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Harry Sherlock

翻訳者：

ロビン・ファン・ペルシーは、フェイエノールトで重要な役割を担うようになったラヒーム・スターリングについて、「ますます活き活きとして」「意欲的」だと評している

フェイエノールトのロビン・ファン・ペルシー監督は、ラヒーム・スターリングがオランダでの生活に順応するにつれ「ますます活き活きとしている」と明かし、元チェルシーおよびアーセナルのスター選手に対し、クラブの若手選手たちへの指導役としての責任をより一層果たすよう求めた。

  • ファン・ペルシーによるスターリングに関する最新情報

    スターリングは1月の移籍市場でフリーエージェントとしてフェイエノールトに移籍した。これまでに同クラブで4試合に出場しており、出場時間は着実に伸びているようだ。 最初の2試合は、テルスター戦（2-1で勝利）とFCトゥウェンテ戦（0-2で敗戦）で途中出場し、NACブレダ戦（3-3の引き分け）では63分間プレーした。そして先週のエクセルシオール戦（2-1で勝利）ではアシストを記録した。 

    かつてアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドでプレーした元ストライカーのファン・ペルシーは、このウインガーのコンディションについて最新情報を伝え、毎週90分間プレーできる状態に近づいていると強調するとともに、若手選手を指導する彼の能力を称賛した。 

    Per Ed.NLによると、彼は次のように語った。「彼のプレーはより軽快になってきている。日曜日のアシストやドリブルを見ればわかるだろう。彼はその調子で続けている。トレーニング中、イングランドでの経験について選手たちと話すことも増えてきた。その点で彼が成長しているのがわかる。彼がその役割を担うことは重要だ。」


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  • Raheem STerlingIMAGO

    オランダにおけるスターリングへの期待

    ファン・ペルシーはまた、NACとの一戦でスターリングが交代させられたことに不満を抱いていたことを認めたが、それはこのウイングのサッカーへの情熱の表れだと考えている。 

    彼は次のように付け加えた。「NAC戦では、60分後に交代させられたことに彼はがっかりしていた。ある意味、それは良いことだと思う。プレーしたいという彼の情熱の表れだ。前の試合では80分間プレーした。もう出場時間に制限はないんだ。」

    スターリング自身もこれを認め、次のように付け加えた。「プレーを続けるだけのコンディションは良かったが、それは監督の判断だ。どの選手もピッチに残りたいと思うものだ。まだそれが叶わないのは理解できる。これは正しい方向への新たな一歩だ。」

    さらに彼はこう続けた。「勝ちたかった。パフォーマンスについては複雑な気持ちだ。非常に不安定だったが、時折非常に良いプレーもあった。以前のレベルに戻りたい。我々の攻撃は良かった。それを磨き続ければ、さらに良い結果がついてくるはずだ。」


  • ファン・ペルシーによるスターリングへの擁護

    スターリングはオランダでの在籍期間中、すでに批判にさらされており、オランダの評論家たちは、チェルシーでの不振を経て数ヶ月間プレーから離れていたこのウインガーが、オランダのトップリーグでプレーできる能力があるのかどうかを頻繁に疑問視していた。 

    しかし、ファン・ペルシーはこのウインガーを擁護し、次のように語った。「それは見当違いだと思う。彼のこれまでの経歴や、すでに成し遂げてきたことを踏まえてみれば、彼は数ヶ月間チーム練習すらしていなかったのだ。 期待があるのは理解できる。彼が成し遂げたことは並外れている。彼はほぼすべてのタイトルを勝ち取った、紛れもないトッププレイヤーだ。そんな彼を、たった30分のプレーだけで批判するなんて……それは完全に的外れだと思う。全く理解できていないんだ。」

    また、彼は批評家たちに対し、時間を与えるよう訴え、次のように付け加えた。「（パフォーマンスを分析することは）いつでも許されることだが、あと6週間から8週間経ってからの方が良いと思う。その時点で彼が結果を出せていないと判明し、その意見を裏付けることができるなら、そうだな、君の言う通りだと言うだろう。しかし、30分という短いプレー時間だけを根拠に、あれほど強い意見を投げかけるのは、不適切だと思う。」

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    次は何が待っているのでしょうか？

    今週末、フェイエノールトはアヤックスと大一番を戦う。ファン・ペルシー率いるフェイエノールトはエールディヴィジで2位につけているが、首位のPSVアイントホーフェンとは16ポイント差がついている。一方、アヤックスは4位で、フェイエノールトに5ポイント差をつけられている。チャンピオンズリーグ出場権を巡る争いにおいて、これは極めて重要な一戦となる。 

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