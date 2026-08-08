『Kicker.de』の取材に対し、アンドリッヒは退団のうわさを認識していることを認めつつ、クラブから評価されていると感じている限り、移籍を考える理由はないと強調した。

移籍報道とチーム内での立場について説明したアンドリッヒは、次のように語っている。「もちろん、いくつかのルートを通じて耳には入ってくる。ただ、外では自分のことだけでなく、ほかの選手についても話されている。クラブが自分を放出したがっていると感じない限り、そして今のところ私はそう感じていないが、移籍について気にすることはない。

「その役割を任されると確認された時点で、自分が第一候補だと考えている。もちろん、今のところは自分がキャプテンに残るものと思っている。まだそれ以外の話は聞いていない。ただ、何も正式に伝えられていない以上、まだ何が起きてもおかしくはない。最後に腕章を巻いたのはエディー［タプソバ］と私であり、私たちの間で決まる可能性もある」