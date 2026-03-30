ロベルト・デ・ゼルビがハリー・レッドナップを上回る！苦境にあるトッテナムは、プレミアリーグ残留争いにおいて馴染みのある顔ぶれを軽視した代償を払うことになるのか？

スパーズでの過去の経験が、危機的状況にあるクラブにとって有益になるかどうかを問われると、フリーデルは次のように付け加えた。「トゥドールが就任する前から、私はそう言っていた。ハリー・レドナップが就任するには絶好のタイミングだと思っていた。本当にそうだった。イゴール・トゥドールを批判するつもりはないが、私は単に、クラブのことを知り、プレミアリーグを知っている人物を支持しているだけだ。

「それに、選手たちを見ても、自信が著しく低下している。ハリーの名前を出したのは、個人的に彼を知っているからだ。彼の下でプレーした経験があるから、ファンやメディアに対してどう反応するか、選手たちに対してどう振る舞うかを知っている。

「しかし、デ・ゼルビは素晴らしい監督であり、プレミアリーグを熟知している。これは現時点で極めて重要だ。彼の豊富な指導経験から、今は戦術ボードを広げる時ではなく、選手たちの自信を取り戻す時だと理解しているはずだと信じたい。

「うまくいけば、怪我から復帰する選手も数名いるはずだ。今シーズンのこの段階では、それはまるで新戦力を獲得したようなものだ。過去2シーズン、彼らは怪我で戦力が大幅に削られてきた。彼らはチームにおいて重要な役割を担う非常に優秀な選手たちだ。だから、デ・ゼルビを招き入れ、少なくとも2人の選手が怪我から復帰すれば、彼らがプレミアリーグに残留できると私は確信している。」