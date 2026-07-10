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ロビー・キーン × マーティン・オニール：セルティックは、元アイルランド代表が「実績を積み上げた」姿を見て、元セルティックFWから監督コンビに関する助言を受けた。
オニールは暫定監督としてリーグとカップの2冠を達成した
2025年10月にブレンダン・ロジャースが退任し、後任のウィルフリード・ナンシーも33日間で8試合しか指揮できなかったため、オニールは昨シーズン、この「オールド・ファーム」の巨人に安定をもたらすよう要請を受けた。
彼は暫定監督としてチームを立て直し、スコティッシュ・プレミアシップと国内カップの2冠を達成。北アイルランド人指揮官に正式契約が提示されたのは、当然の流れだった。
- Getty
セルティックにレンタル移籍していたキーンは、コーチとして経験を積んだ。
1年間の契約が合意され、12カ月の延長オプションが付いている。グラスゴーでの要職を巡る他の人物たちの主張は現時点では無視された。現時点では、計算された賭けを行うことよりも、安定性と継続性がより重要であると判断されたためだ。
ただし、元アイルランド代表のキーンも一時は候補に挙がった。彼は現役時代に「パラダイス」の愛称で知られるこのクラブにレンタル移籍した経験を持つ。マッカビ・テルアビブとフェレンツヴァーロシュでの指導で成果を挙げている。
キーンはパークヘッドでオニールとタッグを組めるか？
オニールの後任を決める時期が来れば、この46歳の選手が候補に挙がる可能性もある。元「フープス」のストライカー、カスカリーノは――ワールドカップ・カード・コレクション・キャンペーンでアイルランドの顧客が最大10万ユーロを獲得できる「トニーベット」の代表として――キーンが「ボーイズ」の候補リストに入るべきかとのGOALの取材に対し、「そうなることを願っている」と語った。 私がアイルランド代表だった頃、彼はフォワードとして私の隣でプレーしていました。
彼は実力を示すため他クラブへ移った。それも必要なことだ。プレミアリーグの監督職は簡単に手に入らない。オーナーが「この人だ」と目を付ける有名選手が山ほどいるからな。
ロビーとセルティックは相性が良いと思う。マーティン・オニールがクラブにいて、彼がロビーのような選手を指導する構図は理想的だ。マーティンはロビーを助けてくれるだろう。邪魔はしない。
スティーブ・スタントンが代表監督になったとき、短期間だがサー・ボビー・ロブソンがそばにいた。ボビーの体調は良くなかったが、もし万全ならスティーブをもっとサポートできただろう。
「とはいえ、自分より上の立場にある人の経験は役に立つと確かに感じている。特に、理事会や上層部との付き合いにおいてね。これは、多くの監督を苛立たせかねないことだと思う。」
- AFP
次のステップ：キーンの今後はどうなるのか？
キーンは、セルティックのような大舞台へ挑む前に英国で新たな足掛かりを求めるかもしれない。その過程で経験を積み、感覚を鈍らせないよう努めるだろう。
人気がさらに高まれば、再びスコットランドに戻る可能性もある。その際、オニールが残留し、上層部へ移ってベンチに助言する役目を担うかもしれない。
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