可能性について率直な見解を述べた

リヴァプールでユルゲン・クロップ監督の下でプレーした豊富な経験をもとに、ララーナは、戦術的な哲学は対照的であるにもかかわらず、クロップとデ・ゼルビの気質には驚くほどの類似点があると指摘した。ララーナは次のように語った。「実のところ、僕はいつも彼をユルゲンと比較していたんだ。おそらく、二人ともサッカーに対して抱いている情熱という点だろう。 戦術面や試合の運び方に関しては、二人は全く異なると思う。だが、サッカーへの愛と情熱という点では、全く同じだ。

「ロベルトは極めて賢い人物だ。特定のやり方やスタイルでプレーする時間がないことを彼は理解している。それを理解できないような高慢な態度をとることはない。彼は現場に入り、選手たちを鼓舞しなければならないことを知っている。 ロベルトにとって幸いなことに、彼自身は自覚していないかもしれないが、私の意見では、彼は最も人々を鼓舞できる監督の一人だ。彼がブライトンに加入した際、最初のミーティングで彼が話し始めて5分も経たないうちに、私は彼に心酔していた。彼がトッテナムでも同じことを成し遂げられると、私は疑いようがない。」