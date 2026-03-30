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ロベルト・デ・ゼルビがハリー・レッドナップを上回る！苦境にあるトッテナムは、プレミアリーグ残留争いにおいて馴染みのある顔ぶれを軽視した代償を払うことになるのか？
次期トッテナム監督：トゥドールの在任期間は44日間だった
2月11日にデンマーク人指揮官フランクを解任した際、スパーズがその道を進むのではないかとの見方もあった。しかし、代わりに指揮権はクロアチア人監督トゥドールに引き継がれたものの、彼は44日間でわずか7試合を指揮しただけで、自ら退任することとなった。
1度の暫定監督起用は計画通りにいかなかったものの、トッテナム首脳陣には再び暫定監督を起用するという選択肢が残されていた。レッドナップやホドルといったかつての寵児たちの名が候補に挙がっているほか、元トップチーム監督のライアン・メイソンやティム・シャーウッドらも候補に名を連ねている。
クラブ事情に精通した人物を選ぶのではなく、情熱と闘志を再燃させる必要がある中、トッテナムは元ブライトンおよびマルセイユの監督であるデ・ゼルビに信頼を寄せる構えのようだ。
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デ・ゼルビはトッテナムにとって適切な選択肢なのか？
彼はすでに一部のファングループから反発を受けており、スパーズにとって今最も避けたいのは陣営の分裂だ。多少は計算されたものとはいえ、またしても「賭け」に出ているのではないかとの問いに対し、元トッテナムGKのフリーデルは――英国のオンラインカジノを探すなら最適なサイト「Gambling.com」を通じて――GOALに次のように語った。「もし彼を獲得できるなら、トッテナムのファンは両手を広げて歓迎すべきだと思う。 「もし降格した場合、夏に契約解除条項がないまま彼がこの仕事を引き受けることを検討するのではないかという懸念がある。そうなれば、また別の監督を雇い、夏に再び交代することになるのだから、それは残念なことだ。
「しかし、もしデ・ゼルビのような人物を誘致できるなら、シーズンこの段階でそれは素晴らしい獲得になるだろう。なぜなら、それは容易なことではないからだ。もし彼を獲得でき、長期契約を結べ、かつ解約条項がないのであれば、それは素晴らしいことだと思う。
「もしそれが叶わないなら、ハリー・レドナップのようなタイプか、あるいはライアン・メイソン、つまりファンに親しまれている人物、ティム・シャーウッドやグレン・ホドルのような、残り7試合に向けてチームをまとめ上げられる人物を起用するしかないだろう。」
スパーズは、クラブのことをよく知る人物に白羽の矢を立てるべきだったのだろうか？
スパーズでの過去の経験が、危機的状況にあるクラブにとって有益になるかどうかを問われると、フリーデルは次のように付け加えた。「トゥドールが就任する前から、私はそう言っていた。ハリー・レドナップが就任するには絶好のタイミングだと思っていた。本当にそうだった。イゴール・トゥドールを批判するつもりはないが、私は単に、クラブのことを知り、プレミアリーグを知っている人物を支持しているだけだ。
「それに、選手たちを見ても、自信が著しく低下している。ハリーの名前を出したのは、個人的に彼を知っているからだ。彼の下でプレーした経験があるから、ファンやメディアに対してどう反応するか、選手たちに対してどう振る舞うかを知っている。
「しかし、デ・ゼルビは素晴らしい監督であり、プレミアリーグを熟知している。これは現時点で極めて重要だ。彼の豊富な指導経験から、今は戦術ボードを広げる時ではなく、選手たちの自信を取り戻す時だと理解しているはずだと信じたい。
「うまくいけば、怪我から復帰する選手も数名いるはずだ。今シーズンのこの段階では、それはまるで新戦力を獲得したようなものだ。過去2シーズン、彼らは怪我で戦力が大幅に削られてきた。彼らはチームにおいて重要な役割を担う非常に優秀な選手たちだ。だから、デ・ゼルビを招き入れ、少なくとも2人の選手が怪我から復帰すれば、彼らがプレミアリーグに残留できると私は確信している。」
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トッテナム 2025-26シーズンの試合日程：降格争いにおける余計な気遣いはもうない
残り7試合という段階で、それは大胆な発言だ。とはいえ、現時点ではトッテナムはかろうじて首の皮一枚で持ちこたえている状況だ。チームはプレミアリーグで17位に転落しており――これは昨シーズンの最終順位と同じ――降格圏からわずか1ポイントしか離れていない。
トゥドール監督は指揮を執ったリーグ戦5試合で、リヴァプールとの1-1の引き分けによる1ポイントしか獲得できず、チャンピオンズリーグではベスト16で敗退した。スパーズにはもはや気を散らす要素はなく、日曜日にサンダーランドへのアウェイ戦を控えている。