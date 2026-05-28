マックとレイノルズは、クラブへの深い情熱とメディアの注目にもかかわらず、ベンチには決して入らないという姿勢を貫いている。2人は「サッカーの決定には一切関与しない」と繰り返し、フィル・パーキンソン監督とスカウト陣を全面的に信頼している。この線引きにより、パーキンソン監督はSTōK Cae Rasで干渉のないプロフェッショナルな環境を築いた。

この体制は昨季、43年ぶりに2部へ復帰したレックサムが7位（6位まで2ポイント差）に入ったことで成果を証明した。

「最高だよ」とマックは『The Athletic』に語った。「ワクワクしている。僕はフィルに裁量を委ねている。シーズン中もそうだ。僕たちはサッカーの決定には一切関与しない。その領域には踏み込まないんだ。

シーズン中でもフィルと話すのは私的なことばかりだ。彼の様子を聞き、選手たちと話す上で助けが必要ないかを確認するだけだ」