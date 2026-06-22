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ロベルト・カルロスは、ネイマールが戻ればブラジルは「大きく成長する」と断言し、ワールドカップ決勝進出を予測した。
ネイマールの復帰が優勝への意欲に拍車をかける
2002年ワールドカップ優勝経験者は、主将が戻ればブラジルの力は大きく向上すると確信している。 グループステージではモロッコと引き分け、ハイチに辛勝したが、元レアル・マドリードのディフェンダーは5度優勝したブラジルにとって決勝トーナメント進出は射程圏内だと語る。チームは本調子ではないものの、34歳のネイマールが戻れば最後のピースが埋まると見られている。
「まだベストではないが、大会が進むにつれ良くなっている。ネイマールが戻ればさらに向上する」とロベルト・カルロスは『Casa del Kun』でアグエロに語った。
ヴィニシウスは絶好調で、監督はマテウス・クーニャやエンドリックにも注目している。マルキーニョスとガブリエルを中心とした守備も堅い。少しずつ、できる限り遠くへ進めるチームができ上がっている」
さらに「このチームが成長を続ければ決勝に進める。たとえ数年ぶりの決勝でも、国にとって大きな意味を持つ」と語った。
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アルゼンチンとの差を縮める
楽観的な姿勢の一方で、カルロスはブラジルの現状を冷静に見ていた。彼は、リオネル・スカローニ率いる前回王者のアルゼンチンが、戦術の一貫性とリオネル・メッシの衰えを知らない才能で優位に立っていることを認めた。伝説のサイドバックは、南米の頂点を取り戻すにはセレソンがレベルアップしなければならないと語った。
「過去は忘れよう。今はアルゼンチンが世界一だ。ブラジルが勝つにはさらにレベルを上げなければならない」とカルロスは話した。「理由は2つ。長くチームを率いる監督と、現代サッカーの象徴であるメッシがいるからだ。」
アンチェロッティと守備の基盤
カルロ・アンチェロッティ監督によるチーム再建はブラジルで大きな話題だ。カルロスは、自身やカフー、ロナウド、カカ、ベベット、リカルド・ホシャといったレジェンドがプロジェクトを支援していると明かした。ベテランDFは、マルキーニョスとガブリエルの堅い守備を強みに挙げ、ネイマールが重要だと強調。さらに、エンドリックやヴィニシウス・ジュニオールといった若手の台頭も指摘した。
「CBFは、アンチェロッティのような経験豊富な監督を招へいし、その力を試すことを決めた。我々（カフー、ロナウド、カカ、ベベト、リカルド・ロシャ）も、彼が若い選手たちを導き、タイトルを獲得できるよう全力で支える」とカルロスは語った。
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国内の批判を封じ込める
ネイマールの復帰は順風満帆ではなかった。ふくらはぎの負傷で開幕戦を欠場した彼に対し、ブラジル大統領は「在宅招集」と冗談交じりに批判した。それでもチーム内ではフォワードを擁護する声が続く。
アンチェロッティ監督は、彼がグループリーグ最終戦のスコットランド戦で復帰すると発表した。ヴィニシウス・ジュニオールは絶好調で、守備も堅い。カルロスは、この布陣でノックアウトステージのプレッシャーにも耐えられると語る。24年ぶりの優勝へ、着実に前進するだけだ。