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ライブ
Bayer 04 Leverkusen v RB Leipzig - BundesligaGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ロベルト・アンドリッヒがバイエル・レバークーゼン退団のうわさについて沈黙を破る。主将も今後の立場を明確にした。

ロベルト・アンドリッヒ
レヴァークーゼン
ブンデスリーガ

バイエル・レバークーゼンの主将ロベルト・アンドリッヒは、自身の将来を巡る憶測が高まる中、今夏にバイ・アレーナを離れるつもりはないと強調した。31歳のMFは2028年6月まで契約を残しており、新指揮官カルレス・マルティネス・ノベルの下でも主導的な役割を維持できると全面的な自信を示した。

  • アンドリッヒ、今夏の退団を否定

    レバークーゼンの主将ロベルト・アンドリッヒは、各メディアでさまざまな憶測が広がる中でも、今夏の移籍市場でクラブを離れる考えはないと強く主張した。31歳のMFは2028年6月まで契約を残しており、2021年にウニオン・ベルリンから加入して以降、公式戦通算198試合に出場している。アンドリッヒは、2023-24シーズンにおけるレバークーゼンの無敗でのブンデスリーガとDFBポカールの2冠達成で中心的な役割を果たし、その後2025-26シーズンを通じて第一主将を務めた。

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  • FBL-GER-BUNDESLIGA-COLOGNE-LEVERKUSENAFP

    主将が移籍の臆測に言及

    『Kicker.de』の取材に対し、アンドリッヒは退団のうわさを認識していることを認めつつ、クラブから評価されていると感じている限り、移籍を考える理由はないと強調した。

    移籍報道とチーム内での立場について説明したアンドリッヒは、次のように語っている。「もちろん、いくつかのルートを通じて耳には入ってくる。ただ、外では自分のことだけでなく、ほかの選手についても話されている。クラブが自分を放出したがっていると感じない限り、そして今のところ私はそう感じていないが、移籍について気にすることはない。

    「その役割を任されると確認された時点で、自分が第一候補だと考えている。もちろん、今のところは自分がキャプテンに残るものと思っている。まだそれ以外の話は聞いていない。ただ、何も正式に伝えられていない以上、まだ何が起きてもおかしくはない。最後に腕章を巻いたのはエディー［タプソバ］と私であり、私たちの間で決まる可能性もある」

  • ノヴェル体制下で安定が戻る

    シャビ・アロンソの退任後、指揮官人事が混乱した時期を経た中で、アンドリッヒのコメントは歓迎すべき落ち着きをもたらしている。エリック・テン・ハフはわずか3試合で交代となり、その後を引き継いだカスパー・ヒュルマンドもすでにチームを離れた。 新指揮官カルレス・マルティネス・ノベルの下では、昨夏の混乱と比べてレヴァークーゼンのロッカールーム内の雰囲気ははるかに落ち着いているとされている。

    現在のロッカールームの雰囲気について、アンドリッヒはさらにこう語った。「今のチームは非常に雰囲気がいい。昨夏のように、多くの変化があって不穏な空気があるわけではない。難しい時間帯には、今後はもっと結束しなければならない。そして、苦しい15分、20分の後でも、すぐにやり返せるような状況に自分たちを置く必要がある」

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  • 1. FC Köln v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    カップ戦が新シーズンの幕を開ける

    レバークーゼンは2026-27シーズンの公式戦初戦で、8月22日にDFBポカール1回戦で3部のヴェーエン・ヴィースバーデンと対戦する。その1週間後に行われる国内カップ戦の後、ノヴェル監督率いるチームはブンデスリーガ開幕戦でSVエルフェアスベルクと対戦するため敵地に乗り込む。この序盤戦は、指揮官交代の時期を経たアンドリヒとチームメートにとって、戦術面の安定感とフィジカルの鋭さを示す重要な試金石となる。

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