ロブ・マックが、スカイ・スポーツの出演中に解説の「ルール」を破らないよう、レックサムのスタジアム内に貼り付けた、笑えるR指定のメモを公開した

ソーシャルメディアにその画像を投稿した『フィラデルフィアはいつも晴れ』のクリエイターは、この夜の放送をクリーンに保つことが自身の最優先事項であることを明らかにした。 マックは投稿に「今夜のルールはただ一つ」というキャプションを添え、「Don't say f*ck（ファックと言うな）」と書かれた看板を指さす自身の写真を掲載した。『ウェルカム・トゥ・レックサム』のドキュメンタリーで過激な言葉遣いで知られる二人にとって、特に重要なチャンピオンシップの試合という熱気あふれる環境下では、これは必要な予防措置だった。

オーナーたちは新たな役割の重圧を明らかに感じており、試合前のインタビューでは「恐怖を感じている」と認めていた。世界的な名声を持つ彼らだが、スポーツの生中継は全く別の次元のものだと打ち明けた。