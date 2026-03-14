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ロブ・マックが、スカイ・スポーツの出演中に解説の「ルール」を破らないよう、レックサムのスタジアム内に貼り付けた、笑えるR指定のメモを公開した
ブースに関する厳格なルール
ソーシャルメディアにその画像を投稿した『フィラデルフィアはいつも晴れ』のクリエイターは、この夜の放送をクリーンに保つことが自身の最優先事項であることを明らかにした。 マックは投稿に「今夜のルールはただ一つ」というキャプションを添え、「Don't say f*ck（ファックと言うな）」と書かれた看板を指さす自身の写真を掲載した。『ウェルカム・トゥ・レックサム』のドキュメンタリーで過激な言葉遣いで知られる二人にとって、特に重要なチャンピオンシップの試合という熱気あふれる環境下では、これは必要な予防措置だった。
オーナーたちは新たな役割の重圧を明らかに感じており、試合前のインタビューでは「恐怖を感じている」と認めていた。世界的な名声を持つ彼らだが、スポーツの生中継は全く別の次元のものだと打ち明けた。
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ファンからの評価は賛否両論
デビッド・プラットンが司会を務めた「Live from Wrexham with Rob & Ryan」のコーナーは、従来の放送とは一線を画す、台本のないユニークな体験をファンに提供した。ソーシャルメディアでの反応は概ね好意的で、多くのサポーターがこの一風変わった試みを「新鮮な風」だと感じていた。
しかし、この実験的な放送に全員が賛同したわけではなく、解説はプロに任せるべきだと指摘する批判的な声も一部で見られた。ある不満を抱いた視聴者は、この2人を「解説からはできるだけ遠ざけるべきだ」と主張し、名声によって他の人々が何年もかけて開こうとしてきた扉が簡単に開かれてしまったことを嘆いた。こうした批判の声はあったものの、放送はネイサン・ブロードヘッドがホームチームに先制点をもたらした際のオーナーたちの喜びなど、いくつかの重要な瞬間をうまく捉えることに成功した。
5年間の道のりを振り返って
このイベントは、2021年初頭に同2人がクラブの買収を完了してから5周年を祝うものとなった。 それ以来、彼らはイングランドサッカーの各ディビジョンで目覚ましい躍進を遂げ、3年連続の昇格を果たしてチャンピオンシップに到達した。彼らの積極的な関与はかつて移籍市場にも及んでおり、フィル・パーキンソン監督は以前、ナショナルリーグ在籍中にポール・マリンやエリオット・リーといった主要な獲得候補と直接話し合い、クラブの野心的なビジョンを説いていたことを明かしている。
買収当初、オーナー夫妻がデビッド・ベッカムからオフサイドのルールを教わらなければならなかったと報じられた頃と比べれば、クラブは長い道のりを歩んできた。戦術の微妙なニュアンスについてはまだ学んでいる最中かもしれないが、レッド・ドラゴンズに対する彼らの献身は疑いようがない。
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昇進こそが究極の目標である
解説デビューは多くの楽しみをもたらしたが、レックサムがプレミアリーグへの歴史的な昇格を目指す中、注目は依然としてピッチ上に集まっている。スウォンジー戦での2-0の勝利は、プレーオフ圏内の地位を確固たるものにし、4年連続昇格という夢を生き続けさせた。シーズンも残りわずかとなり、パークインソン監督率いるチームが童話のような快進撃を続けるためには、これまで以上に重要な局面を迎えている。
レックサムは3月17日、ワトフォードとのアウェイ戦に臨み、金曜の夜、照明の下で築いた勢いをさらに加速させることを目指す。レイノルズとマックにとって、今回の解説活動は彼らの驚くべき物語の新たな一章となり、ディレクターズボックスにいようがメディアブースにいようが、彼らが依然として世界サッカー界で最も話題を集めるオーナーであることを証明した。 レッド・ドラゴンズは現在リーグ6位につけており、トップリーグ昇格に向けた最後の追い上げに絶好の態勢を整えている。
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