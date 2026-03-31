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ロベルト・デ・ゼルビが、トッテナムとイゴール・トゥドールの後任監督として就任することで基本合意に達した
劇的な方針転換
ロンドン北部のクラブは、わずか44日間で7試合を指揮し、惨憺たる結果に終わった後、日曜日に暫定監督としての任期を終えたトゥドールが残した空白を埋めるべく、迅速に動いた。 ジャンルーカ・ディ・マルツィオ氏によると、デ・ゼルビ氏とトッテナムは原則合意に達しており、元マルセイユ監督はフランスを去ってから2ヶ月も経たないうちにこの移籍に最終的な承認を与えた。トッテナムの首脳陣は当初、この46歳の監督を夏の補強の第一候補として挙げていたが、プレミアリーグの降格圏からわずか1ポイント上というクラブの危ういリーグ順位が、就任手続きを急ぐことを余儀なくさせた。
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5年契約に向けて進展している
デ・ゼルビはまだロンドンに到着していないものの、長期的なプロジェクトの枠組みはすでに整っている。 5年契約のオファーは安定性を重視する姿勢を反映しており、クラブ首脳陣は元ブライトン監督を、持続可能な哲学を確立するための理想的な候補者と見なしている。スカイ・スポーツによると、火曜日もスタッフ陣の構成を最終決定するための協議が続いており、クラブ側は今週中に全面合意に達し、主要な選手たちが代表戦から戻る前に新監督が英国へ渡り、業務を開始できるよう調整を進めている。
大きな賭けか？
デ・ゼルビの就任は、降格争いの真っ只中にいるチームにとって、大きな戦術的賭けと言える。複雑でポゼッション重視の哲学で知られるこのブレッシア出身の監督は、シーズン途中の就任時には、自身の戦術を迅速に浸透させることにこれまで苦戦してきた。 ブライトンでの指揮官時代、彼は就任後の最初の5試合で1勝も挙げられず、それ以前のベネヴェントやパレルモでのシーズン途中就任時も、長期にわたる未勝利の連鎖に悩まされた。トッテナムは、彼のポテンシャルの高い「デ・ゼルビ・ボール」が即座に実を結び、シーズンを救ってくれることに賭けているのだ。
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過酷なサバイバルテスト
デ・ゼルビ監督は、4月12日に控えるサンダーランドとの一戦において、トッテナムのベンチで指揮を執る可能性が高まっている。この一戦は勝たなければスパーズが降格圏に転落しかねない、極めて重要なアウェイ戦となる。 この一戦は、2025-26シーズンを締めくくる過酷な7連戦の幕開けとなる。現在自信を失っているチームに、複雑な戦術システムを浸透させることができるか、このイタリア人監督にとって究極の試金石となるだろう。