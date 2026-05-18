シーズン最終戦、ファン・ペルシー監督はスターリングを先発起用し、フェイエノールトの2位確保に貢献した。70分以上プレーした彼は、元マンチェスター・シティ、アーセナルFWとして時折良い動きを見せた。だがファン・ペルシーは、オランダメディアやファンから受ける冷たい視線を「不公平だ」と代弁した。

「彼は時折不運だった」とファン・ペルシーは試合後に語った。「それでも良いポジションを取った場面もあった。例えば後半、彼が内側へ走り込んだ場面だ。私は彼への皮肉な態度に納得できない。敬意を示すべきだ。皮肉は好きではない。彼を取り巻く雰囲気のすべてが我慢ならない」