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ロベルト・デ・ゼルビが、トッテナムのエバートン戦ドロー後に起きたマティス・テルとのピッチ上での激しいやり取りを説明
その瞬間の熱気の中で求められる戦術的要求
デ・ゼルビは試合後のテルとのやり取りについて、その身ぶり手ぶりは純粋に指導のためだったと説明した。 トッテナム・ホットスパー・スタジアムでのエヴァートン戦を0-0で終えた後、カメラはイタリア人指揮官が若きフランス人と深く、内密な会話を交わす様子を捉えた。この結果によりトッテナムは未勝利のままとなり、さらに懸念されるのは、新たなプレミアリーグ開幕から4試合を終えていまだ1点も奪えていないことだ。
指揮官はゴールの方向を指し示しながら、チームがボールを保持している際に自らのFWにいてほしい位置を強調している様子が見られた。報道陣に対し、ブライトンとマルセイユの前指揮官は、あれは単に指導の機会としてその場を活用していただけだと説明した。「そうだ。ピッチ上で彼を指導した」とデ・ゼルビは語った。
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ストライカーの本能と体の向き
議論の主な焦点は、テルの役割間の移行と、中央でプレーする際の具体的な責任に置かれていた。デ・ゼルビは、21歳のポジショニングについて、とりわけゴールやトッテナムの布陣にいる他のクリエーティブな選手たちとの位置関係を強調した。「ストライカーの体の向きだ。ストライカーはゴールに対して肩を向けてプレーできる。もし（ジェームズ・）マディソン、（モハメド・）クドゥス、サヴィオと一緒にプレーするなら、彼はストライカーとしてプレーしなければならないし、ストライカーはゴールを見なければならないだろう？」と指揮官は語った。
デ・ゼルビはさらに、テルがサイドからのボールを生かすために必要な本能を欠いていたと感じた具体的な試合状況についても説明した。イタリア人指揮官は、ボックス内へのボールにアタックできなかった場面を挙げ、テルにはキャリア初期に身につけた習慣を取り戻す必要があると強調した。「あるいはロバートソンのクロスの場面だ。彼は中にとどまらなければならない。なぜなら、彼は（キャリアを）ストライカーとして始めたからだ。今はウインガーとしてプレーしているが、キャリアはストライカーとして始まった」とデ・ゼルビは付け加えた。
代表選出と内部からのプレッシャー
ピッチ上の緊張感は、その前の1週間でデ・ゼルビがテルのパフォーマンスを公に批判していた流れを受けたものだった。前週末のノッティンガム・フォレスト戦で期待外れの出来に終わった後、指揮官はエバートン戦でこのフランス人選手をベンチスタートとする決断を下した。この戦術的な変更により、ドミニク・ソランケは4月以来初めて先発に復帰。デ・ゼルビはチームの得点力不足を解消する策を模索していた。しかし、メンバーを入れ替えても結果は変わらず、トッテナムはゴール前で苦しみ、主導権を3ポイントに結びつけることができなかった。
ただ、公の批判とその後のベンチ降格にもかかわらず、デ・ゼルビは元バイエルン・ミュンヘンの才能との関係は強固であり、相互の敬意に基づいていると強調した。そして、この厳しい接し方は選手のポテンシャルを信じているからこそのものだと説明した。「だが、私は選手としても、人としてもマティスを愛している。問題はない」と指揮官は力強く語った。
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トッテナム・ホットスパー・スタジアムで募るいら立ち
エバートンとのスコアレスドローを受け、トッテナムのファンのいら立ちは一段と強まっており、試合終了のホイッスル後にはブーイングも聞かれた。プレミアリーグで360分間ゴールを奪えていないことは、欧州大会出場を目指すチームにとって大きな懸念材料である。トッテナムは現在、カラバオカップへと焦点を移している。デ・ゼルビ率いるチームは、週半ばにアンフィールドへ乗り込み、リヴァプールと対戦するという新たな厳しい試練に臨む。
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