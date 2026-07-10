オニールの後任を決める時期が来れば、この46歳の選手が候補に挙がる可能性もある。元「フープス」のストライカー、カスカリーノは――ワールドカップ・カード・コレクション・キャンペーンでアイルランドの顧客が最大10万ユーロを獲得できる「トニーベット」の代表として――キーンが「ボーイズ」の候補リストに入るべきかとのGOALの取材に対し、「そうなることを願っている」と語った。 私がアイルランド代表だった頃、彼はフォワードとして私の隣でプレーしていました。

彼は実力を示すため他クラブへ移った。それも必要なことだ。プレミアリーグの監督職は簡単に手に入らない。オーナーが「この人だ」と目を付ける有名選手が山ほどいるからな。

ロビーとセルティックは相性が良いと思う。マーティン・オニールがクラブにいて、彼がロビーのような選手を指導する構図は理想的だ。マーティンはロビーを助けてくれるだろう。邪魔はしない。

スティーブ・スタントンが代表監督になったとき、短期間だがサー・ボビー・ロブソンがそばにいた。ボビーの体調は良くなかったが、もし万全ならスティーブをもっとサポートできただろう。

「とはいえ、自分より上の立場にある人の経験は役に立つと確かに感じている。特に、理事会や上層部との付き合いにおいてね。これは、多くの監督を苛立たせかねないことだと思う。」