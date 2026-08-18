パニーニのスポーツマーケティング部門責任者ケイティ・グリット氏は、このプロジェクトが歌手にとって個人的な大きな目標をかなえるものだと明かした。「この限定版『ポート・ヴェイル×ロビー・ウィリアムズ』パニーニステッカーをヴェイルのファンに届けられることを大変うれしく思う」とグリット氏は語った。「このような形でクラブ、そしてロビーと協力し、ロビーの子どもの頃からの夢だった“パニーニのシャイニーになること”を実現できたのは、今季のポート・ヴェイルのキットスポンサーを務めるロビーを祝う完璧な方法だ」

ポート・ヴェイルのコンテンツ＆メディア運営部門責任者ダン・タウンリー氏は、昨季のクラブ創設150周年記念リリースに続く、ブランドとの継続的な関係を強調した。「再びパニーニのチームと緊密に連携し、新たな限定コレクターズアイテムを作り上げられることを誇りに思う」と同氏は付け加えた。「非常に特別なクラブパートナーシップを、このようにユニークな形で祝うことができてうれしい。ファンの皆さんにも、私たちと同じくらいこのステッカーを気に入ってもらえればと思う」



