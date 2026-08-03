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ロベルト・デ・ゼルビがクリスティアン・ロメロの去就を明確化、トッテナム指揮官がインテル移籍のうわさに言及
デ・ゼルビ、インテルの関心に反応
加入後にスパーズ守備陣の主軸となっているアルゼンチン代表DFは、ネラッズーリから強い関心を寄せられていると報じられている。アルゼンチン発の報道では、ロメロがつい最近になって新たな4年契約を結び、さらにキャプテンも務めるようになったにもかかわらず、プレミアリーグのクラブが3400万ポンド前後のオファーを受け入れたとまで伝えられている。
デ・ゼルビはロメロとの最近のやり取りについて説明し、話し合いの内容は差し迫った移籍ではなく、あくまでトレーニング復帰に向けたものだったと強調した。「クティとは昨日メッセージをやり取りし、ロンドンに戻ってきた時のプランを立てた」とデ・ゼルビは説明した。さらに、その会話がイタリアやアルゼンチンで過熱する憶測に及んだのか問われると、このイタリア人指揮官は明確な姿勢を示した。「私は彼と移籍市場については話していない。それは私の仕事ではない。移籍市場には多くの選択肢があることは分かっている」
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ロメロ不在とプレシーズンのロジスティクス
トッテナムがシドニーで行った直近のチェルシーとの親善試合でロメロが欠場したことは、同選手の退団の可能性をめぐる憶測をさらに強めるだけとなった。しかしクラブは、プレシーズンキャンプへの合流が遅れたのは、アルゼンチン代表としてワールドカップ決勝に出場した後に延長休暇を与えられていたためだと説明している。
この状況を複雑にしているのは、ロメロの心境についてデ・ゼルビ監督が以前に示していた含みだ。同監督は以前、この選手が新たな挑戦を望んでいる可能性に言及しており、それは母国で報道が急増していることとも符合する。インテルがタイトル争いに向けて守備の選択肢強化を目指している中、報じられている3400万ポンドという金額は大きな取引となるが、多くのスパーズサポーターは、ロメロほどの選手に対する評価としては低すぎると主張するだろう。
アウジリオがロメロへのインテルの関心を認める
これに先立ち、インテルのスポーツディレクター、ピエロ・アウジリオが、ロメロ獲得に向けたクラブの動きについて初めて口を開いている。イタリアの強豪は、来季の最終ラインを統率する最優先ターゲットとしてロメロを特定しており、交渉は迅速に進展している。アウジリオは、現在の移籍市場で28歳DFの獲得を目指すクラブの意向を隠さなかった。
この獲得交渉はすでに大きな実務面での進展も見せており、先週末にはロメロの代理人たちがミラノで目撃され、インテル首脳陣と対面で会談した。この重要なステップは、交渉が単なる問い合わせの段階を越え、契約締結の最終局面に入っていることを浮き彫りにしている。インテルは、買い取り義務付きレンタルの形でこの移籍をまとめることを検討していると報じられている。
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トッテナムの守備陣再建
ロメロの退団の可能性は、トッテナムにおけるデ・ゼルビのプロジェクトに大きな変化をもたらすものとなる。アルゼンチン代表DFはチームの重要な一員だったが、2025-26シーズンに4度の出場停止処分を受けたことを含む規律面の記録は、懸念を生み始めていた。クラブはすでにその退団に備えていたようで、補強市場で先手を打つことで、多くが予想するように今後数日でインテル移籍が正式決定した場合でも、陣容の選択肢が不足しないようにしている。
トッテナムは今夏、こうした主力選手の流出に備えて守備陣の再編をすでに進めている。ブライトンから5200万ポンドでヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得し、さらにマルコス・セネシをフリー移籍で加えたことは、クラブ首脳陣がロメロの意向を以前から把握していたことをうかがわせる。
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