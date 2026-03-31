ロベルト・デ・ゼルビが、トッテナムとイゴール・トゥドールの後任監督として就任することで基本合意に達した

デ・ゼルビの就任は、降格争いの真っ只中にいるチームにとって、大きな戦術的賭けと言える。複雑でポゼッション重視の哲学で知られるこのブレッシア出身の監督は、シーズン途中の就任時には、自身の戦術を迅速に浸透させることにこれまで苦戦してきた。 ブライトンでの指揮官時代、彼は就任後の最初の5試合で1勝も挙げられず、それ以前のベネヴェントやパレルモでのシーズン途中就任時も、長期にわたる未勝利の連鎖に悩まされた。トッテナムは、彼のポテンシャルの高い「デ・ゼルビ・ボール」が即座に実を結び、シーズンを救ってくれることに賭けているのだ。