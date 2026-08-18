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ロビー・ウィリアムズが幼少期からの夢を実現、ポート・ヴェイルとパニーニが限定「シャイニー」ステッカーを発売
ロビー・ウィリアムズが自身のパニーニ「シャイニー」を獲得
ポート・ヴェイルはパニーニと提携し、世界的スーパースターのロビー・ウィリアムズをあしらった限定ステッカーを発売した。このコレクターズアイテムは、この夏に歌手のウィリアムズが少年時代から応援するクラブのスポンサーに正式就任して以降、初のホームゲームを記念するものだ。
特製の「シャイニー」ステッカーは、ストーク・オン・トレントを代表する2つの象徴的な名前の特別な関係を祝うもの。サポーターは土曜日の試合を前に、このアイテムを初めて手に入れる機会を得る。
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子どもの頃からの夢をかなえる
パニーニのスポーツマーケティング部門責任者ケイティ・グリット氏は、このプロジェクトが歌手にとって個人的な大きな目標をかなえるものだと明かした。「この限定版『ポート・ヴェイル×ロビー・ウィリアムズ』パニーニステッカーをヴェイルのファンに届けられることを大変うれしく思う」とグリット氏は語った。「このような形でクラブ、そしてロビーと協力し、ロビーの子どもの頃からの夢だった“パニーニのシャイニーになること”を実現できたのは、今季のポート・ヴェイルのキットスポンサーを務めるロビーを祝う完璧な方法だ」
ポート・ヴェイルのコンテンツ＆メディア運営部門責任者ダン・タウンリー氏は、昨季のクラブ創設150周年記念リリースに続く、ブランドとの継続的な関係を強調した。「再びパニーニのチームと緊密に連携し、新たな限定コレクターズアイテムを作り上げられることを誇りに思う」と同氏は付け加えた。「非常に特別なクラブパートナーシップを、このようにユニークな形で祝うことができてうれしい。ファンの皆さんにも、私たちと同じくらいこのステッカーを気に入ってもらえればと思う」
クラブとの絆を深める
ウィリアムズは今季開幕を前に、ポート・ヴェイルへの支援を大幅に拡大した。現在はクラブの試合用ユニフォームの前面とトレーニングウェアの袖に、彼のイニシャルが大きく入っている。キットスポンサーにとどまらず、この生粋のファンはピッチ外での関与も強めている。最近では、クラブの慈善部門であるポート・ヴェイル財団の史上初のアンバサダーに任命された。
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トランメア・ローヴァーズが待つ
サポーターは今週土曜日、ホールドクロフト・モーターズ・ファンゾーン内のパニーニブースで、この限定版ステッカーを入手できる。今回の発売は、ポート・ヴェイルの次回ホームゲーム、トランメア・ローヴァーズ戦に合わせたものだ。
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