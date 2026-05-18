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ロビン・ファン・ペルシーはラヒーム・スターリングの「冷笑的な態度」を強く批判し、フェイエノールト監督として、元マンチェスター・シティとチェルシーのウインガーにはもっと「敬意」を示すべきだと主張した。
ファン・ペルシーが批判に反論
シーズン最終戦、ファン・ペルシー監督はスターリングを先発起用し、フェイエノールトの2位確保に貢献した。70分以上プレーした彼は、元マンチェスター・シティ、アーセナルFWとして時折良い動きを見せた。だがファン・ペルシーは、オランダメディアやファンから受ける冷たい視線を「不公平だ」と代弁した。
「彼は時折不運だった」とファン・ペルシーは試合後に語った。「それでも良いポジションを取った場面もあった。例えば後半、彼が内側へ走り込んだ場面だ。私は彼への皮肉な態度に納得できない。敬意を示すべきだ。皮肉は好きではない。彼を取り巻く雰囲気のすべてが我慢ならない」
- AFP
スターリングの功績に敬意を
元アーセナル、マンチェスター・ユナイテッドのFWは、プレミアリーグ複数回優勝やイングランド代表約100試合出場などスターリングの輝かしい実績が、批判から彼を守るべきだと語る。ファン・ペルシーは、オランダサッカー界が10年以上最高レベルでプレーした選手の実力を早計に否定する傾向があると指摘した。
フェイエノールトの監督は、スターリングがオランダリーグに適応できていない現状よりも、彼の過去の成果に注目すべきだと強調した。「誰もが自分の立場を理解すべきだ。オランダではその点が時として行き過ぎている」とファン・ペルシーは語った。
名門の血統が軽視された
スターリングは大きな注目を浴びてロッテルダムへ加入。ファン・ペルシーは、彼がリヴァプール、マンチェスター・シティ、チェルシーで残した実績を再評価してほしいと考えている。フェイエノールト監督は、現在の調子が落ちても数字がすべてを語ると主張。地元環境が敵対的だと感じ、エールディヴィジにとっての目玉補強であるスターリングへの扱いは不当だと批判した。
「彼はイングランドで200ゴールを決め、代表82試合に出場している。それが今の評価と一致するかどうかは別問題だ。それでも、サッカー大国としてこの件への対応は本当にひどい」とファン・ペルシーは語った。
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非公開の話し合いが予定されている
ズヴォレ戦勝利後、スターリングはメディアの取材を拒否した。しかしファン・ペルシー監督は、シーズン終了後のチームイベントで彼に個人的な支援を申し出るつもりだと明かした。外部からの騒動が相次いだ今シーズンでも、このウイングがチームから大切にされていると感じられるよう、監督は力を尽くす考えだ。「今夜、彼と話し合う」とフェイエノールト指揮官は語った。 「今夜はチーム全員で夕食を共にする予定だ。その後に、彼と少し時間を取って話すつもりだ」