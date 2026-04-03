ロベルト・デ・ゼルビがトッテナムの監督に就任したことを受け、マウリシオ・ポチェッティーノの寵児が、不振に陥っているトッテナムの選手たちに「歴史を作った」というメッセージを送った

わずか2年前なら、トッテナムがチャンピオンシップに降格するなんてことは考えられなかっただろうが、悲惨な不振と前例のない怪我人の続出により、クラブは大きな打撃を受けている。ワニャマは、クラブの将来を心配する近隣住民を頻繁に安心させなければならないと認めた。

「彼らがいかに素晴らしい選手たちか、改めて伝えるようにしている」とワニャマは現在の選手陣について語った。 「そして、彼らの中にはヨーロッパリーグを制覇してすでに歴史を作った選手もいると伝えています。彼らは、これまで築き上げてきたものを台無しにしないよう、そしてクラブを降格圏から脱出させるよう、全力を尽くさなければなりません。そして、彼らは人々が思っている以上に実力があるからこそ、それができると私は確信しています。今の順位が彼らを定義するものではありません。それがクラブを定義するものでもないのです」