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ロブ・マックは、レックサムがチェルシーに敗れたFAカップの試合中、スタジアム内からデビッド・ベッカムにビデオ通話をかけたという奇妙な事実を明かした
スタンドからのハリウッド・コール
ライアン・レイノルズとロブ・マック率いるレックサムの道のりは、まさに映画のようなドラマに満ちていたが、今回のエピソードは、最近のFAカップでの痛恨の敗退にさらなる深みを加えるものとなった。スカイ・スポーツへの出演中、この2人はプレミアリーグの強豪チェルシーに敗れ、5回戦で敗退した試合を振り返り、ある著名なバーチャルゲストの存在を明かした。
ロブ・マックは、ピッチ上で試合が展開される中、マンチェスター・ユナイテッドとレアル・マドリードのレジェンド、ベッカムとのビデオ通話を維持しようと奔走していたことを認めた。しかし、北ウェールズの観客から湧き上がる耳をつんざくような歓声は、インター・マイアミのオーナーにとって大きな障壁となった。
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サポーターの熱狂がコミュニケーションを阻害している
この件について、ロブ・マックは次のように語った。「ええ、試合中はFaceTimeでよく連絡を取り合います。実際、チェルシー戦の時も、デビッド・ベッカムが私たちとFaceTimeで話していたんですが、みんなでお互いに話そうとしているのに、彼には私たちの声が聞こえていないんです。」
競馬場の誇り
ベッカムのサプライズ登場が場内を和ませた一方で、ピッチ上の現実では、レックサムが2度リードしながらも、延長戦で4-2と敗れるという過酷な戦いが繰り広げられた。敗戦にもかかわらず、レイノルズ監督は強豪相手に奮闘したチームの姿に心を動かされていた。
「あれは、私たち全員にとって、本当に、本当に大きな瞬間だったと思います」とレイノルズは語った。「そして、チェルシーを延長戦に持ち込み、彼らに延長戦とレッドカード、6人の交代選手を費やさせてようやく私たちを倒させたという事実は、このコミュニティ、この町、そしてこのスタジアムにとってのその感覚を、言葉ではうまく表現できないほどです。
「歴史は勝者によって書かれるものですが、稀なケースとして、時には敗者が勝利者としてスタジアムを去ることもあります。そして私は、このクラブ、この街、このチーム、誰もがその瞬間に一体となり、それが勝利だと感じていたのだと思いました。あれほどの緊張感に満ちた試合を戦えたこと自体が、紛れもない大きな勝利です。チェルシーの選手たちは、真の紳士としてここに来てくれました。 試合後、僕たちはピッチに残ってただおしゃべりをしてたんだけど、何て言うか、あの瞬間はみんながお互いを深く尊重し合っていて、そこには人間らしさが溢れていて、本当に美しかったよ。」
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プレミアリーグへの夢を追いかけて
レックサムは現在、チャンピオンシップの順位表で好位置につけており、驚異的な4年連続の昇格を目指している。レッド・ドラゴンズは37試合で勝ち点60を獲得し6位につけており、火曜日にワトフォードと対戦する試合で、昇格への期待をさらに高めることができるだろう。
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