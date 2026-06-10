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Moataz Elgammal

翻訳者：

ロベルト・カルロスは、リオネル・メッシが2030年のワールドカップまでアルゼンチン代表としてプレーできると主張し、ネイマールのブラジル代表復帰についても見解を示した。

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レアル・マドリードのレジェンド、ロベルト・カルロスは、リオネル・メッシが2026年の大会後も次のワールドカップに出場できると語った。また、怪我から回復中のネイマールが、アンチェロッティ監督の下でブラジル代表に欠かせない存在だと述べた。

  • カルロスが南米のアイコンを称賛

    アルゼンチンの新聞『オレ』のインタビューで、カルロスは代表メッシの将来に言及した。伝説の元DFは、大会を待つ大陸でインテル・マイアミのスターに敬意を示した。

    バロンドール8度受賞のメッシはカタール2022で母国に優勝をもたらし、2大会連続のタイトルを狙う。 アルゼンチン代表として199試合117得点を挙げた不朽のプレイメーカーは、今季も16試合で13ゴール7アシストと絶好調だ。カルロスは、キャプテン・メッシがラテン系サッカーの精神と卓越した技術を完璧に体現していると強調した。

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    レアル・マドリードのレジェンドが驚異的な長寿を予言

    元ブラジル代表選手は、今大会が伝説的フォワードの最後の舞台になるとは限らないと語った。カルロスは、そのプロ意識と厳しいトレーニングを称賛し、2030年の大会に出場する可能性も十分にあると示唆した。

    「メッシのプレーは圧巻だ。南米サッカーの誇りであり、並外れた才能を持つ選手だ。今回が最後になるかもしれないから、存分に楽しませてあげよう。もう1回は余裕でプレーできるし、自己管理が徹底しているから、もっと長くプレーできるはずだ」と語った。

  • ネイマールは今もセレソンの成功に欠かせない

    アルビセレステの主将を称えたカルロスは、母国の準備状況にも言及。128試合で79得点を挙げ、代表最多得点を誇るネイマールについて、詳細に評価した。

    度重なる怪我で国内リーグ15試合6得点と調子を落としており、今も万全ではないが、アンチェロッティ監督は彼を最終メンバーに選んだ。

    これについてカルロスは「ネイマールが100％回復するか見極める必要がある。出場しなくてもチームは彼を必要とする。ベンチでも大きな貢献をするからだ。ピッチに立てば、それはまさにスペクタクルだ」と語った。

  • Peru v Brazil - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    南米のビッグクラブの次なる展開は？

    ブラジルは6月14日にモロッコとグループC初戦を行い、20日にハイチ、25日にスコットランドと対戦する。一方、メッシ率いるアルゼンチンは17日にアルジェリアとグループJ初戦を戦い、22日にオーストリア、28日にヨルダンと対戦する。

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