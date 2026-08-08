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ロベルト・アンドリッヒがバイエル・レバークーゼン退団のうわさについて沈黙を破る。主将も今後の立場を明確にした。
アンドリッヒ、今夏の退団を否定
レバークーゼンの主将ロベルト・アンドリッヒは、各メディアでさまざまな憶測が広がる中でも、今夏の移籍市場でクラブを離れる考えはないと強く主張した。31歳のMFは2028年6月まで契約を残しており、2021年にウニオン・ベルリンから加入して以降、公式戦通算198試合に出場している。アンドリッヒは、2023-24シーズンにおけるレバークーゼンの無敗でのブンデスリーガとDFBポカールの2冠達成で中心的な役割を果たし、その後2025-26シーズンを通じて第一主将を務めた。
- AFP
主将が移籍の臆測に言及
『Kicker.de』の取材に対し、アンドリッヒは退団のうわさを認識していることを認めつつ、クラブから評価されていると感じている限り、移籍を考える理由はないと強調した。
移籍報道とチーム内での立場について説明したアンドリッヒは、次のように語っている。「もちろん、いくつかのルートを通じて耳には入ってくる。ただ、外では自分のことだけでなく、ほかの選手についても話されている。クラブが自分を放出したがっていると感じない限り、そして今のところ私はそう感じていないが、移籍について気にすることはない。
「その役割を任されると確認された時点で、自分が第一候補だと考えている。もちろん、今のところは自分がキャプテンに残るものと思っている。まだそれ以外の話は聞いていない。ただ、何も正式に伝えられていない以上、まだ何が起きてもおかしくはない。最後に腕章を巻いたのはエディー［タプソバ］と私であり、私たちの間で決まる可能性もある」
ノヴェル体制下で安定が戻る
シャビ・アロンソの退任後、指揮官人事が混乱した時期を経た中で、アンドリッヒのコメントは歓迎すべき落ち着きをもたらしている。エリック・テン・ハフはわずか3試合で交代となり、その後を引き継いだカスパー・ヒュルマンドもすでにチームを離れた。 新指揮官カルレス・マルティネス・ノベルの下では、昨夏の混乱と比べてレヴァークーゼンのロッカールーム内の雰囲気ははるかに落ち着いているとされている。
現在のロッカールームの雰囲気について、アンドリッヒはさらにこう語った。「今のチームは非常に雰囲気がいい。昨夏のように、多くの変化があって不穏な空気があるわけではない。難しい時間帯には、今後はもっと結束しなければならない。そして、苦しい15分、20分の後でも、すぐにやり返せるような状況に自分たちを置く必要がある」
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カップ戦が新シーズンの幕を開ける
レバークーゼンは2026-27シーズンの公式戦初戦で、8月22日にDFBポカール1回戦で3部のヴェーエン・ヴィースバーデンと対戦する。その1週間後に行われる国内カップ戦の後、ノヴェル監督率いるチームはブンデスリーガ開幕戦でSVエルフェアスベルクと対戦するため敵地に乗り込む。この序盤戦は、指揮官交代の時期を経たアンドリヒとチームメートにとって、戦術面の安定感とフィジカルの鋭さを示す重要な試金石となる。
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