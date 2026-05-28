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ロブ・マックとライアン・レイノルズは、レックサム選手たちを世界的な名声へ導いている。ただし、このチャンピオンシップ所属チームの共同オーナーである二人は、「サッカーの決定には一切関与していない」と強調している。
マックとレイノルズは、仕事上の距離を保っている。
マックとレイノルズは、クラブへの深い情熱とメディアの注目にもかかわらず、ベンチには決して入らないという姿勢を貫いている。2人は「サッカーの決定には一切関与しない」と繰り返し、フィル・パーキンソン監督とスカウト陣を全面的に信頼している。この線引きにより、パーキンソン監督はSTōK Cae Rasで干渉のないプロフェッショナルな環境を築いた。
この体制は昨季、43年ぶりに2部へ復帰したレックサムが7位（6位まで2ポイント差）に入ったことで成果を証明した。
「最高だよ」とマックは『The Athletic』に語った。「ワクワクしている。僕はフィルに裁量を委ねている。シーズン中もそうだ。僕たちはサッカーの決定には一切関与しない。その領域には踏み込まないんだ。
シーズン中でもフィルと話すのは私的なことばかりだ。彼の様子を聞き、選手たちと話す上で助けが必要ないかを確認するだけだ」
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スポットライトのまぶしさへの対処
Disney+のドキュメンタリー『Welcome to Wrexham』の成功で、地元の選手たちは世界的に有名になった。下部リーグの選手にとってこの前例のない名声は新たな課題をもたらすが、エンターテインメント業界出身の共同オーナー2人は、その課題を乗り越える手助けができると語っている。
彼らは公の場での落とし穴を乗り越えられるよう、進んで選手たちを指導している。下部リーグの静かな生活から一躍世界的に有名になる衝撃を理解しているからだ。
「何度も言っているように、私たちは選手たちとよく話すが、戦術やサッカーについては一切話さない」とマックは付け加えた。
「彼らはスポットライトを浴びる若者だ。我々は年を取ったが、その環境には慣れている。かつて同じ年齢だったから、あの生活がどんなものか知っている。その点で、時に役立てる」
チャンピオンシップへの期待への対応
チャンピオンシップに順応するレックサムは、上昇気流を維持する圧力をかつてなく感じている。オーナー陣は、巨額予算を持つ名門が待つ2部での厳しい競争を認識しつつも、2021年の買収以来、持続可能な成長モデルを貫いている。クラブのアイデンティティを守りつつ、最高レベルで生き残るチームづくりが依然として最優先だ。
「我々が仲違いするとは思いません。昨日も夏や来シーズンについて話しました。1日に4回はメッセージをやり取りし、週に1回は電話で話しています」とマックは語った。
「レックサム買収に向けて協力し始めてから6年間で、意見が対立したのはたった1回。大げんかではなく、アドバイザーの助言に耳を傾け、答えは明確だ」
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ワールドカップを楽しみにしている
2026年のワールドカップは、この夏、米国とカナダで開催される。マックはロサンゼルスの自宅近くで行われる数試合を観戦する予定で、大会を楽しみにしている。
「世界最大の大会です」とロブ・マックは語る。「今年は米国全体の雰囲気が違います。北米開催と、この4年、いや8年で高まったサッカーへの関心によるものです。サッカー界にとって本当に興奮する時期です。」