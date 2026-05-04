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ロビーニョ・ジュニアがネイマールを暴行で告発。サントスの若手選手は練習場でのトラブルを受け、契約解除を求めている。
サントスがネイマール事件の調査を開始
サントスは公式声明で、日曜の練習中にネイマールが18歳のチームメイト、ロブソン・デ・ソウザ・ジュニア（ロビーニョ・ジュニア）に怒りを爆発させたとの報道を受け、内部調査を開始したと発表した。
クラブは「サントスFCは、会長決定により、5月3日の練習中に発生したネイマール・ジュニアとロブソン・デ・ソウザ・ジュニア（ロビーニョ）の件を調査するため、直ちに内部調査を開始した。調査は法務部門が担当する」と発表した。
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ロビーニョ・ジュニアが暴行被害を訴える
『グローボ・エスポルテ』によると、練習中の口論は若手FWの代理人がクラブに正式な対応と透明性を求める文書提出に至り、事態は深刻化している。
文書では、ロビーニョ・ジュニアが「ネイマールから侮辱的な言葉を投げられ、足払いをかけられ、激しい平手打ちを受けた」と主張。彼らは練習映像の公開と、安全対策について話し合う会合の開催を求めている。
練習中のドリブルを巡り、緊張が高まる
パルメイラスとの1－1の引き分けの翌日、日曜の練習でトラブルが起きた。控え組の激しいメニュー中、ネイマールは18歳の若手にドリブルで抜かれ、苛立ちを露わにした。
事態が口論や押し合いへし合いに発展する前に、ネイマールは若手に「落ち着け」と警告したとされる。一部の報道では直後にロッカールームで和解したとされるが、ロビーニョ・ジュニアの代理人はサントス球団の対応にまだ不満だ。
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チームがコパ・スダメリカーナの試合に向けて遠征
法的トラブルと内部調査が続く中、2選手はパラグアイ遠征に同行した。サントスは火曜日、コパ・スダメリカーナ・グループDでレコレータと対戦する。
クラブは法務部門が対応していると説明している。しかし、大陸大会を前にチーム内では「ゴッドファーザー」と呼ばれるネイマールと若手ロビーニョ・ジュニアのぎこちない関係が注目される見込みだ。ネイマールが練習での「衝動的な行動」を謝罪したため、2人は代表団と共に渡航した。