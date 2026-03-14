ロブ・マックは、レックサムがチェルシーに敗れたFAカップの試合中、スタジアム内からデビッド・ベッカムにビデオ通話をかけたという奇妙な事実を明かした

ベッカムのサプライズ登場が場内を和ませた一方で、ピッチ上の現実では、レックサムが2度リードしながらも、延長戦で4-2と敗れるという過酷な戦いが繰り広げられた。敗戦にもかかわらず、レイノルズ監督は強豪相手に奮闘したチームの姿に心を動かされていた。

「あれは、私たち全員にとって、本当に、本当に大きな瞬間だったと思います」とレイノルズは語った。「そして、チェルシーを延長戦に持ち込み、彼らに延長戦とレッドカード、6人の交代選手を費やさせてようやく私たちを倒させたという事実は、このコミュニティ、この町、そしてこのスタジアムにとってのその感覚を、言葉ではうまく表現できないほどです。

「歴史は勝者によって書かれるものですが、稀なケースとして、時には敗者が勝利者としてスタジアムを去ることもあります。そして私は、このクラブ、この街、このチーム、誰もがその瞬間に一体となり、それが勝利だと感じていたのだと思いました。あれほどの緊張感に満ちた試合を戦えたこと自体が、紛れもない大きな勝利です。チェルシーの選手たちは、真の紳士としてここに来てくれました。 試合後、僕たちはピッチに残ってただおしゃべりをしてたんだけど、何て言うか、あの瞬間はみんながお互いを深く尊重し合っていて、そこには人間らしさが溢れていて、本当に美しかったよ。」