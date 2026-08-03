加入後にスパーズ守備陣の主軸となっているアルゼンチン代表DFは、ネラッズーリから強い関心を寄せられていると報じられている。アルゼンチン発の報道では、ロメロがつい最近になって新たな4年契約を結び、さらにキャプテンも務めるようになったにもかかわらず、プレミアリーグのクラブが3400万ポンド前後のオファーを受け入れたとまで伝えられている。

デ・ゼルビはロメロとの最近のやり取りについて説明し、話し合いの内容は差し迫った移籍ではなく、あくまでトレーニング復帰に向けたものだったと強調した。「クティとは昨日メッセージをやり取りし、ロンドンに戻ってきた時のプランを立てた」とデ・ゼルビは説明した。さらに、その会話がイタリアやアルゼンチンで過熱する憶測に及んだのか問われると、このイタリア人指揮官は明確な姿勢を示した。「私は彼と移籍市場については話していない。それは私の仕事ではない。移籍市場には多くの選択肢があることは分かっている」







