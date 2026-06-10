アルゼンチンの新聞『オレ』のインタビューで、カルロスは代表メッシの将来に言及した。伝説の元DFは、大会を待つ大陸でインテル・マイアミのスターに敬意を示した。

バロンドール8度受賞のメッシはカタール2022で母国に優勝をもたらし、2大会連続のタイトルを狙う。 アルゼンチン代表として199試合117得点を挙げた不朽のプレイメーカーは、今季も16試合で13ゴール7アシストと絶好調だ。カルロスは、キャプテン・メッシがラテン系サッカーの精神と卓越した技術を完璧に体現していると強調した。