議論の主な焦点は、テルの役割間の移行と、中央でプレーする際の具体的な責任に置かれていた。デ・ゼルビは、21歳のポジショニングについて、とりわけゴールやトッテナムの布陣にいる他のクリエーティブな選手たちとの位置関係を強調した。「ストライカーの体の向きだ。ストライカーはゴールに対して肩を向けてプレーできる。もし（ジェームズ・）マディソン、（モハメド・）クドゥス、サヴィオと一緒にプレーするなら、彼はストライカーとしてプレーしなければならないし、ストライカーはゴールを見なければならないだろう？」と指揮官は語った。

デ・ゼルビはさらに、テルがサイドからのボールを生かすために必要な本能を欠いていたと感じた具体的な試合状況についても説明した。イタリア人指揮官は、ボックス内へのボールにアタックできなかった場面を挙げ、テルにはキャリア初期に身につけた習慣を取り戻す必要があると強調した。「あるいはロバートソンのクロスの場面だ。彼は中にとどまらなければならない。なぜなら、彼は（キャリアを）ストライカーとして始めたからだ。今はウインガーとしてプレーしているが、キャリアはストライカーとして始まった」とデ・ゼルビは付け加えた。