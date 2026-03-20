ロビン・ファン・ペルシーは、フェイエノールトで重要な役割を担うようになったラヒーム・スターリングについて、「ますます活き活きとして」「意欲的」だと評している

ファン・ペルシーはまた、NACとの一戦でスターリングが交代させられたことに不満を抱いていたことを認めたが、それはこのウイングのサッカーへの情熱の表れだと考えている。

彼は次のように付け加えた。「NAC戦では、60分後に交代させられたことに彼はがっかりしていた。ある意味、それは良いことだと思う。プレーしたいという彼の情熱の表れだ。前の試合では80分間プレーした。もう出場時間に制限はないんだ。」

スターリング自身もこれを認め、次のように付け加えた。「プレーを続けるだけのコンディションは良かったが、それは監督の判断だ。どの選手もピッチに残りたいと思うものだ。まだそれが叶わないのは理解できる。これは正しい方向への新たな一歩だ。」

さらに彼はこう続けた。「勝ちたかった。パフォーマンスについては複雑な気持ちだ。非常に不安定だったが、時折非常に良いプレーもあった。以前のレベルに戻りたい。我々の攻撃は良かった。それを磨き続ければ、さらに良い結果がついてくるはずだ。」