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ロビン・ローフス、印象的なデビューシーズンを経てサンダーランドと新たな長期契約を締結
オランダ代表GKが将来を託す契約を締結
23歳のGKは、昨季のプレミアリーグ35試合で10度のクリーンシートを記録し、ブラックキャッツでの長期的な将来を正式に託した。元NECの逸材は、印象的なデビューシーズンによってサンダーランドの2025-26シーズン男子ヤングプレーヤー・オブ・ザ・シーズンを受賞し、さらにオランダ代表でA代表デビューも果たした。ウェアサイドの首脳陣は、獲得を狙うクラブが現れる可能性を警戒して素早く動き、スタジアム・オブ・ライトで守備の重要な支柱を確保した。
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ディレクターがGKの謙虚さを称賛
サンダーランドのスポーツディレクターを務めるフローラン・ギソルフィ氏は、この重要な守護神の契約延長を熱意を持って歓迎した。
ギソルフィ氏は、クラブ公式サイトで新契約について次のように説明した。「ロビンが2031年までサンダーランドに将来を託してくれたことを大変うれしく思う。彼は加入1年目に力強いシーズンを送ったが、我々が同じくらい高く評価しているのは、その謙虚さ、取り組む姿勢、そして日々成長し続けようとする意欲である。これらの資質は、このクラブで我々が築こうとしているアイデンティティーと基準を体現している。
「ロビンはサンダーランドを代表することに誇りを持っており、我々もまた彼がチームにいることを誇りに思っている。彼はこのチーム、そして我々の未来にとって重要な存在だ。しかし、我々全員が、まだ多くの仕事が待っていることを理解している。野心と謙虚さを持って、ともに前進し続けたい」
守護神がこれまでの歩みをかみしめる
ゴールマウスでのローフスの存在感あふれるプレーは、サンダーランドを7位フィニッシュとヨーロッパリーグ出場権獲得へ導くうえで中心的な役割を果たした。
ウェアサイドでの滞在延長への喜びを語ったローフスは、次のように述べた。「サンダーランドは、到着した瞬間から我が家のように感じられた。昨季は7位で終え、ヨーロッパへの出場権も獲得して、信じられないシーズンだった。ただ、僕たちはこの選手たちの集団がまだまだ多くを成し遂げられると全員が感じている。だからこそ今は次に向けて集中している。このフットボールクラブの明るい未来の一翼を担えることに、本当に胸が高鳴っている」
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フラム戦は真価が問われる一戦となる
今週末に行われる今季リーグ戦2試合目で、サンダーランドがスタジアム・オブ・ライトにフラムを迎える一戦でも、ローフスは引き続きゴールマウスを守る見通しだ。レジス・ル・ブリス監督のチームには、開幕節でイプスウィッチ・タウンに1-2で敗れた直後だけに、即座の反発が求められている。国内戦と欧州戦の日程が今後さらに過密化する前に、良い流れを生み出すためにもホームでの勝利は不可欠となる。
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