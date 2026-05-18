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Van Persie - SterlingGetty/GOAL
Donny Afroni

翻訳者：

ロビン・ファン・ペルシーはラヒーム・スターリングの「冷笑的な態度」を強く批判し、フェイエノールト監督として、元マンチェスター・シティとチェルシーのウインガーにはもっと「敬意」を示すべきだと主張した。

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ロビン・ファン・ペルシー

ロビン・ファン・ペルシーは、ラヒーム・スターリングを熱烈に擁護し、エールディヴィジでプレーする彼に向けられた「冷笑的な態度」を痛烈に批判した。フェイエノールト監督はPECズヴォレ戦の勝利後、このベテランWGがキャリアで成し遂げた成果にふさわしい敬意を示すべきだと主張した。

  • ファン・ペルシーが批判に反論

    シーズン最終戦、ファン・ペルシー監督はスターリングを先発起用し、フェイエノールトの2位確保に貢献した。70分以上プレーした彼は、元マンチェスター・シティ、アーセナルFWとして時折良い動きを見せた。だがファン・ペルシーは、オランダメディアやファンから受ける冷たい視線を「不公平だ」と代弁した。

    「彼は時折不運だった」とファン・ペルシーは試合後に語った。「それでも良いポジションを取った場面もあった。例えば後半、彼が内側へ走り込んだ場面だ。私は彼への皮肉な態度に納得できない。敬意を示すべきだ。皮肉は好きではない。彼を取り巻く雰囲気のすべてが我慢ならない」

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    スターリングの功績に敬意を

    元アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドのFWは、プレミアリーグ複数回優勝やイングランド代表約100試合出場などスターリングの輝かしい実績が、批判から彼を守るべきだと語る。ファン・ペルシーは、オランダサッカー界が10年以上最高レベルでプレーした選手の実力を早計に否定する傾向があると指摘した。

    フェイエノールトの監督は、スターリングがオランダリーグに適応できていない現状よりも、彼の過去の成果に注目すべきだと強調した。「誰もが自分の立場を理解すべきだ。オランダではその点が時として行き過ぎている」とファン・ペルシーは語った。

  • 名門の血統が軽視された

    スターリングは大きな注目を浴びてロッテルダムへ加入。ファン・ペルシーは、彼がリヴァプール、マンチェスター・シティ、チェルシーで残した実績を再評価してほしいと考えている。フェイエノールト監督は、現在の調子が落ちても数字がすべてを語ると主張。地元環境が敵対的だと感じ、エールディヴィジにとっての目玉補強であるスターリングへの扱いは不当だと批判した。

    「彼はイングランドで200ゴールを決め、代表82試合に出場している。それが今の評価と一致するかどうかは別問題だ。それでも、サッカー大国としてこの件への対応は本当にひどい」とファン・ペルシーは語った。

  • Raheem Sterling Feyenoord 2025-26Getty

    非公開の話し合いが予定されている

    ズヴォレ戦勝利後、スターリングはメディアの取材を拒否した。しかしファン・ペルシー監督は、シーズン終了後のチームイベントで彼に個人的な支援を申し出るつもりだと明かした。外部からの騒動が相次いだ今シーズンでも、このウイングがチームから大切にされていると感じられるよう、監督は力を尽くす考えだ。「今夜、彼と話し合う」とフェイエノールト指揮官は語った。 「今夜はチーム全員で夕食を共にする予定だ。その後に、彼と少し時間を取って話すつもりだ」