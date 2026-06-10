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ロベルト・カルロスは、リオネル・メッシが2030年のワールドカップまでアルゼンチン代表としてプレーできると主張し、ネイマールのブラジル代表復帰についても見解を示した。
カルロスが南米のアイコンを称賛
アルゼンチンの新聞『オレ』のインタビューで、カルロスは代表メッシの将来に言及した。伝説の元DFは、大会を待つ大陸でインテル・マイアミのスターに敬意を示した。
バロンドール8度受賞のメッシはカタール2022で母国に優勝をもたらし、2大会連続のタイトルを狙う。 アルゼンチン代表として199試合117得点を挙げた不朽のプレイメーカーは、今季も16試合で13ゴール7アシストと絶好調だ。カルロスは、キャプテン・メッシがラテン系サッカーの精神と卓越した技術を完璧に体現していると強調した。
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元ブラジル代表選手は、今大会が伝説的フォワードの最後の舞台になるとは限らないと語った。カルロスは、そのプロ意識と厳しいトレーニングを称賛し、2030年の大会に出場する可能性も十分にあると示唆した。
「メッシのプレーは圧巻だ。南米サッカーの誇りであり、並外れた才能を持つ選手だ。今回が最後になるかもしれないから、存分に楽しませてあげよう。もう1回は余裕でプレーできるし、自己管理が徹底しているから、もっと長くプレーできるはずだ」と語った。
ネイマールは今もセレソンの成功に欠かせない
アルビセレステの主将を称えたカルロスは、母国の準備状況にも言及。128試合で79得点を挙げ、代表最多得点を誇るネイマールについて、詳細に評価した。
度重なる怪我で国内リーグ15試合6得点と調子を落としており、今も万全ではないが、アンチェロッティ監督は彼を最終メンバーに選んだ。
これについてカルロスは「ネイマールが100％回復するか見極める必要がある。出場しなくてもチームは彼を必要とする。ベンチでも大きな貢献をするからだ。ピッチに立てば、それはまさにスペクタクルだ」と語った。
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南米のビッグクラブの次なる展開は？
ブラジルは6月14日にモロッコとグループC初戦を行い、20日にハイチ、25日にスコットランドと対戦する。一方、メッシ率いるアルゼンチンは17日にアルジェリアとグループJ初戦を戦い、22日にオーストリア、28日にヨルダンと対戦する。