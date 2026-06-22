2002年ワールドカップ優勝経験者は、主将が戻ればブラジルの力は大きく向上すると確信している。 グループステージではモロッコと引き分け、ハイチに辛勝したが、元レアル・マドリードのディフェンダーは5度優勝したブラジルにとって決勝トーナメント進出は射程圏内だと語る。チームは本調子ではないものの、34歳のネイマールが戻れば最後のピースが埋まると見られている。

「まだベストではないが、大会が進むにつれ良くなっている。ネイマールが戻ればさらに向上する」とロベルト・カルロスは『Casa del Kun』でアグエロに語った。

ヴィニシウスは絶好調で、監督はマテウス・クーニャやエンドリックにも注目している。マルキーニョスとガブリエルを中心とした守備も堅い。少しずつ、できる限り遠くへ進めるチームができ上がっている」

さらに「このチームが成長を続ければ決勝に進める。たとえ数年ぶりの決勝でも、国にとって大きな意味を持つ」と語った。