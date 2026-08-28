サンダーランドのスポーツディレクターを務めるフローラン・ギソルフィ氏は、この重要な守護神の契約延長を熱意を持って歓迎した。

ギソルフィ氏は、クラブ公式サイトで新契約について次のように説明した。「ロビンが2031年までサンダーランドに将来を託してくれたことを大変うれしく思う。彼は加入1年目に力強いシーズンを送ったが、我々が同じくらい高く評価しているのは、その謙虚さ、取り組む姿勢、そして日々成長し続けようとする意欲である。これらの資質は、このクラブで我々が築こうとしているアイデンティティーと基準を体現している。

「ロビンはサンダーランドを代表することに誇りを持っており、我々もまた彼がチームにいることを誇りに思っている。彼はこのチーム、そして我々の未来にとって重要な存在だ。しかし、我々全員が、まだ多くの仕事が待っていることを理解している。野心と謙虚さを持って、ともに前進し続けたい」