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ロビン・ファン・ペルシーは、フェイエノールトで重要な役割を担うようになったラヒーム・スターリングについて、「ますます活き活きとして」「意欲的」だと評している
ファン・ペルシーによるスターリングに関する最新情報
スターリングは1月の移籍市場でフリーエージェントとしてフェイエノールトに移籍した。これまでに同クラブで4試合に出場しており、出場時間は着実に伸びているようだ。 最初の2試合は、テルスター戦（2-1で勝利）とFCトゥウェンテ戦（0-2で敗戦）で途中出場し、NACブレダ戦（3-3の引き分け）では63分間プレーした。そして先週のエクセルシオール戦（2-1で勝利）ではアシストを記録した。
かつてアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドでプレーした元ストライカーのファン・ペルシーは、このウインガーのコンディションについて最新情報を伝え、毎週90分間プレーできる状態に近づいていると強調するとともに、若手選手を指導する彼の能力を称賛した。
Per Ed.NLによると、彼は次のように語った。「彼のプレーはより軽快になってきている。日曜日のアシストやドリブルを見ればわかるだろう。彼はその調子で続けている。トレーニング中、イングランドでの経験について選手たちと話すことも増えてきた。その点で彼が成長しているのがわかる。彼がその役割を担うことは重要だ。」
- IMAGO
オランダにおけるスターリングへの期待
ファン・ペルシーはまた、NACとの一戦でスターリングが交代させられたことに不満を抱いていたことを認めたが、それはこのウイングのサッカーへの情熱の表れだと考えている。
彼は次のように付け加えた。「NAC戦では、60分後に交代させられたことに彼はがっかりしていた。ある意味、それは良いことだと思う。プレーしたいという彼の情熱の表れだ。前の試合では80分間プレーした。もう出場時間に制限はないんだ。」
スターリング自身もこれを認め、次のように付け加えた。「プレーを続けるだけのコンディションは良かったが、それは監督の判断だ。どの選手もピッチに残りたいと思うものだ。まだそれが叶わないのは理解できる。これは正しい方向への新たな一歩だ。」
さらに彼はこう続けた。「勝ちたかった。パフォーマンスについては複雑な気持ちだ。非常に不安定だったが、時折非常に良いプレーもあった。以前のレベルに戻りたい。我々の攻撃は良かった。それを磨き続ければ、さらに良い結果がついてくるはずだ。」
ファン・ペルシーによるスターリングへの擁護
スターリングはオランダでの在籍期間中、すでに批判にさらされており、オランダの評論家たちは、チェルシーでの不振を経て数ヶ月間プレーから離れていたこのウインガーが、オランダのトップリーグでプレーできる能力があるのかどうかを頻繁に疑問視していた。
しかし、ファン・ペルシーはこのウインガーを擁護し、次のように語った。「それは見当違いだと思う。彼のこれまでの経歴や、すでに成し遂げてきたことを踏まえてみれば、彼は数ヶ月間チーム練習すらしていなかったのだ。 期待があるのは理解できる。彼が成し遂げたことは並外れている。彼はほぼすべてのタイトルを勝ち取った、紛れもないトッププレイヤーだ。そんな彼を、たった30分のプレーだけで批判するなんて……それは完全に的外れだと思う。全く理解できていないんだ。」
また、彼は批評家たちに対し、時間を与えるよう訴え、次のように付け加えた。「（パフォーマンスを分析することは）いつでも許されることだが、あと6週間から8週間経ってからの方が良いと思う。その時点で彼が結果を出せていないと判明し、その意見を裏付けることができるなら、そうだな、君の言う通りだと言うだろう。しかし、30分という短いプレー時間だけを根拠に、あれほど強い意見を投げかけるのは、不適切だと思う。」
- Getty
次は何が待っているのでしょうか？
今週末、フェイエノールトはアヤックスと大一番を戦う。ファン・ペルシー率いるフェイエノールトはエールディヴィジで2位につけているが、首位のPSVアイントホーフェンとは16ポイント差がついている。一方、アヤックスは4位で、フェイエノールトに5ポイント差をつけられている。チャンピオンズリーグ出場権を巡る争いにおいて、これは極めて重要な一戦となる。
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