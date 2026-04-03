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ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムの監督に就任したことを受け、マウリシオ・ポチェッティーノの寵児が、不振に陥っているトッテナムの選手たちに「歴史を作った」というメッセージを送った
ワニャマ、デ・ゼルビ監督の下での団結を呼びかける
トッテナムが降格という現実的な危機に直面する中、ワニャマはチームとサポーターに対し、新たに就任したデ・ゼルビ監督を全力で支えるよう呼びかけた。このイタリア人指揮官は、降格圏からわずか1ポイント上という状況のチームを引き継いだが、ワニャマは、かつてブライトンで指揮を執った彼が、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでチームを立て直すのにふさわしい人物だと信じている。
この就任について、ワニャマはベンチに就いた新監督を絶賛した。「誰もが彼を全面的に支持すべきだと思う」と、このケニア人選手は『ザ・タイムズ』紙に語った。「彼は素晴らしい若手監督であり、結果を出してくれると確信している。デ・ゼルビはこれまで指揮を執ったどのクラブでも、チームを向上させてきた。だから、スパーズでも同じことができるはずだ。彼が状況を好転させ、結果を出してくれると確信している」
このイタリア人監督はすでに、長期的なプロジェクトへのコミットメントを明確にしており、リーグでの順位がどうなろうと、来シーズンもトッテナムの指揮を執り続けると公言している。
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降格の懸念への対応
わずか2年前なら、トッテナムがチャンピオンシップに降格するなんてことは考えられなかっただろうが、悲惨な不振と前例のない怪我人の続出により、クラブは大きな打撃を受けている。ワニャマは、クラブの将来を心配する近隣住民を頻繁に安心させなければならないと認めた。
「彼らがいかに素晴らしい選手たちか、改めて伝えるようにしている」とワニャマは現在の選手陣について語った。 「そして、彼らの中にはヨーロッパリーグを制覇してすでに歴史を作った選手もいると伝えています。彼らは、これまで築き上げてきたものを台無しにしないよう、そしてクラブを降格圏から脱出させるよう、全力を尽くさなければなりません。そして、彼らは人々が思っている以上に実力があるからこそ、それができると私は確信しています。今の順位が彼らを定義するものではありません。それがクラブを定義するものでもないのです」
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ポチェッティーノの精神を受け継ぐ
ワニャマにとって最も輝かしい時期は、デ・ゼルビ監督の就任前にトッテナムへの復帰が噂されていたポチェッティーノ監督の下で過ごした。多くのファンが、現在アメリカ代表監督を務めるポチェッティーノの復帰を期待していたが、ワニャマは、選手たちが今こそ、かつてアルゼンチン人監督が求めていたのと同じ内なる原動力を自ら見出さなければならないと考えている。
「彼はピッチの上でも外でも常にそばにいてくれたので、誰にとっても父親のような存在でした」とワニャマは振り返る。「そして、彼は非常に独特な方法で多くのことを求めてきました。彼は選手一人ひとりが必要とする方法で接してくれました。全員の長所を把握しており、誰を励ますべきか、あるいは目を覚ますために少し喝を入れるべきかを理解していました。彼はいつも私に正直でした。 私は、彼が求めていたハードワークによって、自分が最高レベルで戦い続けられることを彼に見せつけたかったのです。」
トッテナムの残留をかけた戦い
デ・ゼルビ監督は、来週の日曜日にプレミアリーグでサンダーランドとのアウェイ戦を控えており、これがトッテナム指揮官としての初陣となる。現在、チームは降格圏からわずか1ポイント差の位置にいる。