サントスは公式声明で、日曜の練習中にネイマールが18歳のチームメイト、ロブソン・デ・ソウザ・ジュニア（ロビーニョ・ジュニア）に怒りを爆発させたとの報道を受け、内部調査を開始したと発表した。

クラブは「サントスFCは、会長決定により、5月3日の練習中に発生したネイマール・ジュニアとロブソン・デ・ソウザ・ジュニア（ロビーニョ）の件を調査するため、直ちに内部調査を開始した。調査は法務部門が担当する」と発表した。